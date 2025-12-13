Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:15

Малыши под охраной, родители за дверью: эпидемия меняет правила в больницах

В Липецке запретили посещения в детской больнице из-за гриппа — врачи

Рост сезонных инфекций в регионе заставил медиков перейти на усиленный режим защиты. В ГУЗ "Областная детская клиническая больница" временно приостановлены посещения пациентов. Об этом сообщает издание "Моё-Липецк". Решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших гриппом и коронавирусом.

Меры предосторожности

В учреждении утверждён локальный приказ №156 от 15 сентября 2025 года "О подготовке ГУЗ "ОДБ" к работе в период повышенной заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями в эпидемический сезон 2025-2026 годов". Документ предусматривает временный запрет на посещение пациентов, чтобы предотвратить занос инфекции в отделения. Медики подчёркивают, что мера носит профилактический характер и будет действовать до стабилизации ситуации.

Представители больницы отмечают, что персонал продолжает работать в штатном режиме, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Родителям советуют поддерживать связь с лечащими врачами по телефону или через официальные каналы учреждения.

Эпидемическая ситуация

По данным Роспотребнадзора на 8 декабря, за неделю в Липецкой области число заболевших ОРВИ увеличилось на 21,4% и составило 6642 случая. Из них 131 подтверждён как грипп. Одновременно фиксируется рост активности коронавирусной инфекции: за отчётный период выявлено 103 новых случая COVID-19 — на 21% больше, чем неделей ранее.

Специалисты связывают рост заболеваемости с сезонным спадом температуры и активизацией циркуляции вирусов. Ведомство рекомендует ограничить посещение массовых мероприятий, чаще проветривать помещения и при первых симптомах обращаться к врачу.

Контроль и прогноз

В региональном управлении здравоохранения подчеркивают, что подобные ограничения — временная и необходимая мера. Медики рассчитывают, что при соблюдении санитарных норм и вакцинации распространение вирусов удастся сдержать в ближайшие недели. Решение о снятии запрета будет принято после анализа динамики заболеваемости и рекомендаций Роспотребнадзора.

