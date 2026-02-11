Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эфес, Турция
Эфес, Турция
© commons.wikimedia.org by Carlos Delgado is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 19:05

Прошёл контроль — и будто попал в другую эпоху: древний город оживает на глазах

В Эфесе толпа выстраивается так организованно, что вход напоминает аэропорт. Но стоит пройти контроль — и современный бетон остаётся позади, уступая место кремовым колоннам и мраморным плитам древних улиц. Кажется, будто город включают заново, как машину времени, и он снова живёт на ваших глазах. Об этом сообщает CNN.

Город, который кормился морем и торговлей

Эфес расположен в западной Турции, в провинции Измир, и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году сюда приехали около 2,5 млн посетителей — и это легко объяснить масштабом: археологическая зона занимает примерно 1600 акров и буквально нашпигована памятниками разных эпох, от греческого основания до римского расцвета. Город вырос у устья бывшей реки Кайстрос и процветал как портовый узел между востоком и западом, поэтому здесь оставили след и великие правители, и знаменитые имена античности.

"Летом в Эфес прибывали 70 000 кораблей", — говорит экскурсовод Фатма Гюналтай, ведя посетителей вниз по священной дороге, которая когда-то соединяла город с храмом Артемиды VI века до н. э., одним из семи чудес древнего мира. "Этот город был очень богатым."

Мраморные улицы, храм и фасад, который знают все

Одна из главных магистралей — улица Кюретес — до сих пор вымощена мрамором, который становится особенно скользким после дождя. Когда-то по этой дороге шли мимо статуй, магазинов и общественных зданий, а в стенах были отверстия для ламп, освещавших путь после заката. Сегодня в Эфесе даже появились ночные летние экскурсии, чтобы посетители могли представить город в "вечернем режиме".

На этой же оси внимания — храм Адриана, построенный в 138 году н. э.: его коринфская пластика и арки пережили почти две тысячи лет. А ниже по маршруту стоит главная визитка Эфеса — библиотека Цельса, узнаваемая по фасаду с колоннами и "обманкой" перспективы. Внутри когда-то хранились более 12 000 свитков, пока пожар в 262 году н. э. не уничтожил собрание; при этом здание служило и монументальной гробницей, возведённой в честь сенатора Гая Юлия Целуса Полемеана.

Туалеты, бордель и жизнь без прикрас

Римский город здесь раскрывается не только парадной архитектурой. Прямо напротив библиотеки археологи показывают остатки борделя и резьбу на мостовой, которую считают одним из ранних примеров "уличной рекламы". В общественных туалетах вдоль стен располагалось 36 отверстий над дренажной системой, а очищались, по распространённому объяснению, ксилоспонгиумом — губкой на палочке, которую окунали в уксус. Всё это входило в большой банный комплекс, который был не просто местом гигиены, а социальной площадкой.

"Ребята используют римские бани как столовую, — говорит Гюналтай. — Они собираются в римских банях для разговоров, для сплетен, иногда для обсуждения гладиаторских игр и выборов Римской империи — важных вопросов".

Для тех, кто хочет увидеть "частную" сторону города, открыты террасные дома — аристократические резиденции с мозаиками, фресками и инженерией воды. А ещё Эфес важен для раннего христианства: здесь проповедовал апостол Павел, а Дом Девы Марии остаётся местом паломничества неподалёку от раскопок. Завершает картину Большой театр на 25 000 мест и Харбор-стрит, ведущая к порту, который со временем высох из-за наносов — и именно эта перемена во многом предопределила дальнейшую судьбу города.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

