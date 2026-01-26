Отпуск мечты пошёл не по плану: экстремальный тур россиян в Чили запустил угрозу депортации

Экстремальный туризм в Патагонии обернулся для группы россиян серьезными проблемами с законом. Поездка, задуманная как элитная экспедиция по дикой природе Чили, привлекла внимание местных жителей и властей. Поводом стали заезды на гидроциклах в особо охраняемых природных зонах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные чилийских и российских СМИ.

Тур на грани закона

По данным издания, российская туристическая компания организовала недельные экспедиции на гидроциклах в Патагонии. Маршруты пролегали по рекам и вблизи ледников, расположенных на территории национальных парков. Стоимость такого тура начиналась от 3,2 миллиона рублей, что относит его к сегменту премиального туризма. Участникам предлагали активное катание и съемку видеоматериалов на фоне нетронутых природных ландшафтов.

Организаторы публиковали кадры с чистейших рек и ледников, однако именно эти ролики вызвали резонанс. Местные жители сочли подобную активность недопустимой и увидели в ней угрозу экосистеме региона, где вопросы этики туризма воспринимаются особенно остро.

Жалобы и официальная проверка

Недовольство быстро переросло в обращения в полицию. Как пишет Shot, катание на гидроциклах в охраняемых зонах Патагонии запрещено. Ограничения связаны с тем, что ледники и реки крайне чувствительны к загрязнению и шуму от моторной техники.

После поступивших заявлений чилийские власти начали расследование. Проверка затронула как туристическую компанию, так и участников поездки. Дело получило широкий резонанс и было взято под контроль заместителя министра туризма Чили.

Чем это может закончиться

По информации СМИ, восьми гражданам России может грозить депортация. Туристической компании, организовавшей поездку, в свою очередь, рискует запрет на деятельность в Чили. Судебное заседание по этому делу назначено на 4 февраля.

Подобные случаи показывают, что во многих странах действуют строгие законы для туристов, особенно когда речь идет о природоохранных территориях. Национальные парки Патагонии имеют особый статус, а любые коммерческие активности там требуют специальных разрешений и строгого соблюдения правил.

Ранее сообщалось и о других инцидентах с участием россиян за границей, включая депортацию после туристических поездок. История в Чили стала еще одним напоминанием о том, что путешествия в уникальные природные регионы требуют не только финансовых возможностей, но и уважения к местным законам и окружающей среде.