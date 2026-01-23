Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Навозные жуки
Навозные жуки
© NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 10:25

Домашний уход с побочным эффектом: борьба с блохами оборачивается ударом по природе

Средства от блох для питомцев уничтожили навозных насекомых — ETC

Средства, которые владельцы домашних животных считают надёжной защитой для своих питомцев, могут иметь неожиданную обратную сторону. Речь идёт о популярных препаратах от блох и клещей, влияние которых выходит далеко за пределы ветеринарии. Учёные всё чаще говорят о том, что последствия их применения затрагивают окружающую среду. Об этом сообщает журнал Environmental Toxicology and Chemistry ( ETC).

Как работают современные препараты от блох и клещей

За последние годы ветеринарная практика существенно изменилась благодаря появлению препаратов на основе изоксазолина. Этот класс средств появился в 2013 году и быстро стал широко применяться во всём мире. Основное преимущество таких лекарств заключается в их длительном действии: одной дозы достаточно, чтобы защитить собаку или кошку от паразитов на несколько недель. Препараты принимаются перорально и воздействуют на нервную систему блох и клещей, вызывая их гибель.

После выполнения своей функции активные вещества не разрушаются сразу. Они выводятся из организма животного преимущественно с фекалиями, а также частично с мочой и шерстью. Именно этот этап жизненного цикла препаратов стал предметом пристального внимания экологов и токсикологов.

Экологические риски и воздействие на нецелевые виды

Регулирующие органы уже не первый год указывают на возможные экологические последствия применения ветеринарных лекарств. Европейское агентство лекарственных средств предупреждало, что подобные соединения могут попадать в почву и водоёмы, где сохраняются длительное время. Такая ситуация вписывается в более широкий контекст антропогенного давления на экосистемы, когда даже повседневные практики усиливают загрязнение среды, как это происходит при использовании пластиковых отходов как топлива.

Особую обеспокоенность у исследователей вызывает влияние изоксазолинов на организмы, для которых они не предназначены. Химические механизмы, эффективно поражающие паразитов, могут оказывать схожее действие и на других насекомых, если те вступают в контакт с остатками веществ после их выведения из организма домашних животных.

Почему насекомые-санитары оказываются под ударом

Наиболее уязвимой группой считаются насекомые, питающиеся навозом. К ним относятся мухи, навозные жуки и некоторые виды бабочек, которые играют ключевую роль в переработке органических отходов и поддержании плодородия почв. Когда такие насекомые поедают фекалии обработанных животных, они могут поглощать остаточные дозы противопаразитарных веществ.

Учёные подчёркивают, что даже небольшие концентрации токсичных соединений способны снижать выживаемость этих видов. Аналогичные эффекты ранее отмечались при воздействии агрохимии, включая случаи, когда пестициды связывали с риском болезни Паркинсона. Сокращение численности насекомых-санитаров может нарушать пищевые цепочки и естественные процессы разложения органики.

Что показало исследование выведения препаратов

Французские учёные в течение трёх месяцев наблюдали за 20 собаками и 20 кошками, принадлежащими студентам-ветеринарам. Все животные получали препараты на основе изоксазолина строго по инструкции. Исследователи регулярно отбирали образцы фекалий, чтобы определить, сохраняются ли активные вещества после окончания рекомендованного курса.

Анализ показал, что два из четырёх действующих компонентов обнаруживаются в фекалиях даже после завершения периода лечения. Экологическая оценка рисков указала на высокую вероятность того, что насекомые, питающиеся навозом, подвергаются значительному воздействию этих соединений. По мнению авторов работы, при массовом применении таких препаратов последствия для окружающей среды могут оказаться серьёзными.

В целом исследование подчёркивает необходимость более комплексного подхода к использованию ветеринарных средств. Защита домашних животных остаётся важной задачей, однако учёные призывают учитывать и долгосрочные экологические эффекты, которые пока остаются недооценёнными и требуют дальнейшего изучения.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый электрод превратил CO2 из воздуха в муравьиную кислоту — ACS Energy Letters вчера в 11:35
То, что улетало в атмосферу, теперь идёт в дело: газ, который душил планету, внезапно стал полезным

Новая технология позволяет улавливать углекислый газ прямо из выбросов и воздуха и сразу превращать его в полезное химическое вещество, упрощая переработку CO2.

Читать полностью » Фрагмент окаменевшей кожи нашли в пещерах Ричардс-Спур — палеонтолог Муни вчера в 10:32
Размером с ноготь, возрастом почти 300 млн лет: что скрывала пещера в Оклахоме

В пещере Ричардс-Спур найден фрагмент окаменевшей кожи возрастом 289 млн лет — трёхмерная чешуя подсказала ранние водосберегающие адаптации амниот.

Читать полностью » Гигантский вирус разрушает ядро клетки для размножения — The Journal of Virology 21.01.2026 в 17:31
Находка в Японии бросает вызов дарвинизму: вирусы могли быть архитекторами сложной жизни

В Японии обнаружили гигантский вирус, чьи свойства могут изменить взгляды на роль вирусов в эволюции сложной жизни и происхождение клеточного ядра.

Читать полностью » Подтопления в Пиране учащаются из за подъёма уровня моря — министр Йоже Новак 21.01.2026 в 15:29
Берег у Пирана меняется на глазах — вода приходит всё регулярнее: один прогноз звучит пугающе

Словения сталкивается с угрозой: повышение уровня моря и снижение кислорода в Адриатике угрожают Пирану, Изоле и Коперу, туризму и наследию — нужны меры.

Читать полностью » Пластиковые отходы используют как топливо в бедных городах — Nature Communications 21.01.2026 в 14:43
Еда с запахом свалки: бедные кварталы греются тем, что тихо калечит целые семьи

В беднейших городах мира пластиковые отходы всё чаще используют как топливо из-за нехватки газа и дров, что создаёт скрытую угрозу здоровью и экологии.

Читать полностью » Коридоры пирамиды Хуфу использовали для подъёма блоков — Earth 21.01.2026 в 13:39
Скорость строительства пирамиды Хуфу не укладывалась в голове — пока не всплыл вариант с внутренними коридорами

Учёные из Weill Cornell Medicine и профессор Шойринг выдвигают новую гипотезу об пирамиде Хуфу: внутри может скрываться система подъёма блоков, превращающая памятник в почти самодвижимый механизм. Узнайте детали проверки и какие методы планируют применить учёные.

Читать полностью » Глаголы создали ложное представление о возможностях ИИ — TCQ 21.01.2026 в 10:41
ИИ не думает и не знает — но слова делают его почти живым и заставляют верить в несуществующий разум

Как слова вроде знает и понимает меняют наше восприятие искусственного интеллекта и почему журналистский язык играет ключевую роль в разговоре об ИИ.

Читать полностью » Связь двух зон мозга блокирует действие при стрессе — Current Biology 21.01.2026 в 5:29
Ваша мотивация не слабая — она заблокирована: вот какой путь в мозге отвечает за прокрастинацию

Ученые обнаружили нейронный "тормоз мотивации", который мешает начинать действия в стрессовых условиях и может играть ключевую роль при депрессии и болезни Паркинсона.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Масло лосося поддерживает здоровье кожи и шерсти у собак и кошек — ветеринары
Красота и здоровье
Ежедневное употребление цельных зёрен снизило рост талии и давления — Knowridge
Недвижимость
Льготная ставка ускорила рост цен на квадратный метр - Нилов
Садоводство
Листья нефритового дерева покраснели из-за антоцианов зимой — Гримальди
Дом
Очиститель для стёкол повреждает антибликовое покрытие телевизора — Southern Living
Красота и здоровье
Высокий уровень омега 3 в крови связан с более долгой жизнью — UK Biobank
Красота и здоровье
Ранние признаки болезней сердца выявили через кожу — Мюнхенский центр Гельмгольца
Красота и здоровье
Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet