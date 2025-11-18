Как сохранить ледяное чудо России: учёные разрабатывают систему защиты Кунгурской пещеры

Кунгурская ледяная пещера является одной из главных природных достопримечательностей Пермского края, привлекающей туристов своей уникальной красотой и мистической атмосферой. Однако, с каждым годом увеличивается нагрузка на этот природный объект, что ставит под угрозу его сохранность. Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) начали исследования, направленные на изучение допустимой антропогенной нагрузки на пещеру и выработку рекомендаций по организации туристической деятельности. Их цель — найти оптимальный баланс между сохранением природной среды и развитием туризма.

Задача учёных: как найти "золотую середину"

Ученые ПГНИУ ставят перед собой непростую задачу: разработать такие правила эксплуатации Кунгурской пещеры, которые позволят сохранить её первозданную красоту, но при этом обеспечить комфортный и безопасный туризм. Для этого они активно изучают мировой и российский опыт эксплуатации природных памятников, а также практики, применяемые в Пермском крае и близлежащих регионах.

Как сообщается в telegram-канале Кунгурской пещеры, специалисты обобщают опыт различных стран, чтобы понять, как минимизировать негативное воздействие на экосистему, не ограничивая при этом туристический поток. Исследования в этом направлении могут помочь создать систему правил и рекомендаций, которая станет основой для дальнейшего развития пещеры как туристической зоны.

Уход за пещерой: необходимость зонирования

По словам доктора географических наук, профессора ПГНИУ Сергей Бузмаков, для того чтобы сохранить Кунгурскую пещеру, необходимо внедрить строгие меры зонирования. Это касается не только самой пещеры, но и прилегающих территорий. Нужно четко определить, где будут расположены зоны для отдыха и сбора мусора, где можно высаживать деревья, а где — устанавливать различные объекты инфраструктуры. Эти меры направлены на то, чтобы минимизировать влияние человеческой деятельности на природную среду и сохранить пещеру для будущих поколений.

Подход, который предлагают ученые, требует комплексного анализа воздействия различных видов туристической активности и определения допустимой степени воздействия. Таким образом, специалисты хотят разработать систему, которая будет гибкой, но в то же время достаточно строгой, чтобы предотвращать разрушение пещеры.

Кунгурская пещера сегодня: проблемы и вызовы

На данный момент Кунгурская ледяная пещера закрыта для посещений. В мае 2025 года у компании "Сталагмит-Экскурс", которая занималась организацией экскурсий по пещере, была отозвана лицензия на использование объекта. Причиной стала конфликтная ситуация между частным бизнесом и государственными органами. Несмотря на это, пещера по-прежнему остается одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей региона, и многие туристы надеются на её скорое открытие.

Однако существуют и другие проблемы, связанные с безопасностью туристов. Портал "Турпром" недавно включил Кунгурскую пещеру в список самых опасных природных достопримечательностей России. Согласно этому рейтингу, прогулка по пещере может представлять опасность из-за скользких дорожек, возможных обвалов камней и риска заблудиться в её запутанных проходах.

Как избежать опасности и обеспечить безопасность

Чтобы уменьшить риски для туристов, специалисты предлагают несколько решений, таких как улучшение инфраструктуры внутри пещеры и разработка четких маршрутов, которые исключают возможность заблудиться. Кроме того, необходимо провести работы по укреплению камней и стен, чтобы предотвратить возможные обвалы. Подобные меры могут существенно повысить уровень безопасности и позволить снова открыться для посещений.

Вопрос о безопасности и сохранении Кунгурской пещеры остаётся актуальным. Сохранение её уникальности и при этом возможность для туристов наслаждаться её красотой требует взвешенного подхода и тщательной проработки каждого шага.

Прогнозы и развитие пещеры как туристической зоны

Исследования учёных ПГНИУ, а также работа по совершенствованию туристической инфраструктуры, помогут сохранить пещеру как ценнейший объект культурного наследия. Ожидается, что в будущем будет разработана система рекомендаций, которая поможет не только сохранить пещеру, но и сделать её безопасной для всех желающих её посетить. Включение таких рекомендаций в законодательные акты поможет обеспечить эффективное и безопасное использование этого природного объекта.

Важные моменты, которые стоит учитывать

Применение строгих мер зонирования — необходимый шаг для сохранения пещеры. Опыт других стран может быть полезным для разработки российских стандартов. Улучшение инфраструктуры и повышение безопасности — ключевая задача для открытия пещеры для туристов. Вопрос лицензирования и контроля за туристической деятельностью в пещере остаётся важным и требует внимания со стороны властей.

FAQ

1. Когда откроется Кунгурская пещера для посетителей?

На данный момент пещера закрыта для посещений, но ожидается, что после завершения необходимых исследований и улучшения безопасности она вновь будет доступна для туристов.

2. Какие меры безопасности планируется ввести в пещере?

Предполагается укрепление стен и камней, а также улучшение инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасные маршруты для туристов и исключить возможность обвалов.

3. Какие исследования проводятся в Кунгурской пещере?

Учёные ПГНИУ исследуют допустимую антропогенную нагрузку на пещеру, чтобы разработать рекомендации по безопасному и экологичному использованию этого природного объекта.

Мифы и правда

Миф: Кунгурская пещера — это исключительно туристический объект, и её сохранение не имеет большого значения.

Правда: Пещера — это уникальный природный памятник, который требует особого внимания и защиты от разрушительного воздействия человеческой деятельности.

3 интересных факта о Кунгурской пещере

Пещера является одним из крупнейших и старейших ледяных пещер России, её возраст превышает 10 тысяч лет. В пещере можно увидеть уникальные ледяные формы, такие как сталактиты и сталагмиты, которые невозможно найти в других местах. Она была открыта для широкой публики в 20-х годах XX века и с тех пор стала одной из главных достопримечательностей Пермского края.

Исторический контекст