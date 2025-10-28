Миллиард за мусор: спецтехника из Саратова оставила после себя токсичный след

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям предъявило компании ООО "Саратовская специализированная техника" (ССТ) требование о возмещении ущерба почвам на сумму 1,05 млрд рублей. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своём Telegram-канале.

Как обнаружили нарушение

Основанием для проверки стало обращение общественных инспекторов, которые зафиксировали несанкционированное размещение отходов в Заводском районе Саратова, неподалёку от села Кокурино.

"Было установлено, что работы проводились с использованием спецтехники с эмблемой "ССТ”", — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Проведённые лабораторные исследования подтвердили: отходы относятся к IV классу опасности, а площадь загрязнённой территории составила более 24 тысяч квадратных метров.

Сколько составил ущерб

Сумма ущерба рассчитана по утверждённой методике, в неё вошли вред от перекрытия почвенного покрова и захламления отходами.

Теперь компания обязана в течение 30 дней добровольно возместить нанесённый ущерб. Если этого не произойдёт, материалы будут переданы в суд для принудительного взыскания.