радужная форель
радужная форель
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:18

Тысячи мальков вместо штрафов: как одно озеро превратилось в эксперимент по восстановлению природы

В Зауралье выпустили 5,2 тыс. мальков сазана в озеро Теренколь по компенсации ущерба

Когда крупные инфраструктурные проекты затрагивают природные водоемы, последствия нередко остаются скрытыми от глаз. Однако в Курганской области решили изменить подход: озеро Теренколь впервые зарыбили в счет компенсации экологического ущерба, об этом сообщило региональное правительство.

Новый опыт для региона

В озеро выпустили 5,2 тысячи мальков сазана, и это стало первым случаем искусственного воспроизводства рыбных ресурсов в рамках компенсационных мероприятий в Зауралье. Работы проводил агрохолдинг, восстановивший мост между селами Утятское и Нагорское после его обрушения во время сильного паводка. Тогда тысячи жителей оказались вынуждены пользоваться длинными объездными маршрутами, а компания оказалась единственной организацией, готовой оперативно вернуть людям транспортное сообщение.

По законодательству строительство на водных объектах влечет обязательство компенсировать нанесенный природе вред. Организация может перевести средства в бюджет или провести мероприятия по восстановлению водных биоресурсов. На этот раз был выбран второй вариант — зарыбление, что позволило совместить природоохранный эффект с развитием местного водоема.

Почему выбрали Теренколь

Специалисты территориального отдела Нижнеобского управления Росрыболовства и ученые выбрали озеро Теренколь как наиболее подходящее место по емкости и условиям зимовки для сазана. Они подчеркивают, что подобная практика давно применяется в соседних регионах, но в Курганской области такой опыт реализовали впервые.

"Планируем подобную практику распространить и на другие объекты рыбохозяйственного значения", — сообщил начальник территориального отдела Алексе́й Коев.

Он уточнил, что следующим водоемом станет Орловское водохранилище, куда также выпустят молодь сазана.

Эксперты уверены, что запущенные мальки успешно переживут зиму и смогут сформировать устойчивую популяцию. Это позволит улучшить биоразнообразие региональных водоемов и стимулировать любительское рыболовство.

Что ждет озеро в будущем

Теренколь относится к общедоступным водоемам, и уже в следующем сезоне жители смогут ловить здесь рыбу в рамках установленных правил. Такое решение повышает ценность природного объекта и демонстрирует, как восстановительные мероприятия могут приносить прямую пользу населению.

Региональные власти считают, что подобная модель станет основой для системного подхода к компенсации экологического вреда и позволит эффективнее сохранять природные ресурсы в условиях растущей инфраструктурной нагрузки.

