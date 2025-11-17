Чёрные пятна на карте страны: как масштабная уборка изменила жизнь 30 миллионов человек

Масштабная работа по ликвидации исторического экологического ущерба в России завершилась выполнением всех мероприятий федерального проекта "Чистая страна". Об этом сообщает РГ, уточняя, что в рамках программы удалось устранить сотни объектов, представлявших угрозу для населения и окружающей среды.

Результаты проекта и контроль выполнения

Федеральный проект "Чистая страна", входящий в нацпроект "Экология", был направлен на рекультивацию несанкционированных свалок и устранение наиболее опасных объектов накопленного вреда. Работы велись на полигонах, шламонакопителях, старых мусорных площадках и заброшенных промышленных территориях.

К июню 2024 года незавершёнными оставались 56 свалок и 8 опасных объектов. Для ускорения процесса по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева была создана рабочая группа с участием представителей правительства России, Минприроды, Росприроднадзора и прокуратуры. Она контролировала каждый этап, включая разработку "дорожных карт" и перепроектировку сложных участков.

Завершение работ и влияние на регионы

По итогам года ликвидированы 191 свалка и 88 опасных объектов, что улучшило условия жизни почти 30 миллионов человек. Результаты верифицированы Росприроднадзором. Наиболее сложные объекты потребовали дополнительной корректировки проектных решений и завершены в текущем году — среди них шесть свалок в разных регионах и один полигон в Московской области.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Елена Шаройкина подчеркивает, что проект стал системным инструментом для устранения исторического загрязнения.

"Особо сложные объекты — бывший "Усольехимпром”, площадка БЦБК и полигон "Красный Бор” — выведены в приоритет федерального уровня… по ним уже достигнут осязаемый прогресс", — рассказывает она.

Развитие технологий и роль общественного контроля

По мнению председателя "Зелёного фонда" Олега Иванова, нацпроект стал стимулом для развития технологий рекультивации. Он отмечает, что на рынке появились компании, специализирующиеся на геосинтетических материалах, системах очистки сточных вод и дегазации полигонов ТКО. Параллельно в стране проведена крупная инвентаризация участков с накопленным вредом: в реестр включено 1 470 объектов, для отбора финансирования действует единый порог приоритетности — 4,5 балла.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает проект успешным. Он подчёркивает, что сформирована база надёжных подрядчиков и оптимальных технологий, что позволило экономить бюджетные средства. По его словам, важным остаётся участие экспертов и общественных организаций: такой формат доказал свою эффективность в рамках "Чистой страны".

Перспективы дальнейшей работы

Завершение проекта не означает остановки экологических мероприятий: работа продолжается в рамках федеральной программы "Генеральная уборка" национального проекта "Экологическое благополучие". Её задачи — закрыть оставшиеся сложные объекты и укрепить систему предотвращения накопленного вреда в будущем.

Полученный опыт стал фундаментом для формирования устойчивой модели экологического восстановления, в которой учитываются интересы регионов, технологические возможности подрядчиков и необходимость общественного участия.