Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Свалка пластиковых отходов
Свалка пластиковых отходов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Россия
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:08

Чёрные пятна на карте страны: как масштабная уборка изменила жизнь 30 миллионов человек

В России выявили 1470 территорий с накопленным вредом и 88 опасных объектов

Масштабная работа по ликвидации исторического экологического ущерба в России завершилась выполнением всех мероприятий федерального проекта "Чистая страна". Об этом сообщает РГ, уточняя, что в рамках программы удалось устранить сотни объектов, представлявших угрозу для населения и окружающей среды.

Результаты проекта и контроль выполнения

Федеральный проект "Чистая страна", входящий в нацпроект "Экология", был направлен на рекультивацию несанкционированных свалок и устранение наиболее опасных объектов накопленного вреда. Работы велись на полигонах, шламонакопителях, старых мусорных площадках и заброшенных промышленных территориях.

К июню 2024 года незавершёнными оставались 56 свалок и 8 опасных объектов. Для ускорения процесса по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева была создана рабочая группа с участием представителей правительства России, Минприроды, Росприроднадзора и прокуратуры. Она контролировала каждый этап, включая разработку "дорожных карт" и перепроектировку сложных участков.

Завершение работ и влияние на регионы

По итогам года ликвидированы 191 свалка и 88 опасных объектов, что улучшило условия жизни почти 30 миллионов человек. Результаты верифицированы Росприроднадзором. Наиболее сложные объекты потребовали дополнительной корректировки проектных решений и завершены в текущем году — среди них шесть свалок в разных регионах и один полигон в Московской области.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Елена Шаройкина подчеркивает, что проект стал системным инструментом для устранения исторического загрязнения.

"Особо сложные объекты — бывший "Усольехимпром”, площадка БЦБК и полигон "Красный Бор” — выведены в приоритет федерального уровня… по ним уже достигнут осязаемый прогресс", — рассказывает она.

Развитие технологий и роль общественного контроля

По мнению председателя "Зелёного фонда" Олега Иванова, нацпроект стал стимулом для развития технологий рекультивации. Он отмечает, что на рынке появились компании, специализирующиеся на геосинтетических материалах, системах очистки сточных вод и дегазации полигонов ТКО. Параллельно в стране проведена крупная инвентаризация участков с накопленным вредом: в реестр включено 1 470 объектов, для отбора финансирования действует единый порог приоритетности — 4,5 балла.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает проект успешным. Он подчёркивает, что сформирована база надёжных подрядчиков и оптимальных технологий, что позволило экономить бюджетные средства. По его словам, важным остаётся участие экспертов и общественных организаций: такой формат доказал свою эффективность в рамках "Чистой страны".

Перспективы дальнейшей работы

Завершение проекта не означает остановки экологических мероприятий: работа продолжается в рамках федеральной программы "Генеральная уборка" национального проекта "Экологическое благополучие". Её задачи — закрыть оставшиеся сложные объекты и укрепить систему предотвращения накопленного вреда в будущем.

Полученный опыт стал фундаментом для формирования устойчивой модели экологического восстановления, в которой учитываются интересы регионов, технологические возможности подрядчиков и необходимость общественного участия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

СК РФ: В Сургуте возбудили дело о мошенничестве из-за нарушений прав дольщиков сегодня в 0:02
Дом треснул, надежды рухнули: дольщики в Сургуте дают показания вместо получения ключей

Дольщики в Сургуте лишились надежды на новоселье: вместо квартир — переносы сроков, трещины в доме и расследование о мошенничестве в отношении застройщика «ДСК-1».

Читать полностью » В Петербурге установят 73 турникета для оплаты вчера в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью » На Ставрополье Следком начал проверку из-за остановки строительства школы вчера в 23:47
Строительство остановилось: долгожданная школа в Ставрополье превращается в объект расследования

Следователи проверяют причины многолетней задержки строительства школы в Краснокумском: подрядчики менялись, сроки срывались, а работы к 2025 году остановились.

Читать полностью » В Новосибирске ввели карантин по бешенству до 2026 года после нападения лисицы на женщину вчера в 23:40
Новосибирск уходит на карантин: нападение лисы запустило опасный круг заражения

В Новосибирске ввели карантин по бешенству после нападения лисы на женщину: ограничения коснутся района в одном километре от места инцидента и продлятся до января 2026 года.

Читать полностью » Мужчине в Первоуральске грозит до 15 лет за захват заложников – адвокат Бакун вчера в 23:34
Первоуральск под угрозой взрыва: мужчина с гранатой запер в квартире женщину и ребёнка

В Первоуральске мужчина устроил захват заложников и угрожал взорвать гранату. Адвокат рассказала о возможных сроках наказания, которые могут достичь 20 лет.

Читать полностью » Ректор Германов: В Перми на базе ПГНИУ создали центр подготовки специалистов по сенсорике и БПЛА вчера в 23:22
Пермь запускает фабрику инженеров будущего: новая школа объединит науку, производство и цифровые технологии

В Перми открыли инженерную школу при ПГНИУ: в центре создают лаборатории, формируют проектные команды и готовят кадры по запросам высокотехнологичных предприятий.

Читать полностью » Росавиация: В ЕАО готовят дорожную карту проекта строительства аэропорта вчера в 23:07
Маршрут на будущее проложен: создаётся рабочая группа для старта авиапроекта в Биробиджане

ЕАО готовится к строительству международного аэропорта: Росавиация формирует рабочую группу и дорожную карту, а регион рассчитывает на рост туристического потока.

Читать полностью » Губернатор Хинштейн: В Курской области решили возродить выпуск конфет вчера в 22:57
Вафли, пралине и вкус прошлого: в Курске возрождают сладости, которые знала вся страна

Курская область готовит к возвращению знаменитые конфеты «Курские»: обновлённый бренд станет частью юбилея города и современной сувенирной линии.

Читать полностью »

Новости
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Туризм
Как поездка в Антарктиду изменила восприятие мира путешественницы — путешественник Марина Змеина
УрФО
Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных
Спорт и фитнес
Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры
Садоводство
Зимнюю обрезку проводят только при температуре выше –7 °C — Игорь Савельев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet