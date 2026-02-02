Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аккуратная прихожая
Аккуратная прихожая
© NewsInfo.Ru by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:45

Прихожая ворует ощущение уюта с порога: вещи, которые незаметно превращают вход в склад

Прихожая — это пространство, которое задаёт тон всему дому ещё до того, как вы успели разуться. Именно здесь чаще всего накапливаются вещи, которые "некуда положить", и порядок исчезает незаметно. Со временем даже удобная зона превращается в загромождённый проход, где сложно ориентироваться. Об этом сообщает издание The Spruce.

Почему прихожая быстро захламляется

Прихожая выполняет сразу несколько функций: хранение обуви, верхней одежды, аксессуаров и повседневных мелочей. Из-за постоянного движения домочадцев и гостей она становится местом временного хранения, которое легко превращается в постоянное. В итоге пространство теряет аккуратный вид и перестаёт быть удобным. Такой сценарий знаком многим, особенно если в доме нет продуманной системы хранения и регулярных привычек расхламления, о которых часто говорят сторонники минималистского расхламления.

Лишняя обувь у входа

Обувь — первое, что оказывается в прихожей, и именно она чаще всего создаёт ощущение беспорядка. Когда пары накапливаются у двери, становится сложно свободно передвигаться и поддерживать чистоту. Организаторы советуют оставить у входа только несколько пар для каждого члена семьи, а остальную обувь перенести в шкафы в спальнях.

"Вы должны признать, что не всё можно хранить в прихожей. Пусть у каждого члена семьи будет там всего несколько пар обуви, а остальное храните в шкафу в их спальне", — говорит профессиональный организатор и основательница Amelie Organizes LLC Амели Сен-Жак.

Почта и бумаги без системы

Бумажная корреспонденция часто оседает в прихожей сразу после возвращения домой. Невскрытые конверты создают визуальный шум и могут привести к пропущенным срокам оплаты. Специалисты рекомендуют сразу сортировать почту: рекламные материалы выбрасывать, а важные документы убирать в заранее определённое место. Такой подход снижает нагрузку и избавляет от ощущения хаоса.

"Положите бумажные купюры в ноутбук, чтобы они служили визуальным напоминанием о необходимости оплатить счёт при следующем входе в систему", — советует тренер по организации Шерри Керли.

Коробки и упаковка от посылок

Прихожая нередко превращается в временный склад для доставок. Коробки, оставленные "на потом", быстро занимают полезное пространство. Эксперты рекомендуют распаковывать посылки сразу, а упаковку убирать на переработку. Это простой, но эффективный шаг, который помогает сохранить порядок и поддерживать ощущение свободного входа в дом.

Многоразовые сумки для покупок

Экосумки удобны, но их избыток у входной двери создаёт ощущение беспорядка. Лучше хранить основную часть сумок в отдельном шкафу, а одну-две держать в машине. Такой подход хорошо работает в сочетании с продуманной системой хранения, когда каждая категория вещей имеет своё постоянное место.

Несезонные куртки и аксессуары

Зимние куртки, шарфы и варежки летом, как и лёгкие куртки зимой, зря занимают место в прихожей. Эксперты советуют регулярно менять сезонные вещи, убирая их в кладовые, шкафы или под кровать. После такой ротации пространство сразу становится визуально легче и удобнее.

Рюкзаки и повседневные сумки

Школьные рюкзаки, спортивные сумки и тоуты часто остаются у входа по привычке. Однако организаторы считают, что им лучше найти место в личных комнатах или рабочих зонах. Это снижает визуальную нагрузку на прихожую и помогает сохранить её основной функционал.

В итоге порядок в прихожей начинается не с покупки новой мебели, а с пересмотра того, что действительно должно находиться у входа. Удалив лишние предметы и распределив хранение по дому, можно сделать пространство более безопасным, удобным и спокойным. Такой подход формирует приятное первое впечатление и упрощает повседневную жизнь.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запах пота въелся намертво — а стирка запрещена: 4 способа спасти верхнюю одежду за полчаса вчера в 9:35

Запах пота на пальто и куртках можно убрать без стирки и химчистки. Простые и доступные способы помогут быстро освежить верхнюю одежду и сохранить её вид.

Читать полностью » Комната выглядит модно, а жить в ней неуютно — виновата одна ошибка масштаба: вы её точно делали вчера в 4:21

Почему модный интерьер может казаться неуютным: масштаб комнаты решает всё — один крупный акцент, ковёр нужного размера и высокие шторы меняют восприятие.

Читать полностью » Стекло духовки мутнеет годами — а очищается за вечер: приём разбивает жирный налёт и нагар 31.01.2026 в 21:09

Стекло дверцы духовки быстро покрывается жиром и копотью, включая пространство между панелями. Разбираемся, как очистить его безопасно и без лишних усилий.

Читать полностью » Зимой простыни пачкаются быстрее, чем кажется — вот почему стирку нельзя откладывать 31.01.2026 в 17:05

Зимой простыни загрязняются не меньше: сухой воздух и отопление удерживают пыль и аллергены. Когда менять бельё, как стирать и смягчить фланель.

Читать полностью » Шерсть и нитки после стирки бесят каждый раз — простой трюк с кухонной губкой спасает 31.01.2026 в 10:07

Губка в стиральной машине может помочь собрать шерсть и ворс с одежды. Разбираемся, как использовать этот лайфхак правильно и безопасно зимой.

Читать полностью » Зимой дом превращается в пустыню: как поднять влажность без увлажнителя и лишних затрат 31.01.2026 в 1:05

Зимой сухой воздух в квартире влияет на здоровье и состояние интерьера. Простые бытовые привычки помогают повысить влажность и сохранить комфорт дома.

Читать полностью » Попал на 30.01.2026 в 19:14

Сделки без первоначального взноса фактически исчезают с 1 февраля 2026: банки и застройщики сворачивают точечные схемы, а семейная ипотека ужесточается — один объект на семью.

Читать полностью » Противень застревает в духовке — и блюдо едва не летит на пол: один кухонный продукт решает всё 30.01.2026 в 18:39

Обычное растительное масло помогает вернуть плавный ход плоских решёток: тонкий слой, удаление излишков и простые меры предосторожности при нагреве.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Зимняя покраска держится годами — если сделать одну подготовку, которую все пропускают
Наука
Полюса Юпитера и Сатурна живут по разным законам: расчёты связали штормы с тем, что скрыто под облаками
Питомцы
Эти звуки под водой никто не воспринимал всерьёз — оказалось, рыбы так общаются постоянно
Еда
Печенье за 10 минут собирается без замеса — получается рассыпчатым и "песочным"
Наука
Вселенная перед глазами: неожиданный эффект планетария
Питомцы
Кошка много спит, но не расслабляется — скрытая проблема зимнего периода
Спорт и фитнес
Утренние упражнения после 50 работают лучше — тело становится сильнее за минуты
Туризм
Февраль без иллюзий и переплат: туда улетают россияне, пока остальные теряют деньги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet