© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 20:04

Выбираю цвет для маленькой прихожей: эти оттенки увеличивают пространство и делают его более светлым и уютным

Светлые оттенки расширяют пространство в маленькой прихожей — Litskevich Design

Прихожая — это визитная карточка вашего дома, и первое впечатление о квартире начинается именно с неё. Но что делать, если она кажется маленькой, скучной или мрачной? Ответ прост — правильный цвет! Мы подготовили советы по выбору оттенков для прихожей, чтобы она стала стильной, уютной и визуально просторной. Об этом пишет дзен-канал Litskevich Design.

1. Светлые оттенки — беспроигрышный вариант для маленьких прихожих

Ошибка: тёмные стены в узком коридоре делают его ещё меньше.

Что выбрать?

  • Светлые нейтральные оттенки: бежевый, кремовый, перламутровый, светло-серый.

  • Холодные пастельные тона: мятный, нежно-голубой, светло-лавандовый.

  • Тёплый белый вместо холодного — он выглядит уютнее.

Совет: если стены светлые, добавьте контрастные детали — чёрную фурнитуру, деревянные элементы или стильные зеркала. Это оживит пространство и придаст ему индивидуальность. Не забудьте также ознакомиться с советами по стилю для вашего интерьера.

2. Глубокие благородные цвета — стильное решение для просторной прихожей

Если у вас достаточно света и места, можно добавить тёмные и насыщенные оттенки.

Какие цвета выглядят дорого?

  • Глубокий графитовый — шикарно сочетается с золотыми и латунными элементами.

  • Изумрудный — добавляет элегантности, особенно в классическом интерьере.

  • Тёмно-синий или сапфировый — придаёт глубину и роскошь.

  • Шоколадный и тёмно-терракотовый — отлично смотрятся в сочетании с тёплым освещением.

Совет: используйте тёмные оттенки только на одной стене или в сочетании со светлыми деталями. Это добавит объём, не перегружая пространство. Для улучшения освещенности важно выбрать правильное освещение в интерьере.

3. Как сделать прихожую уютной? Тёплые природные оттенки

Ошибка: излишне холодные тона могут создать ощущение стерильности и дискомфорта.

Что добавить?

  • Тёплые песочные оттенки.

  • Оливковый и светлый хаки — идеально подходят для природных интерьеров.

  • Оттенки карамели и топлёного молока — уютные и универсальные.

  • Древесные тона — создают ощущение тепла и комфорта.

Совет: сочетайте тёплые оттенки с натуральными материалами: деревом, ротангом, текстилем. Это добавит текстуры и уюта.

4. Цветовые акценты: если хочется добавить динамики

Прихожая не должна быть скучной! Даже если стены нейтральные, цвет можно добавить в деталях.

Как это сделать?

  • Яркая входная дверь (горчичная, терракотовая, тёмно-красная).

  • Контрастный потолок — например, насыщенный синий или графитовый.

  • Цветная мебель — пуф, консоль, вешалка необычного оттенка.

  • Геометрические или абстрактные узоры на одной из стен.

Совет: цветные акценты лучше вводить точечно, чтобы не перегружать пространство. Одного или двух ярких элементов вполне достаточно для создания интересного акцента.

5. Как увеличить прихожую с помощью цвета

Ошибка: использование одного и того же оттенка на всех поверхностях делает помещение плоским.

Какие приёмы работают?

  • Потолок на тон светлее стен — комната кажется выше.

  • Градиентный переход цвета от тёмного внизу к светлому вверху.

  • Вертикальные полосы или молдинги, удлиняющие пространство.

  • Глянцевые поверхности и зеркала — отражают свет и делают помещение просторнее.

Совет: выбирайте матовые или полуматовые краски — они выглядят дороже и более элегантно, чем глянец.

6. Модные цветовые сочетания для прихожей

Хотите интерьер, который не выйдет из моды? Вот несколько универсальных комбинаций.

Лучшие сочетания:

  • Светло-серый + графит + латунь.

  • Оливковый + белый + дерево.

  • Бежевый + тёмно-коричневый + бронза.

  • Пыльно-розовый + серый + чёрные детали.

  • Морской синий + песочный + золотистые акценты.

Совет: сочетайте не более трёх цветов, чтобы интерьер оставался гармоничным и не перегруженным.

Плюсы и минусы выбора цвета для прихожей

Плюсы:

  1. Визуальное расширение пространства. Правильный выбор цвета помогает сделать прихожую светлее и просторнее, особенно в маленьких помещениях.

  2. Создание уюта. Тёплые оттенки и природные цвета добавляют теплоту и комфорт, превращая прихожую в уютное место для встречи гостей.

  3. Гармония с интерьером. Подбор цвета в соответствии с остальным интерьером помогает создать единую атмосферу в доме.

Минусы:

  1. Неудачный выбор цвета. Тёмные оттенки могут сделать пространство визуально меньшим и мрачным, особенно в помещениях с недостаточным освещением.

  2. Перегрузка акцентами. Излишнее количество ярких цветов или контрастов может нарушить гармонию и сделать помещение перегруженным.

  3. Трудности с сочетанием цветов. Некорректное сочетание оттенков может создать диссонанс и нарушить общий стиль интерьера.

Популярные вопросы о цвете в прихожей

Как выбрать цвет для маленькой прихожей?

Для маленькой прихожей лучше выбирать светлые и нейтральные оттенки, такие как бежевый, кремовый или светло-серый. Эти цвета визуально увеличивают пространство и делают его более светлым.

Можно ли использовать тёмные цвета в маленькой прихожей?

Тёмные цвета могут сделать маленькую прихожую ещё более тесной, особенно если в помещении мало света. Если вы хотите использовать тёмные оттенки, выберите их для одной стены или комбинируйте с более светлыми цветами.

Как добавить динамики в интерьер прихожей?

Цветные акценты, такие как яркая входная дверь, контрастный потолок или цветная мебель, могут добавить динамики и оживить интерьер прихожей. Главное — не перегружать пространство, чтобы сохранить гармонию.

Какие сочетания цветов подходят для прихожей?

Для создания стильного и современного интерьера выбирайте сочетания, такие как светло-серый с графитом и латунью, оливковый с белым и деревом, или морской синий с песочным и золотистыми акцентами. Сочетание не более трёх цветов поможет создать гармоничный и сбалансированный интерьер.

