Алкоголь
© freepik.com by senivpetro is licensed under Public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:14

Женщина за барной стойкой: как красноярская предпринимательница покоряет мир общепита

Красноярская предпринимательница Елена Скрымина прошла путь от работы барменом до совладельца популярных городских заведений. История ее профессионального становления включает создание авторских концепций в общепите, управление проектами в Сибири и запуск бизнеса в Камбодже. Сегодня Скрымина продолжает развивать собственные площадки в Красноярске, опираясь на принципы вторичного использования вещей и создания атмосферных комьюнити.

Концепция "Второго дыхания"

Интерьер заведений Скрыминой строится на поиске аутентичных предметов с историей. В оформлении бара "Второе дыхание" использованы отреставрированные глиняные фигурки из закрывшегося "Детского мира", восстановленные стулья из легендарного клуба "Гавана" и элементы старой мебели. Такой подход позволяет не только создавать уникальную визуальную среду, но и поддерживать локальную преемственность.

Меню заведения также отражает стремление предпринимательницы к душевности и опоре на региональные продукты. Сиропы из одуванчиков, настойки на российских дистиллятах и использование дачных ягод стали своеобразной визитной карточкой. По словам Елены, интеграция домашних рецептов началась задолго до того, как этот тренд стал повсеместным в ресторанной индустрии.

Выбор названия "Второе дыхание" отсылает к одноименной московской рюмочной, известной своей атмосферой открытости для разных социальных групп. Скрымина подчеркивает, что подобный формат позволяет легко наладить коммуникацию с гостем, превращая бар в живое пространство для общения.

Путь от бармена к собственному делу

Карьера Скрыминой в сфере общественного питания началась в 26 лет с позиции бармена. В тот период индустрия была преимущественно мужской, и начинающей сотруднице приходилось сталкиваться с неприятием со стороны коллег, которые скептически относились к присутствию женщины за стойкой. Тем не менее, работа в таких заведениях, как "Харатс", "Теленок табака" и "Нет проблем", позволила Елене быстро вырасти до совладельца.

"Развитие локальных проектов в сфере гостеприимства требует не только финансовых вложений, но и глубокого понимания специфики территории. Успех таких предпринимателей, как Елена Скрымина, во многом объясняется способностью объединять вокруг своих заведений сообщества людей с общими ценностями. Это трансформирует традиционный бизнес в полноценное социальное пространство, что особенно важно для формирования облика современного города".

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Параллельно с сибирскими проектами Скрымина попробовала силы за рубежом, открыв бар в Камбодже в 2016 году. Этот опыт был обусловлен желанием сменить климат и попробовать бизнес в упрощенной налоговой и правовой среде. По словам владелицы, работа в Азии требовала адаптации классической барной карты под локальные продукты и специфику туристического трафика.

Реалии рынка и прогнозы

Сегодня средний чек в баре предпринимательницы составляет около тысячи рублей при цене настойки в 200-250 рублей. Елена отмечает, что на текущем этапе барная индустрия Красноярска находится в состоянии стагнации, а поток гостей постепенно сокращается. Изменение потребительского поведения вынуждает рестораторов более осторожно подходить к ценообразованию и развитию новых форматов.

Несмотря на общие экономические сложности, такие как рост НДС и повышение затрат, действующие заведения продолжают работу. Скрымина признается, что не готова давать долгосрочные прогнозы развития общепита. Она полагает, что рынок в ближайшем будущем может измениться под влиянием новых, пока не сформированных ценностей.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

