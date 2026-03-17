Город на старте: Екатеринбург запускает конкурс для предпринимателей с участием городской администрации

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на ежегодный конкурс "Предприниматель года", который продлится до 14 апреля 2026 года. Участие в проекте открыто для представителей малого, среднего бизнеса, микропредприятий и самозанятых, которые ведут деятельность в городе минимум один год. Официальная церемония награждения лидеров запланирована на 1 июня текущего года и состоится в Синара-Центре при участии главы города Алексея Орлова. Победители будут определены в десяти категориях, включая новую номинацию "Народный выбор", которая пройдет в онлайн-формате.

Условия участия и новые номинации

Организаторы обновили перечень направлений для состязания, чтобы охватить более широкий круг городских предпринимателей. Теперь в конкурсе выделены группы для производственных компаний, сферы услуг, торговли, ресторанного бизнеса, туризма, креативных индустрий и самозанятых. Ввод новых номинаций продиктован запросами самого бизнес-сообщества, которое ежегодно участвует в формировании структуры премии.

Значительные изменения коснулись категорий, связанных с инфраструктурой и социальными инициативами. Теперь заявки принимаются в номинации "Недвижимость и строительство", что позволяет участвовать не только профильным строителям, но и смежным компаниям рынка. Также расширена категория "Бизнес в социальной сфере", включившая в себя частную медицину, пансионаты для пожилых и специализированные сервисы помощи.

На сегодняшний день в Екатеринбурге работают около 131 тысячи предпринимателей, а число самозанятых превышает 206 тысяч человек. Статистика показывает рост интереса к промышленному сектору экономики, где количество участников рынка увеличилось на 5% за 2025 год. Отправка конкурсных материалов осуществляется через официальный сайт, где доступна вся документация для регистрации.

Итоги и выбор победителей

Завершающим этапом станет торжественное подведение итогов, которое пройдет в начале лета. Организаторы подчеркивают значимость личного участия первых лиц города, что повышает статус наград и подчеркивает внимание муниципалитета к локальным компаниям. Признание заслуг перед профессиональным сообществом остается ключевым стимулом для роста деловой активности в городской среде.

"Муниципальные конкурсы такого уровня позволяют не только выявить лучших, но и сформировать качественную площадку для обмена опытом среди предпринимателей. Поддержка малого и среднего бизнеса через публичное признание заслуг напрямую сказывается на улучшении городской инфраструктуры и качества сервиса. Важно, что администрация прислушивается к мнению предпринимателей, оперативно адаптируя охват номинаций под реальную структуру экономики города. Это демонстрирует конструктивный подход к взаимодействию власти и деловой среды на местах." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особое внимание уделено номинации "Народный выбор", которая призвана выявить компании с наиболее высокой лояльностью клиентов. Для определения этого победителя будет организовано онлайн-голосование среди горожан, продлевающееся с 30 апреля по 20 мая 2026 года. Такой подход позволяет получить объективную оценку востребованности бизнеса у конечного потребителя.

Состав жюри и развитие конкурса

Оценивать заявки будет экспертная комиссия, в состав которой вошли представители администрации, профильных департаментов, общественных организаций и профильных объединений. Среди них значатся руководители департаментов потребительского рынка и промышленной политики, представители союзов промышленников и предпринимателей, а также глава Уральской торгово-промышленной палаты.

Информационное освещение традиционно обеспечивает издание "Деловой квартал", которое также вручает награду в своей собственной номинации. Экспертный совет включает специалистов по архитектуре и градостроительству, что гарантирует профессиональный подход к оценке строительных и девелоперских проектов. Численный состав жюри позволяет соблюсти баланс интересов между различными секторами городской экономики.

Координируют работу комиссии руководители профильных фондов и организаций, таких как "ОПОРА РОССИИ" и Фонд развития предпринимательства. Такая системность процесса обеспечивает прозрачность критериев отбора и легитимность принимаемых решений. Итоговые списки кандидатов будут рассмотрены с учетом вклада каждого участника в развитие социальной и экономической инфраструктуры города.