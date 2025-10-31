Дорога на край света: как добраться до Кольского полуострова без снегохода и страха
Кольский полуостров — край суровой природы, северных сияний и бескрайних пейзажей, где горы соседствуют с морем, а летом солнце почти не уходит за горизонт.
Несмотря на мифы, до большинства его знаменитых мест вполне можно добраться на обычной машине — без снегоходов, вездеходов и вертолётов.
Рассказываем, как построить маршрут, куда заехать и где остановиться.
Дорога на Север: трасса "Кола" (Р21)
Единственная автомобильная артерия, ведущая на Кольский полуостров, — федеральная трасса Р21 "Кола".
Она начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Карелию и заканчивается у норвежской границы в посёлке Борисоглебск.
Пейзажи по пути меняются как в калейдоскопе: от густых хвойных лесов до тундры, где на горизонте видны каменистые сопки и зеркала озёр.
Что важно знать
- Заправок на севере немного, особенно брендовых. Основные сети — "Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть".
- Некоторые участки между АЗС — более 100 километров.
Самые длинные перегоны без заправок:
- от посёлка 14 км (АЗС "Альпи") до Лоухов — 152 км;
- от Лоухов до села Княжая Губа — 101 км.
Перед выездом обязательно проверьте запас топлива и термос — кофе и бензин могут закончиться одновременно.
Кандалакша — ворота в Заполярье
Первый крупный город Мурманской области и "южные ворота" в Заполярье.
Основан более пяти веков назад, Кандалакша стоит у побережья Белого моря и считается одной из самых живописных точек маршрута.
Здесь начинаются горные тропы и береговые панорамы. Из города можно пешком подняться на горы Крестовую и Волосяную. С их вершин открывается вид на Кандалакшский залив, а на самой Волосяной спрятано горное озеро — чистое и ледяное, как стекло.
Недалеко от города археологи нашли древние каменные лабиринты, выложенные из валунов. Один из них реконструирован и известен под названием "Вавилон". Учёные до сих пор спорят, зачем он был нужен — то ли для ловли рыбы, то ли для древних обрядов.
Терский берег Белого моря
По дороге 47К-011 из Кандалакши в сторону Колвицы вы попадёте в старинные поморские сёла Умба и Варзуга. Они появились ещё в XV веке и долгое время принадлежали Соловецкому монастырю.
Эти места называют сердцем Поморья — земли, где люди веками жили морем, строили лодьи и торговали рыбой.
Что посмотреть
- Музей поморского быта в Умбе — деревянный дом с утварью, сетями и лодками.
- Петроглифы Канозера - наскальные рисунки эпохи неолита.
- Этнографический парк "Тоня Тетрина" - реконструкция старинного промысла. Здесь можно увидеть, как поморы ловили рыбу, и попробовать ламинариевый "СПА по-чёрному".
Совет: уточняйте график работы музеев заранее — зимой многие объекты работают по предварительной записи.
Хибины — горы, лыжи и ледники
Хибинские горы — крупнейший горный массив Кольского полуострова и центр активного туризма региона. Здесь можно кататься на лыжах, снегоходах и даже наблюдать северное сияние прямо из гостиницы.
Популярные курорты
- "Большой Вудъявр" (Кировск) — 28 трасс, 35 км спусков, восемь подъёмников.
- "Кукисвумчорр" - трассы для продвинутых и зоны фрирайда.
- "Огни Мурманска" - место для семейного отдыха, где можно покататься на ватрушках и тюбингах.
Летом в Хибинах устраивают походы к ледникам, водопадам и альпийским лугам. Природа здесь кажется вечной, а воздух пахнет хвойной смолой и снегом даже в июле.
Ловозеро — земля саамов
После поворота на Мончегорск трасса ведёт в Ловозеро - столицу кольских саамов, одного из древнейших народов Европы.
Здесь живут потомки оленеводов и рыболовов, а культура и язык саамов до сих пор бережно сохраняются.
Что посмотреть
- Музей истории и быта кольских саамов - рассказывает о жизни кочевых народов.
- Национальный саамский культурный центр - площадка для праздников и этнофестивалей.
- Памятная табличка у реки Вирмы - первое упоминание Ловозерского погоста.
Летом можно отправиться на рыбалку или взять экскурсию в оленеводческое хозяйство. С собой стоит взять наличные — банкоматы встречаются редко.
Териберка — край земли
До Териберки ведёт асфальтированная дорога, ответвляющаяся от трассы Р21 по направлению к Мурманску.
Это одно из самых известных и символичных мест Кольского полуострова.
После выхода фильма "Левиафан" деревня стала магнитом для туристов. Сегодня здесь соседствуют уютные гостиницы и заброшенные дома, старые рыбацкие суда и современные арт-пространства.
На берегу можно увидеть водопад, впадающий прямо в Баренцево море, а зимой — поймать северное сияние, которое отражается в ледяной воде.
Летом купаться решаются немногие: температура воды редко поднимается выше +10 °C. Зато воздух прозрачен, а горизонт будто бесконечен.
Совет: бронируйте жильё заранее — в высокий сезон спрос значительно превышает предложение.
Практические советы
- Планируйте топливо. На севере заправки редки, а бензин может быть только 92-го.
- Берите наличные. В маленьких посёлках не всегда работают карты.
- Одежда — по принципу слоёв. Даже летом температура может резко падать до +5 °C.
- Следите за животными на трассе. Олени часто переходят дорогу, особенно ночью.
- Связь нестабильна. Скачайте офлайн-карты и возьмите навигатор.
Таблица: ключевые точки маршрута
|Место
|Чем интересно
|Расстояние от Мурманска
|Лучшее время
|Кандалакша
|Горы, древние лабиринты, Белое море
|400 км
|Июль-сентябрь
|Умба и Варзуга
|Поморская культура, петроглифы
|350 км
|Май-август
|Хибины (Кировск)
|Лыжи, горные походы, ледники
|220 км
|Круглый год
|Ловозеро
|Саамская культура, этнотуризм
|170 км
|Июнь-сентябрь
|Териберка
|Баренцево море, водопады, северное сияние
|130 км
|Июль-март
А что если поехать зимой?
Зимой Кольский полуостров превращается в сказку. Лыжные курорты работают на полную мощность, а охота за северным сиянием становится отдельным видом туризма.
Главное — подготовить машину: зимняя резина, запас топлива, трос, тёплые вещи и канистра с антигелем для дизеля.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru