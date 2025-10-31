Дорога на край света: как добраться до Кольского полуострова без снегохода и страха

Кольский полуостров — край суровой природы, северных сияний и бескрайних пейзажей, где горы соседствуют с морем, а летом солнце почти не уходит за горизонт.

Несмотря на мифы, до большинства его знаменитых мест вполне можно добраться на обычной машине — без снегоходов, вездеходов и вертолётов.

Рассказываем, как построить маршрут, куда заехать и где остановиться.

Дорога на Север: трасса "Кола" (Р21)

Единственная автомобильная артерия, ведущая на Кольский полуостров, — федеральная трасса Р21 "Кола".

Она начинается в Санкт-Петербурге, проходит через Карелию и заканчивается у норвежской границы в посёлке Борисоглебск.

Пейзажи по пути меняются как в калейдоскопе: от густых хвойных лесов до тундры, где на горизонте видны каменистые сопки и зеркала озёр.

Что важно знать

Заправок на севере немного, особенно брендовых. Основные сети — "Роснефть" , "Лукойл" , "Газпромнефть" .

, , . Некоторые участки между АЗС — более 100 километров.

Самые длинные перегоны без заправок:

от посёлка 14 км (АЗС "Альпи") до Лоухов — 152 км ;

; от Лоухов до села Княжая Губа — 101 км.

Перед выездом обязательно проверьте запас топлива и термос — кофе и бензин могут закончиться одновременно.

Кандалакша — ворота в Заполярье

Первый крупный город Мурманской области и "южные ворота" в Заполярье.

Основан более пяти веков назад, Кандалакша стоит у побережья Белого моря и считается одной из самых живописных точек маршрута.

Здесь начинаются горные тропы и береговые панорамы. Из города можно пешком подняться на горы Крестовую и Волосяную. С их вершин открывается вид на Кандалакшский залив, а на самой Волосяной спрятано горное озеро — чистое и ледяное, как стекло.

Недалеко от города археологи нашли древние каменные лабиринты, выложенные из валунов. Один из них реконструирован и известен под названием "Вавилон". Учёные до сих пор спорят, зачем он был нужен — то ли для ловли рыбы, то ли для древних обрядов.

Терский берег Белого моря

По дороге 47К-011 из Кандалакши в сторону Колвицы вы попадёте в старинные поморские сёла Умба и Варзуга. Они появились ещё в XV веке и долгое время принадлежали Соловецкому монастырю.

Эти места называют сердцем Поморья — земли, где люди веками жили морем, строили лодьи и торговали рыбой.

Что посмотреть

Музей поморского быта в Умбе — деревянный дом с утварью, сетями и лодками.

в Умбе — деревянный дом с утварью, сетями и лодками. Петроглифы Канозера - наскальные рисунки эпохи неолита.

- наскальные рисунки эпохи неолита. Этнографический парк "Тоня Тетрина" - реконструкция старинного промысла. Здесь можно увидеть, как поморы ловили рыбу, и попробовать ламинариевый "СПА по-чёрному".

Совет: уточняйте график работы музеев заранее — зимой многие объекты работают по предварительной записи.

Хибины — горы, лыжи и ледники

Хибинские горы — крупнейший горный массив Кольского полуострова и центр активного туризма региона. Здесь можно кататься на лыжах, снегоходах и даже наблюдать северное сияние прямо из гостиницы.

Популярные курорты

"Большой Вудъявр" (Кировск) — 28 трасс, 35 км спусков, восемь подъёмников.

(Кировск) — 28 трасс, 35 км спусков, восемь подъёмников. "Кукисвумчорр" - трассы для продвинутых и зоны фрирайда.

- трассы для продвинутых и зоны фрирайда. "Огни Мурманска" - место для семейного отдыха, где можно покататься на ватрушках и тюбингах.

Летом в Хибинах устраивают походы к ледникам, водопадам и альпийским лугам. Природа здесь кажется вечной, а воздух пахнет хвойной смолой и снегом даже в июле.

Ловозеро — земля саамов

После поворота на Мончегорск трасса ведёт в Ловозеро - столицу кольских саамов, одного из древнейших народов Европы.

Здесь живут потомки оленеводов и рыболовов, а культура и язык саамов до сих пор бережно сохраняются.

Что посмотреть

Музей истории и быта кольских саамов - рассказывает о жизни кочевых народов.

- рассказывает о жизни кочевых народов. Национальный саамский культурный центр - площадка для праздников и этнофестивалей.

- площадка для праздников и этнофестивалей. Памятная табличка у реки Вирмы - первое упоминание Ловозерского погоста.

Летом можно отправиться на рыбалку или взять экскурсию в оленеводческое хозяйство. С собой стоит взять наличные — банкоматы встречаются редко.

Териберка — край земли

До Териберки ведёт асфальтированная дорога, ответвляющаяся от трассы Р21 по направлению к Мурманску.

Это одно из самых известных и символичных мест Кольского полуострова.

После выхода фильма "Левиафан" деревня стала магнитом для туристов. Сегодня здесь соседствуют уютные гостиницы и заброшенные дома, старые рыбацкие суда и современные арт-пространства.

На берегу можно увидеть водопад, впадающий прямо в Баренцево море, а зимой — поймать северное сияние, которое отражается в ледяной воде.

Летом купаться решаются немногие: температура воды редко поднимается выше +10 °C. Зато воздух прозрачен, а горизонт будто бесконечен.

Совет: бронируйте жильё заранее — в высокий сезон спрос значительно превышает предложение.

Практические советы

Планируйте топливо. На севере заправки редки, а бензин может быть только 92-го. Берите наличные. В маленьких посёлках не всегда работают карты. Одежда — по принципу слоёв. Даже летом температура может резко падать до +5 °C. Следите за животными на трассе. Олени часто переходят дорогу, особенно ночью. Связь нестабильна. Скачайте офлайн-карты и возьмите навигатор.

Таблица: ключевые точки маршрута

Место Чем интересно Расстояние от Мурманска Лучшее время Кандалакша Горы, древние лабиринты, Белое море 400 км Июль-сентябрь Умба и Варзуга Поморская культура, петроглифы 350 км Май-август Хибины (Кировск) Лыжи, горные походы, ледники 220 км Круглый год Ловозеро Саамская культура, этнотуризм 170 км Июнь-сентябрь Териберка Баренцево море, водопады, северное сияние 130 км Июль-март

А что если поехать зимой?

Зимой Кольский полуостров превращается в сказку. Лыжные курорты работают на полную мощность, а охота за северным сиянием становится отдельным видом туризма.

Главное — подготовить машину: зимняя резина, запас топлива, трос, тёплые вещи и канистра с антигелем для дизеля.