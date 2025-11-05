Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 13:20

Слюни и храп в подарок: как подготовиться к жизни с английским мастифом

Английский мастиф внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжёлая собака в мире

Английский мастиф — это не просто собака, это воплощение спокойной мощи и безграничной преданности. Взглянув на этого великана, чей вес может достигать 90-100 кг, а рост в холке — 70-80 см, невольно испытываешь уважение. Но за грозной внешностью скрывается душа истинного философа и домоседа, для которого нет большего счастья, чем провести день на диване рядом с любимым хозяином. Эта порода — уникальное сочетание силы, уравновешенности и нежности.

Философское спокойствие и невозмутимость

Если вы ищете живое пособие по искусству релаксации и душевного равновесия, английский мастиф станет вашим лучшим учителем. Его флегматичный темперамент — это не лень, а особая жизненная философия. Эти собаки обладают удивительной способностью сохранять невозмутимость в любой ситуации.

Их размеренное, почти медитативное поведение действительно заразительно. Владельцы мастифов часто отмечают, что жизнь в ритме их питомца учит ценить моменты тишины и покоя, меньше суетиться и нервничать по пустякам. Эта собака станет идеальным компаньоном для человека со схожим темпераментом, ценящего домашний уют и размеренный образ жизни.

Нежность в гигантских масштабах

Несмотря на внушительные габариты, английские мастифы — чрезвычайно ласковые и привязчивые создания. Они искренне считают себя небольшими комнатными собачками и стремятся к максимально тесному физическому контакту с хозяином.

Их любовь к объятиям и совместному отдыху на диване — легендарна. Однако прежде чем завести этого "добряка размером с взрослого человека", стоит трезво оценить габариты своей мебели. Стандартный диван может оказаться тесным для такого сожителя, и многие владельцы действительно задумываются о приобретении более просторной модели или специального ортопедического лежака для крупных пород.

Прогулки для мастифа — скорее необходимая рутина, чем развлечение. Они настоящие домоседы, которые самой увлекательной прогулке предпочтут спокойный отдых в знакомой и безопасной домашней обстановке.

Прирождённый охранник с независимым характером

История породы насчитывает тысячелетия, и на протяжении всего этого времени мастифы использовались как охранники и защитники. Эта роль на генетическом уровне отпечаталась в их характере. Природная чуткость и недоверчивость к посторонним делают из них прекрасных сторожей.

Их охранные инстинкты настолько сильны, что не требуют специальной дрессировки — мастиф интуитивно понимает, как защищать свою семью и территорию. При этом ему не свойственна беспричинная агрессия; он скорее будет использовать метод устрашения, заняв позицию между хозяином и потенциальной угрозой, чем бросится в атаку без веской причины.

Что касается обучения, то здесь владельцу потребуется терпение и находчивость. Мастифы умны, но обладают независимым мышлением и некоторым упрямством. Они не станут бездумно выполнять команды, им нужно понимать "зачем". Мотивацией для них служит не столько лакомство, сколько похвала и укрепление связи с хозяином.

Добродушный компаньон для семьи

При правильном воспитании и ранней социализации английский мастиф проявляет себя как невероятно терпеливый и добрый член семьи. Он, как правило, лояльно относится к другим домашним животным, особенно если вырос вместе с ними.

С детьми у этих гигантов складываются особые отношения. Они терпеливы и снисходительны к малышам, однако в силу своих размеров требуют контроля в общении. Неосторожное движение собаки может случайно толкнуть или напугать маленького ребенка. Поэтому заводить мастифа лучше в семью с детьми среднего и старшего школьного возраста, которые уже понимают, как правильно обращаться с животным.

Сравнение английского мастифа с другими крупными породами

Параметр Английский мастиф Немецкий дог Сенбернар
Темперамент Флегматичный, спокойный Более активный, энергичный Спокойный, дружелюбный
Потребность в активности Низкая Средняя/высокая Низкая
Охранные качества Выраженные, сдержанные Умеренные Умеренные, больше компаньон
Склонность к слюнотечению Высокая Умеренная Очень высокая

Советы по содержанию английского мастифа шаг за шагом

  1. Подготовьте пространство. Оцените, достаточно ли у вас места для собаки весом под центнер. Приобретите просторную лежанку ортопедического типа, массивные миски на регулируемой подставке.

  2. Позаботьтесь о рационе. Крупная порода требует специального сбалансированного питания, часто это корм супер-премиум класса для гигантских пород. Проконсультируйтесь с ветеринаром.

  3. Начните социализацию с щенячьего возраста. Знакомьте щенка с разными людьми, звуками, ситуациями, чтобы вырастить психологически устойчивую собаку.

  4. Запаситесь терпением для дрессировки. Используйте методы позитивного подкрепления, будьте последовательны и настойчивы, но не грубы.

  5. Обеспечьте регулярный, но не интенсивный выгул. Двух непродолжительных прогулок в день достаточно. Избегайте активных игр и бега сразу после еды.

  6. Не экономьте на ветеринаре. Регулярные осмотры, внимание к суставам и сердцу — обязательная часть ухода за породой-гигантом.

А что если…

Если вы живёте в малогабаритной квартире? Сам по себе размер жилья не является абсолютным противопоказанием, ведь мастиф — малоподвижная собака. Однако критически важна общая площадь для комфортного размещения самого животного и его аксессуаров (большая лежанка, миски). Гораздо важнее наличие спокойной атмосферы и ваша готовность мириться с некоторыми бытовыми неудобствами, такими как слюни и храп.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Насколько сложен уход за шерстью мастифа?
Шерсть у мастифов короткая и не требует сложного груминга. Достаточно еженедельно вычёсывать её специальной резиновой перчаткой или щёткой для удаления отмерших волос. Однако эти собаки сильно линяют, особенно в межсезонье, поэтому в эти периоды вычёсывать придётся чаще.

Сколько стоит щенок английского мастифа?
Стоимость щенка варьируется в зависимости от родословной, титулов родителей и перспективности самого щенка. Цена на питомца "пет-класса" (домашний любимец) начинается от 50-60 тысяч рублей. Щенки от элитных производителей могут стоить 100-150 тысяч рублей и выше.

Как мастифы переносят жару и холод?
Из-за короткой шерсти и массивного телосложения мастифы плохо переносят сильную жару. В жаркие дни нужно обеспечить им прохладное место в тени и доступ к воде. К холоду они более устойчивы, но в сильные морозы прогулки лучше сократить и использовать специальную попону для крупных пород.

Три интересных факта

  1. Английский мастиф внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжёлая собака в мире. Рекорд принадлежит псу по кличке Зорбо, вес которого в 1989 году достиг 155,6 кг.

  2. Предки современных мастифов участвовали в римских гладиаторских боях, сражаясь с дикими животными и даже вооружёнными людьми.

  3. Несмотря на гигантские размеры, мастифам не требуется огромное количество физической нагрузки. Им вполне достаточно двух непродолжительных спокойных прогулок в день.

Исторический контекст

Английский мастиф — порода с древнейшей историей, уходящей корнями во времена Римской империи. Предки этих собак, молосские доги, использовались римлянами как травильные собаки на аренах и боевые псы. В Британию они попали с римскими легионами и со временем были адаптированы к местным условиям. В Средневековье мастифы служили охранниками замков и поместий, а также использовались для охоты на крупного зверя — медведя и кабана. Их сила и бесстрашие были настолько легендарны, что король Генрих VIII в подарок испанскому монарху Карлу V отправил 400 мастифов для использования в военных кампаниях. К XIX веку, с исчезновением необходимости в травильных и боевых собаках, порода плавно трансформировалась в того самого спокойного и доброго гиганта-компаньона, которого мы знаем сегодня, сохранив при своих внушительных размерах и охранном инстинкте.

