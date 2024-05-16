В 2024 году наблюдается восстановление спроса на международные детские турпрограммы, включая учебные и экскурсионные туры. Популярные направления включают Кипр, Мальту, Дубай, Турцию и Великобританию, которая активно выдает визы.

Цены на туры высоки: двухнедельные туры в Турцию стоят от 170 тыс. рублей, а в Англию - от 257 тыс. рублей без учета дополнительных расходов на авиабилеты и визу. Туры в Китай предлагают более доступные цены, около 135 тыс. рублей без перелета, сообщает Tourdom.Ru.

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