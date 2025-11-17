Пермь запускает фабрику инженеров будущего: новая школа объединит науку, производство и цифровые технологии

Новая инженерная школа, ориентированная на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей, начала работу в Перми. Об этом сообщает РГ, уточняя, что центр создан на базе Пермского государственного национального исследовательского университета и объединит науку, образование и промышленность в единую систему подготовки специалистов.

Структура школы и направления подготовки

В инженерной школе будут обучаться студенты ПГНИУ и сотрудники региональных предприятий, которым требуется дополнительная квалификация. Центр уже функционирует в тестовом режиме, а его полноценный запуск запланирован на период после новогодних праздников. Сейчас формируются лаборатории, где будут проводить научные исследования и прикладные разработки.

Одна из лабораторий сосредоточится на цифровом производстве — направлении, объединяющем проектирование, автоматизацию процессов и использование новых технологических решений. В другой займутся изучением мультифункциональных материалов, востребованных в машиностроении, приборостроении и смежных отраслях. Кроме того, на одном из пермских предприятий создаётся учебный класс "Инноватика", который станет частью новой образовательной структуры.

Принципы работы и участие промышленности

Ректор ПГНИУ Игорь Германов отметил, что школа выстроена как пространство для решения конкретных задач региональных компаний.

"Учебное заведение объединит науку, образование и промышленность. При этом мы будем решать конкретные запросы со стороны предприятий: разрабатывать технологии, готовить кадры и формировать проектно-продуктовые команды", — отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов.

Он подчеркнул, что университет задействует сильные стороны классического вуза — компетенции в области фотоники, приборостроения и новых материалов. В программу будут интегрированы исследования учёных-философов, занимающихся вопросами инженерного мышления и инноватики, что позволит развивать у студентов способность комплексно подходить к проектным задачам.

Запрос предприятий и долгосрочные планы

Предприятия Пермского края уже проявили интерес к сотрудничеству. Университет получил более шестидесяти технических задач, связанных с разработкой программного обеспечения, материаловедением и приборостроением. Эти запросы станут основой для формирования проектных команд и разработки решений, ориентированных на внедрение в реальный сектор экономики.

На ближайшие семь лет компании региона сформировали заказ на подготовку полутора тысяч специалистов. Такой масштабный запрос подтверждает потребность промышленности в инженерах нового поколения и способствует развитию школы как долгосрочного академического и производственного партнёра.