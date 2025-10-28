Нефтянка зовёт, зарплаты растут: инженерам открыли дверь в большой доход

Средняя зарплата инженеров в Ханты-Мансийском автономном округе в сентябре 2025 года достигла 124 300 рублей, сообщили URA. RU в пресс-службе сервиса "Авито Работа". По уровню доходов технических специалистов Югра заняла второе место в Уральском федеральном округе, уступив лишь соседнему Ямало-Ненецкому автономному округу.

Рост спроса и зарплат

"В Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий для инженеров выросло на 13%, а предлагаемая заработная плата — на 38%", — уточнили аналитики сервиса.

Эксперты отмечают, что наибольший спрос на инженерные кадры сохраняется в нефтегазовой и энергетической отраслях региона — ключевых драйверах экономики Югры. Здесь инженеры востребованы не только в добыче и переработке сырья, но и в сфере автоматизации, проектирования и промышленного контроля.

Югра — среди лидеров Урала

По данным исследования, во всём Уральском федеральном округе наблюдается устойчивый рост интереса работодателей к инженерным профессиям. Наиболее высокие зарплаты фиксируются в регионах с развитой промышленной инфраструктурой и сильным энергетическим сектором.

Специалисты из ХМАО отмечают, что рост предложений связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов и активным обновлением производственных мощностей.

Карьерные возможности и перспективы

Рынок инженерных профессий в Югре продолжает расширяться: работодатели предлагают не только конкурентные зарплаты, но и возможности карьерного роста, релокацию и обучение за счёт компании. При этом растёт интерес к специалистам с компетенциями в сфере цифровизации и автоматизации производственных процессов.