Николай Тихонов Опубликована сегодня в 19:31

Не прогреваю машину зимой: так экономлю время сейчас и готовлюсь к большим тратам

Длительный прогрев на холостом ходу вредит мотору — автоэксперт

Зимой всё чаще можно услышать совет: "сел и поехал", без лишнего прогрева. Для кого-то это экономия времени, для кого-то — следование рекомендациям из интернета. Но в автосервисах последствия такого подхода видят регулярно, только проявляются они не сразу. Об этом сообщил руководитель автосервиса в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Почему полный отказ от прогрева опасен даже для современных моторов

Современные бензиновые и дизельные двигатели действительно стали технологичнее, но базовые физические процессы в них не изменились. После длительного простоя, особенно в мороз, масло густеет и не сразу распределяется по всей системе. Если начать движение сразу после запуска, мотору приходится работать под нагрузкой в условиях недостаточной смазки.

Прогрев — это не "пережиток прошлого", а короткий этап, за который смазка успевает дойти до всех узлов, а само масло выходит на рабочие свойства. За это же время стабилизируются обороты двигателя. Именно поэтому отказ от прогрева может не давать о себе знать первые десятки тысяч километров, но ближе к пробегу 100-150 тысяч приводит к ускоренному износу и дорогостоящему ремонту.

Сколько времени действительно нужно прогревать двигатель

Прогрев не должен быть ни слишком коротким, ни чрезмерно долгим. Для большинства современных автомобилей зимой достаточно ориентироваться на снижение оборотов до стабильных холостых. В условиях серьёзных морозов это занимает около 5-7 минут, при умеренной температуре — меньше. Летом зачастую хватает 2-3 минут.

Этого времени достаточно, чтобы двигатель был готов к движению без повышенного риска. При этом коробка передач, в отличие от ДВС, греется уже в процессе езды. Поэтому первые километры пути зимой рекомендуется проходить без резких ускорений и высокой нагрузки, позволяя трансмиссии выйти на рабочий режим.

Почему долгий прогрев тоже вредит мотору

Некоторые водители впадают в другую крайность и оставляют автомобиль работать на холостом ходу по 10-15 минут. Такой подход тоже нельзя назвать безопасным. При длительной работе без нагрузки топливо сгорает не полностью, что со временем приводит к образованию нагара на клапанах и других элементах двигателя.

Дополнительный риск связан с ускоренным износом ремня ГРМ и других компонентов. Частые и длительные простои на холостом ходу увеличивают вероятность того, что серьёзные проблемы появятся значительно раньше ожидаемого срока службы.

Как правильно прогревать мотор и салон зимой

Отдельного внимания заслуживает работа отопителя. Частая ошибка — включать печку на максимальную мощность сразу после запуска двигателя. В этом случае мотор дольше выходит на рабочую температуру, а салон при этом наполняется холодным воздухом.

Оптимальный вариант — постепенно увеличивать мощность обдува по мере прогрева двигателя или вовсе начинать активный обогрев уже в движении. На ходу салон прогревается быстрее, а двигатель при этом не испытывает лишней нагрузки.

Грамотный, умеренный прогрев зимой — это компромисс между заботой о ресурсе мотора и реальным удобством. Отказ от него или чрезмерное усердие одинаково вредны, а последствия таких ошибок обычно становятся заметны тогда, когда исправить их уже дорого.

