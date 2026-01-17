Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 11:38

Производители говорят не греть, чтобы вы приехали к ним на ремонт после гарантии: не ведитесь

Прогрев двигателя зимой занимает 5-7 минут — автоэксперт

Зимой споры о прогреве двигателя вспыхивают с новой силой, особенно когда производители уверяют, что современные машины в этом не нуждаются. Водителям предлагают просто завести мотор и сразу ехать, не тратя лишнее время. Автоэксперт объяснил, почему таким советам не стоит доверять и как на самом деле правильно прогревать автомобиль в мороз. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Сколько времени нужно прогревать двигатель зимой

В холодное время года большинству автомобилей требуется от 5 до 7 минут прогрева. За этот промежуток времени обороты двигателя после запуска опускаются до стабильного холостого хода, а основные системы начинают работать в штатном режиме. Этого же времени обычно хватает, чтобы очистить машину от снега и дать лобовому стеклу оттаять, как это происходит при типичных зимних проблемах с запуском.

После такого прогрева автомобиль уже готов к движению, но с оговоркой — первые километры стоит проезжать без резких ускорений. Это позволяет агрегатам адаптироваться к нагрузке и избежать излишнего износа в холодном состоянии.

Зачем мотору вообще нужен прогрев

Прогрев двигателя важен не из-за прихоти водителей, а по вполне техническим причинам. После длительной стоянки масло стекает в поддон, и на трущихся деталях остается минимальная защитная пленка. Запуск холодного мотора без паузы на прогрев означает работу "на сухую", пусть и кратковременную.

Кроме того, в мороз масло становится гуще и медленнее циркулирует по системе. За несколько минут прогрева смазка равномерно распределяется, восстанавливая свои защитные свойства и снижая риск повышенного износа деталей, что особенно критично для машин с чувствительными узлами вроде вариаторной трансмиссии.

Почему автопроизводители уверяют, что греть не нужно

Многие автокомпании и дилеры утверждают, что современные моторы и масла не требуют прогрева. Делается акцент на новых технологиях и "умных" смазочных материалах. Однако, по словам эксперта, это не более чем маркетинговый ход.

"Советы не прогревать двигатель выгодны производителям, поскольку повышенный износ проявляется уже после окончания гарантии", — отметил автоэксперт в интервью порталу naavtotrasse. ru.

На практике такие рекомендации приводят к тому, что владельцы чаще сталкиваются с ремонтом уже за свой счет. При этом статистика обращений к дилерам после окончания гарантии лишь подтверждает эффективность подобной стратегии для автокомпаний.

Почему нельзя греть машину слишком долго

Несмотря на пользу прогрева, злоупотреблять им тоже не стоит. Длительная работа двигателя на холостом ходу приводит к неполному сгоранию топлива и образованию нагара. Это негативно сказывается на состоянии мотора и системе выхлопа.

Оптимальный вариант — короткий прогрев с последующим движением в щадящем режиме. Такой же подход важен и для коробки передач. Трансмиссия прогревается в основном во время езды, поэтому первые километры стоит избегать высоких оборотов, резких стартов и агрессивных переключений, как и при других ошибках зимней эксплуатации автомобиля.

В итоге разумный баланс между прогревом и аккуратной ездой позволяет сохранить ресурс двигателя и коробки передач. Такой подход снижает вероятность дорогостоящего ремонта и помогает автомобилю без проблем пережить даже суровую зиму.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

