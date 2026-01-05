Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Машина на морозе
Машина на морозе
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 11:34

Это вам не лето: почему даже современные двигатели нельзя нагружать сразу после запуска

Прогрев двигателя зимой должен длиться 4-7 минут — моторист

Многие водители уверены, что современные моторы можно заводить и сразу ехать, даже если на улице мороз. Производители действительно часто говорят: достаточно 20-30 секунд, и двигатель готов к работе. Но моторист напоминает, что у быстрого старта есть нюансы, о которых редко задумываются до появления первых проблем. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему прогрев нужен не столько мотору, сколько жидкостям

По словам специалиста, сам двигатель в буквальном смысле нагревается быстро — уже через несколько минут после запуска внутри камеры сгорания температура поднимается до очень высоких значений из-за работы топливной смеси. Однако смысл прогрева связан не с тем, чтобы "разогреть металл", а с тем, чтобы привести в рабочее состояние технические жидкости.

После старта важно запустить полноценную циркуляцию охлаждающей жидкости и распределить моторное масло по всем каналам и трущимся узлам. Только после этого мотор работает так, как задумано конструкцией: без повышенного трения и без риска ускоренного износа.

Что происходит с маслом в мороз и почему это влияет на ресурс

При низких температурах масло густеет, часть его свойств временно ухудшается, а значительный объем стекает в картер. Из-за этого после ночной стоянки смазка в системе распределена неравномерно, и двигатель первые минуты работает в условиях повышенной нагрузки.

Пуск и короткий прогрев помогают вернуть маслу рабочие характеристики: оно начинает активно циркулировать и разбрызгиваться, создавая защитную пленку на деталях. Поэтому моторист делает вывод, что прогрев нужен в любых условиях — даже летом, просто в теплое время он занимает меньше времени.

Долгий холостой ход и резкий старт — две крайности

С прогревом в мороз важно не уходить в крайности. Длительный простой на холостых оборотах может приводить к масляному голоданию и ускоренному образованию нагара, поскольку топливо сгорает не полностью. Это особенно актуально в сильный холод, когда мотору сложнее выйти на оптимальный режим работы.

Но и резкий старт "на холодную" тоже вреден: густое масло еще не успевает полноценно смазывать детали, а нагрузка на двигатель и трансмиссию резко возрастает. Моторист советует придерживаться золотой середины: зимой прогревать двигатель примерно 4-7 минут, ориентируясь на температуру воздуха. В теплый сезон обычно хватает 2-3 минут.

Почему даже современные масла не отменяют прогрев

Производители моторных масел действительно утверждают, что современные составы рассчитаны на работу в широком диапазоне температур — и при сильной жаре, и при морозах. Отчасти это верно: технологии улучшились, а масла стали стабильнее.
Но моторист подчеркивает: физика остается той же. Любая смазка при заморозках густеет и в любом случае стекает в картер, оставляя часть каналов и элементов практически без пленки. Поэтому "универсальность" масла не означает, что двигатель можно эксплуатировать без минимальной подготовки.

Почему "ехать сразу" выгодно не всегда водителю

Специалист отмечает, что современные автомобили действительно стали менее требовательными к прогреву, но полностью потребность в нем не исчезла. По его мнению, рассказы о том, что мотор можно не прогревать вовсе, часто звучат слишком оптимистично.
Если игнорировать прогрев постоянно, двигатель, как правило, выдержит 100-150 тысяч километров, но до заявленного ресурса может не дотянуть. Именно поэтому правильный подход — не стоять долго на месте, но и не нагружать мотор сразу после запуска — особенно если на улице сильный мороз.

Современный двигатель способен работать в морозы стабильнее, чем агрегаты прошлых лет, но это не повод полностью забывать о прогреве. Несколько минут спокойной работы помогают маслу и системе охлаждения выйти на нормальный режим, а значит — продлевают ресурс мотора и уменьшают риск преждевременного ремонта.

