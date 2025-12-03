Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Приборная панель в машине
Приборная панель в машине
© pixabay.com by svetlanapytra is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:36

Жаль, что не знал раньше: одна простая привычка в мороз продлит жизнь двигателю на годы

Резкая нагрузка на холодный двигатель повышает риск повреждений — автоэксперт

Первые морозные ночи снова запускают вечный спор: нужно ли греть двигатель перед поездкой или можно сразу ехать, доверившись "современным технологиям". Одни выбирают тёплый салон и спокойствие за ресурс мотора, другие ставят во главу угла экономию и экологию. А между этими лагерями стоит простая механика, которая не зависит ни от маркетинга, ни от моды. Об этом сообщает издание "За рулём".

Почему производители не любят тему прогрева

Автоконцерны в инструкциях чаще всего рекомендуют начать движение вскоре после запуска мотора. Формулировки обычно осторожные: без длинных рассуждений о том, сколько минут "правильно" стоять на месте и что будет, если этого не делать. Причина понятна: любые признания вроде "двигателю зимой требуется прогрев" легко превращаются в слухи о "проблемных моторах", а компании меньше всего хотят подкармливать такие разговоры.

При этом базовая физика работы ДВС не изменилась: металл расширяется при нагреве, детали трутся, масло на холоде густеет, а рабочие зазоры рассчитаны на определённую температуру. То есть спор идёт не о том, "нужен ли прогрев вообще", а о том, какой прогрев считать разумным и безопасным в реальных условиях.

Что происходит с мотором "на холодную"

У любого двигателя прогрев идёт неравномерно. Охлаждающая жидкость и верхние элементы быстрее набирают температуру, а масло дольше остаётся холодным. В этот момент двигатель особенно чувствителен к резким нагрузкам: детали уже начинают расширяться, но ещё не вышли на нормальные тепловые режимы, а смазка может работать менее эффективно из-за вязкости.

Самый неприятный сценарий — когда после запуска водитель резко "даёт газу", рассчитывая, что мотор "сам разберётся". При таком подходе возникают лишние механические напряжения: например, верх поршня нагревается быстрее, чем нижняя часть, а зоны под кольца не сразу достигают нужной температуры. В результате при перегазовках риск повреждений выше, чем при спокойном старте и плавном наборе скорости.

Кому и сколько действительно стоит прогревать

Логика простая: если ресурс двигателя вам неинтересен, можно вообще не думать о прогреве и просто ехать. Но если хочется, чтобы мотор служил дольше и работал мягче, полезно дать ему короткую паузу после запуска.

Практичный компромисс — завести двигатель и дать ему поработать пару минут. Это время можно использовать с пользой: смахнуть снег, проверить дворники, оценить обстановку вокруг машины. Такой подход не превращает двор в "парковку с дымком" и укладывается в правило, что во дворах с работающим двигателем стоять можно ограниченное время.

Как понять, что можно трогаться

С инжекторным мотором ориентир довольно понятный: после холодного запуска обороты обычно повышенные, затем они постепенно падают до умеренных значений. Как только обороты стабилизируются ближе к "обычным холостым" (в районе 800-900), можно начинать движение. Важно именно "начинать", а не сразу требовать от мотора полной отдачи: под небольшой нагрузкой двигатель прогревается быстрее, чем на холостом ходу, и при этом без жёстких ударных режимов.

Особенности дизеля

Дизельный двигатель на стоянке прогреть сложнее: он эффективнее по теплу, поэтому дольше набирает температуру на холостых. Но это не значит, что нужно стартовать мгновенно. Достаточно дать несколько секунд, чтобы масло разошлось по каналам, а затем ехать плавно, без резких ускорений. В таком режиме прогрев пойдёт быстрее и безопаснее.

Почему "теплее в салоне" — не главный аргумент

Многие связывают прогрев исключительно с комфортом: хочется, чтобы печка сразу дула тёплым и стёкла не запотевали. Но с точки зрения техники важнее другое: снизить нагрузку на детали в первые минуты работы и дать смазке перейти из "вязкого зимнего состояния" к более рабочему режиму.

Да, длительный холостой ход тоже не идеален: расход топлива растёт, выхлоп загрязняет воздух, а прогрев некоторых узлов идёт медленнее, чем в движении. Поэтому "стоять десять минут" почти всегда хуже, чем "постоять чуть-чуть и поехать спокойно".

Сравнение: прогрев на месте и прогрев в движении

Прогрев на стоянке и прогрев "на ходу" часто противопоставляют, хотя на практике их лучше сочетать.

  1. Короткий прогрев на месте (1-2 минуты) помогает стабилизировать работу двигателя после запуска и дать маслу начать нормальную циркуляцию.

  2. Плавный прогрев в движении быстрее выводит мотор на рабочие температуры, потому что появляется нагрузка и тепла выделяется больше.

  3. Долгий холостой ход приносит меньше пользы, чем кажется: салон может прогреться, но двигатель и масло не всегда выходят на оптимальные режимы так быстро, как при спокойной езде.

Советы шаг за шагом: как действовать при первых заморозках

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать 30-120 секунд.

  2. В это время очистите стёкла и зеркала, проверьте дворники и свет.

  3. Дождитесь, пока обороты станут спокойнее (если есть тахометр — ориентируйтесь по нему).

  4. Начинайте движение плавно: без резких ускорений и высоких оборотов в первые километры.

  5. Для дизеля: после запуска подождите несколько секунд и тоже трогайтесь мягко, не пытаясь "прогреть на месте".

  6. Если очень холодно, учитывайте не только мотор, но и другие узлы: коробку передач, подвеску, шины — им тоже нужно время, чтобы выйти на нормальную эластичность.

Популярные вопросы о прогреве двигателя в мороз

Нужно ли прогревать двигатель при температуре около 0°С?

Обычно достаточно короткой паузы после запуска и спокойного старта. В такую погоду мотор быстрее выходит на рабочие режимы, но резкие ускорения "сразу со двора" всё равно нежелательны.

Что лучше для двигателя: стоять и греться или ехать сразу?

Оптимальная схема — немного поработать на месте и дальше прогреваться в движении, но без нагрузки "в пол". Долгий холостой ход редко оправдан.

Сколько стоит прогрев двигателя зимой?

Если говорить не про ремонт, а про ежедневные траты, цена прогрева — это лишнее топливо при работе на холостых. Чем дольше стоите, тем выше расход; поэтому важна мера: короткий прогрев и плавная езда обычно выгоднее длительного "молотения" на парковке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Москва стала лидером по числу безаварийных водителей — Российский союз автостраховщиков вчера в 8:25
Без аварий и с выгодой: как москвичи превратили осторожность в деньги

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов с наибольшей долей водителей, получающих максимальные скидки на ОСАГО благодаря безаварийному вождению.

Читать полностью » Инспектор ГАИ не может требовать остановку в запрещенной зоне — автоюрист вчера в 6:44
Раньше делал неправильно, теперь — вот как: простой трюк с телефоном, который спасёт от штрафа

Когда требование ГАИ об остановке можно оспаривать: признаки "не того места", правильный алгоритм и роль видеорегистратора на дороге.

Читать полностью » Для большинства российских автомобилей оптимальный интервал замены масла 8–10 тысяч километров — Авто Mail вчера в 4:30
Проверил уровень масла — результат шокировал: почему срочно нужно менять жидкость

Узнайте, как правильно определять интервал замены масла в двигателе, чтобы продлить срок службы мотора и избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью » В Москве эвакуировали 35 тысяч премиум-авто с начала года — Дептранс Москвы вчера в 2:34
Ferrari на крюке, Rolls-Royce на тросе: столица объявила охоту на роскошь

В Москве за год эвакуировали 35 тысяч автомобилей премиум-класса — от BMW до Rolls-Royce. Почему владельцы дорогих машин нарушают чаще, чем другие?

Читать полностью » Свободное перемещение животного по салону опасно для водителя — автоэксперт вчера в 0:40
Питомец в машине может стоить огромного штрафа: вот о какой опасности не знают водители

Питомец в машине — ответственность: где можно везти, почему нельзя оставлять в авто и как избежать штрафов за нарушения ПДД и риски ДТП.

Читать полностью » Помехи от USB-зарядки в автомобиле вызваны импульсным преобразователем — NaAvtotrasse.ru 02.12.2025 в 22:59
Встроенная USB-зарядка в машине довела до белого шума — спасение оказалось не там, где все ищут

Помехи от встроенной USB-зарядки могут испортить звук и повлиять на работу электроники. Рассказываем, почему так происходит и какие методы действительно помогают решить проблему.

Читать полностью » ГИБДД усилила контроль за зимними нарушениями на дорогах — Auto.ru 02.12.2025 в 20:24
Снег, штрафы и сюрпризы: чем обернётся декабрь для российских водителей

С 1 декабря ГИБДД усиливает контроль за безопасностью на дорогах: проверки шин, парковок, перевозки детей и борьба с пьяными водителями по всей стране.

Читать полностью » Мойка двигателя под давлением может вывести из строя ЭБУ — моторист 02.12.2025 в 18:14
Смешал пену и воду — чуть не угробил двигатель: вот почему нельзя мыть мотор как кузов

Как правильно мыть двигатель, чтобы не получить дорогой капремонт? Моторист рассказал о ключевых правилах безопасной мойки под капотом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Жировая болезнь печени выявлена у 40% населения — врачи
Дом
Однообразный режим освещения выдаёт отсутствие жильцов — Ohga
Еда
Баклажаны с чесноком на сковороде получаются мягкими внутри с корочкой снаружи — повар
ЮФО
В Новороссийске запустили приложение "Безопасный Новороссийск" против дронов
СЗФО
В Петербурге заявили о вреде помёта птиц для памятников и готовят запрет на кормление
УрФО
Тюменская область стала самым креативным регионом России
Наука
Древняя атмосфера Земли сама формировала молекулы для жизни — PNAS
СЗФО
Ленобласть открыла молодожёнам двери музеев для регистрации брака за 350 рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet