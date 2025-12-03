Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Машина на морозе
Машина на морозе
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:43

Зима пришла, а двигатель страдает: как безопасно начать движение сразу

Прогрев автомобиля зимой до 5 минут достаточен для безопасной работы двигателя — Авто Mail

Многие водители задумываются: нужно ли греть машину перед поездкой в морозы. Современные автомобили оснащены мощными системами, а производители порой утверждают, что длительный прогрев не требуется. Однако опытные мотористы считают, что спешка может стоить дорого. Детали двигателя прогреваются неравномерно, и трогаться с места сразу после старта опасно для ресурса мотора. Работа "на холодную" под нагрузкой повышает износ, который иногда сопоставим с сотнями километров пробега. Об этом сообщает портал Авто Mail.

Прогрев двигателя — это постепенный процесс, при котором все элементы, от поршней до масла в поддоне, достигают оптимальной температуры. Сначала прогреваются верхние части мотора, затем антифриз и нижние элементы, включая моторное масло. Завершают процесс каталитический нейтрализатор и система выхлопа, которая только после прогрева эффективно снижает токсичность газов.

Сколько времени нужно для прогрева

Длительность прогрева зависит от температуры на улице и сезона. В сильные морозы не требуется стоять с заведённым мотором долго: 3-5 минут достаточно, чтобы двигатель и жидкости прогрелись до безопасного уровня. За это время можно очистить автомобиль от снега и наледи, подготовить стекла и дворники.

Важно помнить о законах: стоянка с включённым двигателем в жилой зоне запрещена. Нарушение карается штрафом до 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и 1 500 рублей в других регионах. Поэтому долгий прогрев у подъезда не только вреден для экологии, но и чреват финансовыми последствиями.

Прогрев в разные сезоны

Зима

При морозах около -20 °C достаточно 3-5 минут. За это время масло прогреется, а двигатель достигнет минимально безопасной температуры. После завершения прогрева нужно плавно начать движение, избегая резких ускорений.

Весна и осень

В межсезонье особый прогрев не требуется. Достаточно дождаться снижения оборотов до 1500-2000 об/мин у бензинового двигателя и 1100-1500 об/мин у дизельного. Стартуйте спокойно и постепенно, позволяя двигателю и трансмиссии прогреться в движении.

Лето

В тёплое время года масло имеет необходимую вязкость, а смесь топлива и воздуха подаётся оптимально сразу после старта. Достаточно нескольких секунд работы двигателя на холостых оборотах, чтобы мотор был готов к движению. Если это повторный запуск, машина может ехать сразу.

Особенности прогрева дизельных двигателей

Дизельные моторы прогреваются медленнее бензиновых из-за высокой плотности топлива и особенностей КПД. На холостых оборотах двигатель может почти не нагреваться в сильный мороз. Оптимальный способ прогрева — движение: несколько минут работы двигателя на месте достаточно, чтобы солярка стала более жидкой, после чего мотор быстрее выйдет на рабочую температуру в процессе движения.

Сравнение бензинового и дизельного прогрева

  1. Бензиновые моторы прогреваются быстрее и достигают оптимальной вязкости масла за 3-5 минут зимой.

  2. Дизельные двигатели требуют движения для прогрева из-за густого топлива и высокой плотности мотора.

  3. В холодное время года оба типа двигателя лучше прогревать короткими интервалами, а не часами на месте.

  4. Весной и осенью разница в прогреве минимальна; летом оба двигателя готовы к движению почти сразу.

Советы шаг за шагом

  1. Запустите двигатель и сразу приступайте к очистке автомобиля от снега и льда.

  2. Следите за стрелкой температуры и оборотами двигателя.

  3. Для бензиновых моторов ждите снижения прогревочных оборотов.

  4. Для дизелей лучше начинать движение через 5 минут, избегая резкого ускорения.

  5. Не держите мотор на холостых слишком долго, чтобы не тратить топливо и не нарушать закон.

Популярные вопросы о прогреве автомобиля

Сколько стоит лишний прогрев двигателя?
Топливо расходуется на холостых оборотах, а чрезмерный прогрев увеличивает нагрузку на выхлоп и негативно влияет на экологию.

Что лучше: прогрев на месте или плавное движение?
Оптимально сочетать короткий прогрев и постепенную езду, особенно для дизелей.

Как выбрать оптимальную температуру старта?
Следите за стрелкой температуры и оборотами мотора; при достижении безопасного уровня начинайте движение плавно.

