Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Двигатель
Двигатель
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 6:15

Машина, которая "тянет" сама: как крутящий момент решает всё на старте

Высокий крутящий момент улучшает динамику и тяговые способности авто — инженеры

Когда речь заходит о выборе машины, большинство людей первым делом смотрит на количество лошадиных сил. Однако для повседневной езды куда важнее крутящий момент — та самая "тяговая сила", которая определяет, насколько быстро автомобиль разгоняется, как легко обгоняет на трассе и справляется с нагрузками. Разберёмся, что такое крутящий момент, как он отличается от мощности и почему его показатели зачастую важнее, чем количество лошадей.

Что такое крутящий момент двигателя

Крутящий момент — это сила, с которой двигатель вращает коленчатый вал и передаёт усилие на колёса. Чем выше этот показатель, тем легче машина разгоняется, преодолевает подъемы и буксирует грузы.

Простое сравнение: представьте, что вы откручиваете плотно закрученную крышку банки ключом. Усилие, которое вы прикладываете, аналогично крутящему моменту мотора. Чем оно больше, тем легче двигателю "повернуть" автомобиль и ускориться.

Влияние крутящего момента на автомобиль

  1. Разгон и динамика. Большой крутящий момент обеспечивает резкий старт и уверенное ускорение даже с места. Он особенно важен при обгонах или движении в горку.

  2. Тяговые способности. Показатель показывает, насколько автомобиль способен перевозить тяжести, буксировать прицеп и справляться с плохими дорогами.

Высокий крутящий момент делает машину более предсказуемой и удобной в повседневной езде.

От чего зависит крутящий момент

Ключевые факторы, влияющие на величину крутящего момента:

  • объём двигателя. Больший рабочий объём цилиндров позволяет сжигать больше топлива, создавая сильнее вращение коленчатого вала.

  • конструкция мотора. Турбонаддув увеличивает давление воздуха, повышая мощность и момент; диаметр и ход поршня влияют на длительность действия давления на шатун.

  • система подачи топлива и зажигания. Эффективная смесь и точное воспламенение дают максимальную отдачу энергии в каждом цикле.

  • распредвал. Форма кулачков определяет наполнение цилиндров смесью, что напрямую влияет на момент.

  • материалы двигателя. Современные сплавы и покрытия снижают трение, улучшая передачу усилия.

Что важнее: мощность или крутящий момент

Однозначного ответа нет — всё зависит от условий эксплуатации:

  • трасса и скорость. Важна мощность: она определяет, насколько быстро авто достигнет нужной скорости.

  • тяжёлые условия. Крутящий момент важнее: обеспечивает тягу на подъёмах, в грязи и при буксировке.

Оптимальный двигатель — это не тот, у которого пик крутящего момента достигается в одной точке, а тот, у которого "полка" момента широкая и начинается с низких оборотов, обеспечивая эластичность мотора.

Сравнение типов двигателей по крутящему моменту

Тип двигателя Особенности Ключевая характеристика
Дизельный Высокая степень сжатия, низкие обороты Большой момент с малых оборотов
Бензиновые V-образные Многорядные цилиндры, большой объём Сильный момент на средних и низких оборотах
Атмосферные бензиновые Большой диаметр цилиндров и ход поршня Хорошая наполняемость и тяга
Турбонаддув Давление воздуха повышает сгорание Мощный момент с низких оборотов
Электродвигатели Мгновенное преобразование тока в крутящий момент Максимальная тяга сразу при старте

Как увеличить крутящий момент

  1. Установка турбонагнетателя или компрессора

  2. Увеличение рабочего объёма двигателя

  3. Модификация головки блока цилиндров

  4. Изменение фаз газораспределения

  5. Чип-тюнинг

  6. Улучшение выхлопной системы

  7. Замена свечей и катушек

Комплексное сочетание методов даёт наибольший эффект.

Плюсы и минусы большого крутящего момента

Плюсы Минусы
Быстрый разгон с места Повышенный расход топлива при агрессивной езде
Эластичность мотора на низких оборотах Возможны более сложные конструкции и обслуживание
Способность буксировать тяжести Иногда выше цена автомобиля

FAQ

Как выбрать двигатель с хорошим крутящим моментом?
Ищите моторы с "полкой" момента, широкой и начинающейся с низких оборотов, подходящей для вашего типа езды.

Сколько стоит улучшение крутящего момента?
Цена зависит от выбранного метода: от замены свечей до установки турбонаддува — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Что лучше для городской езды: бензин или дизель?
Для частых стартов и остановок в городе дизель с высоким моментом на низких оборотах даёт преимущество, бензиновые моторы проще в обслуживании и тише.

Мифы и правда

  • Миф: "Больше лошадиных сил — лучше для всего."
    Правда: для повседневной езды важнее эластичность и высокий момент на низких оборотах.

  • Миф: "Крутящий момент важен только для грузовиков."
    Правда: он определяет удобство и уверенность в любом автомобиле.

Интересные факты

  1. Электромоторы развивают максимальный момент сразу с первых оборотов.

  2. Дизельные грузовики иногда имеют момент выше 1000 Н·м.

  3. Турбонаддув позволяет небольшому мотору тянуть как большой V8.

А что если…

…вы выбираете авто для частых поездок по городу с полной загрузкой? В этом случае приоритет отдавайте двигателю с широкой полкой крутящего момента и хорошей эластичностью. Даже если мощность в лошадиных силах ниже, машина будет вести себя увереннее и экономичнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разрушенные соты катализатора могут привести к попаданию керамики в цилиндры — автомастер сегодня в 2:57
Решил сэкономить на катализаторе — потом пришлось хвататься за голову

Разбираемся, почему катализаторы выходят из строя по-разному, стоит ли менять их на пламегасители и какие последствия влечёт каждый из вариантов.

Читать полностью » BMW X6 теряет 60% стоимости за три года — обзор экспертов сегодня в 2:24
Электрические внедорожники теряют больше всех: шокирующие данные о ценах

Какие внедорожники теряют в цене быстрее всего? Узнайте, какие модели подвержены сильной амортизации, и как это влияет на ваш выбор.

Читать полностью » Регулярная заправка АИ-92 в турбированные моторы ускоряет износ двигателя — моторист сегодня в 1:58
Чередую АИ-95 и АИ-98 — теперь мотор остаётся чистым: делюсь своим секретом

Выбор бензина для нового автомобиля влияет на долговечность мотора. Узнайте, как подобрать правильное топливо и избежать проблем с детонацией.

Читать полностью » Toyota отзывает 126 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателями — NHTSA сегодня в 1:23
Сломанные камеры и опасные двигатели: Toyota отзывает почти 400 тысяч авто в США

Toyota отзывает 126 тыс. автомобилей в США. Причиной стали проблемы с двигателями, которые могут привести к их остановке. Узнайте, как избежать неприятных ситуаций.

Читать полностью » Автовладельцы в России натирают боковые зеркала картофелем для временного отталкивания влаги — соцсети сегодня в 0:59
Натираю зеркала картошкой — теперь дождь не страшен, а соседи в шоке

Российские водители нашли необычный способ защитить боковые зеркала от дождя — с помощью обычного картофеля.

Читать полностью » Портфель автокредитов вырастет до 3 трлн рублей к концу 2025 года — НКР сегодня в 0:25
Скидки и льготные кредиты: как автокредитование обрушит цены на автомобили

Российское автокредитование до конца 2025 года будет переживать рост, но в 2026 году его динамика может измениться. Что повлияет на этот рынок?

Читать полностью » Шипованные шины увеличивают шум в городе — шиномонтажник Петров вчера в 23:16
Ставил шипы в снег — теперь жалею: шум и вибрации сводят с ума, а липучка оказалась лучше

Что выбрать зимой — шипованную резину или липучку? Эксперт шиномонтажа объясняет, от чего зависит правильный выбор и где шипы действительно нужны.

Читать полностью » Длительный прогрев вызывает масляное голодание — моторист Кузнецов вчера в 22:04
Стою с мотором 15 минут — топливо улетает в никуда: теперь всегда экономлю иначе

Почему зимой не стоит греть двигатель по 15 минут и как короткий прогрев помогает сохранить мотор и топливо.

Читать полностью »

Новости
Еда
Мандариновый торт с бисквитом и кремом получается воздушным — повар
Спорт и фитнес
Растяжка снижает скованность спины после нагрузок — подтверждают врачи
Дом
Микробиолог Фристоун заявила, что полотенца нужно стирать после двух использований
Садоводство
Поздний посев цинний дает полноценные кусты в мягком климате
Садоводство
Инсектициды эффективно уничтожают щитовку и защищают комнатные растения
Красота и здоровье
Хром и кальций не способствуют похудению, несмотря на популярность — диетолог Ирина Соколова
Красота и здоровье
Инфекционист Александр Поцелуев: паротит вызывает отек околоушных желез
Туризм
Спрос на бюджетные горные туры в России вырос на 25% – Ассоциация туристических операторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet