Всегда глушу мотор на АЗС — и вот почему вы тоже должны это делать

Многие водители нарушают одно из главных правил на заправках — не глушат мотор во время заливки топлива. На самом деле привычка держать двигатель включённым объясняется простым страхом: некоторые автомобили просто не заводятся снова после остановки. Но такое поведение таит в себе серьёзные риски, о которых часто забывают.

Зачем глушить двигатель на АЗС

Работающий мотор — потенциальный источник искры. Даже малейшая искра может воспламенить пары бензина, что особенно опасно для владельцев старых карбюраторных машин и транспортных средств с модифицированной выпускной системой. Современные автомобили защищены лучше, но это не отменяет правила безопасности. Помимо риска возгорания, есть техническая сторона вопроса: если мотор не глушить, датчики топлива могут не зафиксировать заправку, оставляя уровень топлива прежним до перезапуска двигателя.

"Если силовой агрегат не остановить, датчик уровня топлива может не обновиться", — пояснил заправщик.

Практика показывает, что большинство водителей всё же глушит мотор перед заправкой, хотя бывают и отвлечённые моменты, например разговор с пассажиром или проверка смартфона. Некоторые же идут на нарушение осознанно, считая правила излишними. В таких случаях сотрудники АЗС вправе попросить соблюдать инструкцию, а при отказе могут отказать в отпуске топлива. Особенно осторожными следует быть в северных регионах зимой — там даже исправный автомобиль иногда не заводится повторно.

Основные правила поведения на АЗС

Глушить мотор перед началом заправки. На мототехнике подъезжать к колонке вручную и держать двигатель выключенным. Запускать мотор не ближе 15 метров от колонки. Не курить и не проводить ремонтные работы вблизи заправки. Не уезжать с заправочным пистолетом и не портить оборудование.

Несоблюдение этих правил может повлечь штрафы: курение — 500-1500 рублей, ремонт в радиусе 15 метров — до 50 тысяч рублей, превышение скорости — 500-5000 рублей или лишение прав. Нарушение правил эксплуатации оборудования может привести к лишению водительских прав на 1-1,5 года или административному аресту до 15 суток.

Советы шаг за шагом

Подъезжая к колонке, сразу глушу двигатель. Проверяю, чтобы ТС полностью остановилось. Мототехнику подводят вручную и выключают мотор. Во время заправки не отвлекаюсь и не использую телефон. После окончания заправки запускаю мотор только на безопасном расстоянии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заправлять авто с работающим мотором.

Последствие: риск возгорания и некорректная работа датчиков.

Альтернатива: глушить двигатель и следовать инструкциям АЗС.

Ошибка: пренебрегать безопасной дистанцией при запуске мототехники.

Последствие: возможный пожар или штраф.

Альтернатива: запускать двигатель не ближе 15 метров от колонки.

Ошибка: оставлять пистолет в баке и уезжать.

Последствие: штраф, возмещение ущерба, лишение прав или арест.

Альтернатива: всегда контролировать процесс и возвращать пистолет на место.

А что если…

Если строго соблюдать правила, вы снижаете риск возгорания, сохраняете оборудование АЗС и защищаете себя от штрафов. Даже при морозе и неисправном авто соблюдение инструкций повышает безопасность и минимизирует неприятные последствия.

Плюсы и минусы глушения двигателя на АЗС

Плюсы Минусы Снижение риска возгорания Небольшая задержка при запуске двигателя Корректная работа датчиков топлива Для некоторых машин повторный запуск сложнее Безопасность всех присутствующих Требуется внимательность при морозе Минимизация штрафов Нужно контролировать процесс заправки Долговечность оборудования АЗС В редких случаях возможно замерзание топлива

FAQ

Нужно ли глушить мотор на каждом АЗС?

Да, это обязательное правило безопасности на всех заправках.

Можно ли заправляться с включённым мотором зимой?

Нельзя, особенно в мороз. Риск возгорания и проблемы с запуском усиливаются.

Что делать, если пистолет случайно остался в баке?

Немедленно остановить движение, вернуть пистолет на место и проверить исправность автомобиля.

Мифы и правда

Миф: современные автомобили безопасны, можно не глушить мотор.

Правда: даже современные машины потенциально опасны при воспламенении паров топлива.

Миф: правила АЗС — формальность.

Правда: соблюдение инструкций реально предотвращает пожары и аварии.

Миф: зимой можно пренебречь остановкой мотора.

Правда: мороз только усиливает риск, даже исправный автомобиль может не завестись.

Интересные факты

В некоторых странах водителям запрещено находиться в салоне при заправке бензином. Шанс возгорания топлива увеличивается на 40% при работе мотора. Автоматическая фиксация уровня топлива возможна только при остановленном двигателе.

Исторический контекст