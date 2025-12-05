Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поршни двигателя крупным планом
Поршни двигателя крупным планом
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:25

Тихий убийца под капотом: почему машины с PureTech теряют цену быстрее всех

Ремень ГРМ в масле ускоренно изнашивается в двигателях PureTech — AutoŽiva

Многие покупатели машин уверены, что главное — комфорт, цвет кузова и ощущение за рулём. Но, как показывает практика, за красивыми линиями скрываются куда более серьёзные вопросы: сколько автомобиль потеряет в цене, будет ли надёжен двигатель, и не придётся ли через пару лет продавать его за бесценок. Эти сомнения особенно актуальны для владельцев популярных моделей, которые когда-то считались идеальными для города. Об этом сообщает издание AutoŽiva.

Малолитражки, которые потеряли доверие

Когда-то компактные хэтчбеки вроде Peugeot 208, Citroën C3 и Opel Corsa были символом разумного выбора. Их хвалили за динамику, экономию топлива, стиль и технологии. Салонные тест-драйвы вызывали восторг, а дилеры не успевали оформлять заказы. Всё выглядело как история успеха — пока под капотом не обнаружилась деталь, которая изменила отношение покупателей.

Речь идёт о бензиновом двигателе PureTech. Этот агрегат, выпускаемый концерном PSA, стал объектом множества жалоб и обсуждений. Со временем вокруг него сформировалась устойчиво негативная репутация, подкреплённая конкретными проблемами в эксплуатации.

"Корень неисправности заключается в особенностях конструкции — ремень ГРМ работает в масляной ванне, что приводит к его ускоренному износу", — говорится в публикации французского портала Linternaute.

Идея интеграции ремня в систему смазки выглядела изящно на чертежах инженеров, но в реальности оказалась источником многочисленных неприятностей.

Когда ремень становится катализатором проблем

Теоретически ремень ГРМ должен служить десятки тысяч километров. Однако владельцы автомобилей с двигателем PureTech нередко сталкивались с проблемами уже на раннем пробеге. При разрушении ремня его частицы попадали в систему смазки, что приводило к засорению масляных каналов, падению давления и поломкам двигателя. Ремонт такого характера зачастую оказывался невыгодным — особенно для подержанных машин, где стоимость восстановления превышала рыночную цену автомобиля.

"Мы всё чаще видим, что владельцы таких машин не готовы платить за ремонт, который не оправдывает себя", — отмечают представители автосервисов в комментариях профильным СМИ.

Как только эта информация распространилась среди механиков и перекупщиков, цены на автомобили с PureTech резко упали. На вторичном рынке они стали восприниматься как рискованные активы. Многие автодилеры даже перестали принимать их по трейд-ин, если гарантия уже закончилась. Это красноречиво отражает степень недоверия.

Репутация против рынка

Проблема оказалась не в отдельном моторе, а в его имидже. На рынке, где доверие решает всё, даже намёк на ненадёжность способен обрушить цены. Владельцы машин с PureTech вынуждены мириться с тем, что при продаже они получат меньше, чем владельцы аналогичных моделей с другими двигателями. Разница в стоимости бывает ощутимой — и не в пользу французских машин.

Аналитические данные показывают: Peugeot 208 2015 года с двигателем мощностью 82 л. с. за десять лет эксплуатации теряет около 61% стоимости. Для сравнения, Volkswagen Polo того же года дешевеет примерно на 48%. Разрыв почти в 13 процентных пунктов — это тысячи евро разницы. Ещё печальнее ситуация у Citroën C3, где падение стоимости достигает 65%.

Согласно расчётам экспертов, это означает, что автомобиль, стоивший, например, 15 тысяч евро новым, через десять лет с двигателем PureTech оценивается менее чем в 5 тысяч.

Почему инженерные идеи не всегда работают

Сам производитель признаёт, что конструктивное решение с ремнём в масляной ванне имело цель снизить шум и повысить экономичность. Но на практике материал ремня не выдержал длительного контакта с маслом. Мелкие частицы разрушённого ремня засоряли фильтры, вызывая каскад проблем.

Многие сервисные центры рекомендуют менять ремень раньше предписанного срока, что противоречит самой идее долговечности. Поэтому даже технические улучшения не спасли репутацию — слишком много владельцев уже столкнулись с затратными последствиями.

"Иногда достаточно одной инженерной ошибки, чтобы потерять доверие целого поколения покупателей", — говорится в отчёте аналитического агентства CarIndustry Review.

Сравнение: PureTech против конкурентов

Если сопоставить PureTech с другими двигателями схожего класса, разница становится очевидной.

  1. Volkswagen MPI/TSI - стабильная работа, редкие случаи преждевременного износа, выше остаточная стоимость.

  2. Toyota 1NR-FE - проверенный атмосферный двигатель, известный долговечностью.

  3. Renault TCe - схожая по мощности альтернатива, но без массовых случаев поломок ремня.

PureTech проигрывает по надёжности и остаточной стоимости, хотя по экономии топлива часто превосходит соперников. Для владельца это значит: экономия на бензине не компенсирует риск дорогостоящего ремонта.

Плюсы и минусы двигателей PureTech

Плюсы:

  • хорошая динамика для малолитражных моделей;

  • низкий расход топлива;

  • тихая работа и экологичность;

  • современная система управления.

Минусы:

  • преждевременный износ ремня ГРМ;

  • высокая стоимость ремонта;

  • потеря рыночной стоимости автомобиля;

  • недоверие со стороны покупателей и дилеров.

Таким образом, покупатели, выбирая машину с PureTech, часто оказываются перед дилеммой: либо принять риск и следить за техническим состоянием особенно внимательно, либо выбрать альтернативу с меньшим шансом на сюрпризы.

Советы по выбору подержанного автомобиля

  1. Проверяйте сервисную историю. Убедитесь, что замена ремня ГРМ производилась в соответствии с рекомендациями или чаще.

  2. Оценивайте остаточный ресурс. При большом пробеге двигатель PureTech требует внимательного осмотра.

  3. Сравнивайте предложения. Иногда чуть дороже, но надёжнее — значит выгоднее в перспективе.

  4. Обращайте внимание на отзывы владельцев. Практический опыт часто говорит больше, чем технические данные.

  5. Уточняйте гарантию. Некоторые дилеры предлагают расширенные программы на рискованные узлы.

Популярные вопросы о проблемах PureTech

1. Стоит ли покупать автомобиль с двигателем PureTech на вторичном рынке?
Можно, если известна история обслуживания и проведена профилактическая замена ремня. Однако риски выше среднего.

2. Сколько стоит ремонт двигателя PureTech?
В зависимости от объёма повреждений стоимость может составлять от 80 000 до 250 000 рублей, включая замену деталей и промывку системы смазки.

3. Можно ли полностью устранить проблему ремня в масле?
Полностью — нет. Однако профилактическая замена и использование масла рекомендованного типа позволяют снизить вероятность поломки.

