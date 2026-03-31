Двигатель превращается в груду лома: игнорирование стрелки на панели приборов обходится слишком дорого

Рост температуры силового агрегата и появление пара из-под капота являются критическими симптомами, требующими немедленной остановки транспортного средства. Продолжение движения при подобных признаках способно спровоцировать необратимые повреждения ключевых узлов двигателя. Важно сохранять спокойствие и отказаться от попыток эксплуатации автомобиля с неисправной системой охлаждения. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалисты настоятельно рекомендуют прекратить работу двигателя при первых же тревожных оповещениях системы мониторинга. Неисправность может быть вызвана не только дефектами радиатора, но и нарушениями в циркуляции антифриза, при которых работа мотора лишь катализирует разрушительные процессы.

"Если стрелка температуры идет вверх и появляются признаки перегрева, автомобиль нужно остановить и заглушить двигатель. В некоторых руководствах по эксплуатации советуют оставить мотор работать на холостом ходу, чтобы он остывал без нагрузки. Однако если из-под капота уже идет пар, такой способ неэффективен. В подобных ситуациях перегрев может быть связан, например, с нарушением циркуляции охлаждающей жидкости", — сказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Безопасность водителя при выявлении перегрева остается приоритетной задачей, поэтому категорически запрещается поспешное открытие капота или крышки расширительного бачка. По словам Ладушкина, горячая жидкость, находящаяся под избыточным давлением, способна нанести тяжелые термические ожоги при резком высвобождении. Эксперт рекомендует выждать не менее 30 минут, пока система термически стабилизируется, прежде чем приступать к первичному осмотру на наличие утечек технических жидкостей.

После того как мотор остынет, необходимо провести комплексную диагностику уровней масла и охлаждающей жидкости, чтобы оценить состояние агрегата. Как отметил специалист, посторонние шумы или изменение текстуры масла, указывающее на образование эмульсии, являются сигналами к немедленному прекращению попыток запустить двигатель. Согласно мнению эксперта, эксплуатация перегретого мотора ведет к износу цилиндропоршневой группы, что существенно увеличивает стоимость последующего ремонта в сервисе.