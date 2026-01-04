Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:55

Зимой водители массово делают это с маслом — и незаметно вредят двигателю

Маловязкое масло снижает потери при холодном запуске, но подходит не всем моторам — автоэксперты

Зимние морозы каждый год заставляют водителей задумываться о том, как подготовить автомобиль к холодам. Одни меняют стиль езды, другие уделяют больше внимания прогреву, а третьи начинают пересматривать привычные технические решения. Один из самых обсуждаемых вопросов — действительно ли зимой стоит переходить на более маловязкое моторное масло. Об этом рассказал дзен-канал "Людям о машинах".

Почему идея "пожиже на зиму" кажется логичной

На первый взгляд аргументы выглядят убедительно. Чем ниже вязкость масла, тем проще стартеру провернуть коленчатый вал при отрицательных температурах, а масляному насосу — быстрее прокачать смазку по каналам. Для холодного пуска это критично, поскольку именно в первые секунды после запуска двигатель испытывает максимальные нагрузки и износ. Пока масло не дошло до всех трущихся пар, детали работают в неблагоприятных условиях, а неправильный прогрев двигателя зимой может лишь усугубить ситуацию.

Чтобы разобраться глубже, важно понимать, что именно означают цифры и буквы на канистре. Например, маркировка 0W-30 состоит из двух частей. Индекс с буквой W отражает поведение масла на морозе. Для класса 0W гарантируется проворачиваемость коленвала примерно до -35 °C и прокачиваемость по системе смазки до -40 °C. Это значит, что масло сохраняет текучесть сразу после запуска двигателя.

Что означает вторая цифра в маркировке

Вторая часть обозначения отвечает уже за работу масла при высоких температурах. Класс "30" указывает на диапазон кинематической вязкости при 100 °C — примерно от 8,2 до 12,3 сСт, а также задаёт минимально допустимую вязкость при 150 °C. Именно этот показатель формирует толщину масляной плёнки в наиболее нагруженных узлах: подшипниках коленвала, цилиндропоршневой группе и механизме газораспределения.

Здесь часто возникает заблуждение, что более густое масло якобы всегда лучше защищает двигатель. На практике излишняя вязкость способна работать против мотора. Масло плохо отводит тепло, и слишком толстый слой смазки ухудшает охлаждение поршней и стенок цилиндров. Это повышает локальные температуры, усиливает тепловое расширение деталей и увеличивает механические потери, что в долгосрочной перспективе ускоряет износ.

Почему высокая вязкость не всегда полезна

Зимой двигатель прогревается дольше обычного, и именно в этот период более вязкое масло создаёт дополнительное сопротивление вращению. В результате растёт расход топлива и увеличиваются потери на трение. Кроме того, все зазоры, каналы и отверстия системы смазки изначально рассчитываются под определённую скорость потока и конкретный диапазон вязкости, а поведение моторного масла в мороз напрямую влияет на эти процессы.

Поэтому просто "залить пожиже" или, наоборот, погуще — не универсальное решение. Максимальный ресурс и эффективность двигателя достигаются только тогда, когда масло соответствует расчётным параметрам конструкции. Именно по этой причине автопроизводители указывают допустимые классы вязкости в руководстве по эксплуатации, учитывая не только климат, но и тепловые нагрузки, режимы работы и особенности конкретного мотора.

Допустимы ли отклонения от рекомендаций

Небольшие отклонения возможны, но исключительно в пределах, разрешённых производителем. Например, в регионах с устойчивыми морозами иногда допускается переход с 5W-40 на 5W-30 при сохранении требуемого класса качества по API или ACEA. Это может облегчить холодный пуск и немного снизить потери на прогреве, однако такой шаг оправдан лишь тогда, когда он прямо указан в инструкции.

Стоит учитывать и экономическую сторону вопроса. Современные маловязкие масла сложнее в производстве и обычно заметно дороже традиционных. При больших годовых пробегах и частой замене этот фактор становится вполне ощутимым.

Возраст двигателя и выбор масла

Отдельное место в спорах занимает тема моторов с большим пробегом. Современные масла классов 0W-20 или 0W-30 рассчитаны на двигатели с точными зазорами и современными материалами. В старых конструкциях допуски были менее строгими, поэтому там изначально применялись масла 5W или даже 10W.

Важно понимать, что повышенная вязкость не способна компенсировать износ. Если зазоры в узлах стали критичными, единственным реальным решением остаётся ремонт. Более густое масло в таком случае — лишь временная мера, не связанная напрямую с сезоном или климатом.

Подбор моторного масла на зиму нельзя сравнивать с выбором тёплой одежды. Это техническое решение должно опираться на рекомендации производителя, конструкцию двигателя, его состояние и реальные условия эксплуатации. Низкая вязкость действительно снижает износ при холодном пуске, но только в том случае, если она не противоречит инженерным расчётам, заложенным в мотор.

