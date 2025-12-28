Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло
Моторное масло
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:35

Переплачиваете за масло? Зря: этот параметр на канистре важнее цены

Стоимость масла слабо влияет на защиту мотора — эксперты

Моторное масло — один из тех расходников, вокруг которых больше всего споров: кто-то выбирает только "европейцев", другие спокойно переходят на альтернативы. Ситуацию подогревают цены и дефицит привычных брендов, из-за чего водители начинают искать более доступные варианты. При этом главный вопрос остается прежним: влияет ли стоимость на реальную защиту двигателя. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

За что мы переплачиваем в дорогих канистрах

Высокая цена не всегда означает принципиально другой продукт. Часто заметная доля стоимости — это бренд, маркетинг, упаковка и продвижение, а не "магическая" формула. На практике важнее, чтобы масло подходило по вязкости и допускам производителя конкретного мотора: если в руководстве указаны, например, определенные классы SAE и требования по API/ACEA, то именно эти параметры определяют совместимость, а не страна на этикетке.

Еще один момент — условия эксплуатации. Для спокойной езды и регулярной замены масла разница между качественным продуктом среднего сегмента и премиальным может быть менее заметной, чем кажется. А вот в тяжелых режимах — короткие поездки зимой, частые пробки, высокая нагрузка, турбированные моторы — требования к стабильности и чистоте масла действительно выше, и тут экономить вслепую не стоит.

Альтернатива работает, если совпадают допуски и есть уверенность в качестве

Рынок меняется, и многие менее раскрученные производители подтянули технологии, лабораторный контроль и пакеты присадок. Поэтому разумная замена возможна: если продукт соответствует нужным спецификациям, имеет понятное происхождение и покупается у надежного продавца, он способен обеспечить нормальную смазку, охлаждение и защиту от отложений.

Плюс у доступных марок есть практическое преимущество — их проще найти и без квестов докупить в нужный момент. Для сервисов и владельцев это важно: регулярная замена с понятным интервалом часто полезнее, чем редкая заливка "самого дорогого", но с затянутыми сроками обслуживания.

Подделки: почему "дорого" не всегда безопаснее

Парадокс в том, что именитые бренды нередко подделывают чаще, потому что на них проще заработать. И водитель, переплативший за известное название, не получает стопроцентной гарантии, что внутри действительно оригинал. В текущих условиях риск нарваться на фальсификат — один из главных аргументов в пользу официально представленных на рынке продуктов с прозрачной цепочкой поставок.

Чтобы не гадать, логично свериться с мануалом, подобрать масло по допускам и условиям эксплуатации, а затем обсудить выбор с мастером в проверенном сервисе. Такой подход обычно дает более надежный результат, чем покупка "самого дорогого" по привычке, особенно если происхождение канистры вызывает вопросы. В конечном итоге переплата имеет смысл только тогда, когда она покупает не громкое имя, а подтвержденное соответствие требованиям вашего двигателя и уверенность в качестве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Lada Vesta установили шестиступенчатую АКПП Aisin TF-70SC — RG Technologies вчера в 8:23
Инвестиция в комфорт: как 170 тысяч рублей превращают бюджетную иномарку в тихое крейсерское авто

В мастерских начали ставить на Lada Vesta шестиступенчатый "автомат" Aisin: доработка занимает четыре дня, а впечатления от машины меняются радикально.

Читать полностью » Троение двигателя и потеря тяги часто связаны с системой зажигания — АвтоВзгляд вчера в 7:09
Неровная работа мотора напугала сразу: оказалось, проблему можно найти самому

Почему машина теряет тягу и работает неровно, и как без сервиса определить причину проблемы двигателя с помощью логики и простой диагностики.

Читать полностью » ГОСТ для дорожных знаков обновится с 2026 года — Росстандарт вчера в 7:06
Хотите знать рекомендуемую скорость на лежачем полицейском? Скоро появится специальный знак

С 1 января 2026 года в России меняют ГОСТ по дорожным знакам: появятся новые таблички, обновят разметку и пересмотрят правила парковки.

Читать полностью » ГОСТ с 2026 года изменит правила установки дорожных знаков и разметки — Росстандарт вчера в 3:42
Старые знаки — по новым требованиям: дорожную инфраструктуру ждёт поэтапная перестройка

С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения ГОСТ, предусматривающие появление новых дорожных знаков и обновление правил их применения.

Читать полностью » В России запретят управление авто при уровне алкоголя выше 0,16 мг — njcar.ru вчера в 3:42
Праздник закончился, проверка — нет: почему после застолья лучше подождать

Эксперты напомнили, через какое время после алкоголя можно садиться за руль и почему самочувствие не всегда показатель трезвости.

Читать полностью » Включение печки на максимум замедляет прогрев двигателя — автоэксперт вчера в 3:31
Включаешь печку сразу на полную зимой — делаешь огромную ошибку: вот что происходит с машиной

Ранний запуск печки на максимум может затянуть прогрев двигателя и салона. В автосервисе объяснили, как включать отопитель зимой без лишних потерь.

Читать полностью » При выборе автопылесоса важно учитывать тип питания и силу всасывания — автоэксперты 27.12.2025 в 22:51
Выбирал по мощности — ошибся: на что на самом деле смотреть при покупке автопылесоса

Портативный автопылесос может упростить уход за салоном, но при выборе важно учитывать питание, мощность и насадки. Разбираемся в деталях.

Читать полностью » Водители сами провоцируют остановки ГАИ своим поведением — автоюрист 27.12.2025 в 18:18
Хотите реже встречаться с ГАИ? Перестаньте делать это сразу после их появления в поле зрения

Инспекторы часто выбирают не случайно: водители сами подают сигналы, которые выделяют их в потоке. Автоюрист объяснил, что именно привлекает внимание ГАИ.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физическая нагрузка вызывает гормональный отклик организма — Ибраимов, тренер
Питомцы
Кошка постоянно просит есть из-за смены корма — ветеринар
Туризм
Локальные острова Мальдив предлагают бюджетный отдых без all inclusive — соцсети
Дом
Гирлянды добавляют мягкий свет в кухонный интерьер — дизайнеры
Еда
Тушеная капуста с картофелем является основой повседневного рациона — повар
Наука
Учёные впервые связали целый череп с денисовцами по белкам и ДНК — Earth
Наука
Кожа и внутренние органы распознают холод разными механизмами — Acta Physiologica
Туризм
В Египте россиян действительно замечают чаще других туристов — ТурПром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet