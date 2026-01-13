Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Проверка уровня масла
Проверка уровня масла
© www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:55

Перестал экономить на этой процедуре — и мотор задышал по-новому: результат заметен уже через 1000 км

Ошибка при замене масла ускоряет износ двигателя — специалисты

Замена масла кажется самым понятным и привычным пунктом обслуживания: слил старое, залил новое — и можно ехать дальше. Но именно в этой, на первый взгляд, простой процедуре многие водители допускают ошибку, которая постепенно сокращает ресурс двигателя. Причём неприятные последствия проявляются не сразу, а через годы эксплуатации. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему обычной замены масла иногда недостаточно

Большинство автовладельцев уверены, что при сливе отработки мотор очищается полностью. На практике это не так: часть старого масла остаётся в системе, а на дне картера постепенно формируется густой осадок. Он состоит из продуктов износа, грязи, микрочастиц металла, нагара и мелкого мусора, который неизбежно появляется в процессе работы двигателя.

Проблема в том, что этот тяжёлый остаток чаще всего не выходит через сливное отверстие вместе с основной массой жидкости. Даже когда масло не сливают самотёком, а откачивают под давлением, часть отложений всё равно может остаться на дне. Со временем такого "багажа" становится больше, и он начинает работать против мотора.

Чем опасен осадок на дне картера

Оставшаяся смесь старого масла и загрязнений постепенно попадает в свежую смазку и ухудшает её свойства. Масло быстрее темнеет, хуже защищает детали от трения, а циркуляция может ухудшаться из-за накопления отложений. Итог — ускоренный износ двигателя и риск того, что серьёзные проблемы появятся раньше, чем рассчитывал производитель.

Особенно неприятно, что водитель может долго не замечать изменений: мотор работает "вроде нормально", но изнутри процесс старения идёт активнее. В результате уже на относительно небольшом пробеге появляются повышенный расход масла, снижение компрессии и другие признаки уставшего агрегата.

Два способа снизить риск и продлить ресурс мотора

Есть два проверенных подхода, которые позволяют уменьшить количество грязи, остающейся после обслуживания. Первый — ручная откачка остатка масла со дна картера. По словам специалиста, это можно сделать даже без сложного оборудования: пригодится обычный медицинский шприц и тонкая трубка, например от капельницы.

На такую процедуру уходит 5-10 минут, зато можно убрать примерно 100-200 миллилитров отработки, в которой чаще всего и скапливаются стружка и густые загрязнения. Это небольшая деталь, но именно она снижает вероятность того, что свежую смазку сразу "разбавит" грязный остаток.

Второй способ — периодическая промывка двигателя промывочным маслом. Этот вариант подходит независимо от пробега: будь то 50 тысяч километров или 250 тысяч. Смысл в том, чтобы удалить накопившиеся отложения и восстановить чистоту внутренних каналов. Обычно промывку советуют делать раз в 3-4 плановых обслуживания, ориентируясь на интервал замены масла и условия эксплуатации.

Почему промывка кажется дорогой, но может окупиться

Промывка требует дополнительных затрат: масло приходится менять дважды, а между заменами двигатель прогревают около 20 минут. Из-за этого процедура воспринимается как лишняя статья расходов. Однако логика проста: регулярная очистка может снизить вероятность дорогого капитального ремонта, который в разы превышает стоимость лишней замены масла.

При этом важно выбирать промывочные составы с учётом допусков двигателя и не гнаться за самыми дешёвыми вариантами. Некачественное средство может дать обратный эффект, особенно если оно не подходит конкретному мотору.

Если проходить ТО без чрезмерной экономии и периодически очищать двигатель от отложений, ресурс силового агрегата может оказаться заметно выше заводского. И чаще всего всё решают не сложные технологии, а внимательность к мелочам, которые многие пропускают, включая выбор моторного масла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Низкое давление в шинах увеличивает износ зимой — автоэксперт вчера в 2:50
Накачал шины как летом — и чуть не попал в аварию: теперь давление выставляю только так

Какое давление в шинах выбирать зимой для лучшего сцепления и управляемости: советы шиномонтажника для города, трассы и снега.

Читать полностью » Прямой 12-гранный ключ может срываться при откручивании ступичного болта — автоэксперты 11.01.2026 в 21:52
Этот болт ломает привычный ремонт: владельцы VW сталкиваются с ним внезапно

Необычный болт передней ступицы на моделях Volkswagen, Skoda и Audi способен застать врасплох даже опытного водителя. Разбираемся, какие инструменты действительно помогают и почему стандартные решения здесь не работают.

Читать полностью » Отсутствие звуковой сигнализации отменяет приоритет спецтранспорта — автоэксперт 11.01.2026 в 17:22
Водители попадают в ловушку из-за скорой помощи: один неверный шаг — и штраф уже в пути

Как пропустить скорую на красный и не получить штраф: когда спецмашина имеет преимущество, почему нельзя выезжать за стоп-линию и чем помогут доказательства.

Читать полностью » Премиальные автомобили подорожают в России до 25% — эксперт Баранов 11.01.2026 в 13:25
Машины станут дороже, кредит — жёстче: автопокупателей ждёт холодный душ

Рост утильсбора, дорогие кредиты и давление на бренды могут изменить российский авторынок в 2026 году, приведя к подорожанию машин и уходу части игроков.

Читать полностью » Соль и реагенты вызывают коррозию кузова за два сезона — автоэксперт 11.01.2026 в 9:19
Беру обычную свечу и воду — защищаю лакокрасочное покрытие от реагентов за копейки

Соль и реагенты зимой быстро портят кузов. Как защитить машину недорого: частая мойка, антикор, воск и плёнка на уязвимых местах.

Читать полностью » Износ шаровых опор приводит к скрипу и уводу автомобиля в сторону — автомеханики 11.01.2026 в 5:46
Эта деталь в подвеске ломается без предупреждения — и виноват часто сам водитель

Шаровые опоры редко ломаются внезапно, но водитель может незаметно ускорить их износ. Какие ошибки к этому приводят и чем они опасны?.

Читать полностью » ABS мешает торможению на льду — автоэксперт 11.01.2026 в 1:47
Нажал на тормоз, а машина не слушается: в каких случаях электроника мешает остановиться

Зимой ABS и ESP помогают не всегда: на льду автоматика может мешать. Когда опытные водители отключают системы и почему это рискованно.

Читать полностью » Ручной тормоз может терять эффективность из-за износа задних колодок — автомеханики 10.01.2026 в 20:53
Этот узел изнашивается незаметно — и ручник перестаёт держать

Ручник перестал держать на уклоне и тянется всё выше? Проблема не всегда требует сервиса: в некоторых случаях её можно решить прямо из салона автомобиля.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Большие уши фенека помогают ему охлаждаться в жару — биологи
Красота и здоровье
Температура спальни выше 24 °C повысила нагрузку на сердце во сне — BMC Medicine
Наука
Собаки могут учить новые слова, слушая разговоры людей — исследование Университета Этвеша
Наука
 Гамма-всплеск достиг Земли спустя 13 млрд лет после взрыва — учёные
Туризм
Апарт-отели становятся выбором для путешественников, ценящих свободу — эксперт
Спорт и фитнес
Зимние пробежки поддерживают аэробную выносливость — тренер Лера Буры
Красота и здоровье
Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова
Питомцы
Домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков — Cville Cat Care
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet