Механик наливает масло в двигатель машины
Механик наливает масло в двигатель машины
© Designed by Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 18:01

Эту привычку с моторным маслом тянут из СССР — современные двигатели страдают напрасно

Многие автомобилисты по привычке считают, что с наступлением холодов двигатель обязательно нужно переводить на "зимнее" масло. Такой подход кажется логичным, но на практике он давно утратил актуальность. Современные технологии смазочных материалов изменили правила ухода за мотором и сделали сезонную привязку условной. Об этом сообщает "Лента.ру".

Почему сезонная замена масла больше не обязательна

Автомеханики поясняют, что деление масел на летние и зимние появилось в советские годы не случайно. Тогда в основном применялись минеральные составы с узким температурным диапазоном, которые плохо переносили сильный мороз и перегрев. Зимой они густели и мешали нормальной смазке, а летом быстрее теряли защитные свойства, что вынуждало подбирать масло под сезон.

Современные синтетические и полусинтетические масла устроены иначе. Они производятся на основе стабильных базовых компонентов и рассчитаны на работу в широком температурном коридоре. Благодаря этому одно и то же масло способно эффективно защищать двигатель как при минусовых температурах, так и в жаркую погоду, без необходимости постоянной смены состава.

Рекомендации производителя важнее привычек

Специалисты обращают внимание, что ключевым ориентиром для водителя остаются требования автопроизводителя. В руководстве по эксплуатации указываются допустимая вязкость, стандарты и допуски, которые учитывают особенности конкретного мотора. Именно эти параметры определяют, насколько корректно масло будет вести себя при запуске и в рабочем режиме.

Неправильный выбор вязкости может сказаться на холодном пуске и ресурсе двигателя, особенно зимой, когда нагрузка на узлы возрастает. Поэтому вопрос, нужно ли менять вязкость моторного масла зимой, стоит рассматривать не абстрактно, а в привязке к конкретному двигателю и условиям эксплуатации. В большинстве регионов России соблюдения заводских рекомендаций более чем достаточно.

Когда специальные масла всё-таки оправданы

Эксперты признают, что существуют условия, при которых универсальные решения могут оказаться на грани возможностей. Речь идет о регионах с экстремальными морозами, где температура регулярно опускается ниже минус 35 градусов. В таких местах, например в отдельных районах Якутии, допускается использование масел с особыми характеристиками текучести.

Даже в этом случае речь идет не о "сезонной моде", а о технической необходимости, связанной с запуском двигателя и сохранением смазки в первые секунды работы. Подобные нюансы подробно разбираются в материалах о том, почему всесезонное масло может не обеспечить запуск двигателя при -30 градусах, и почему такие ситуации остаются исключением, а не правилом.

Что действительно влияет на ресурс мотора

Автомеханики сходятся во мнении, что долговечность двигателя зависит не от сезонной смены масла, а от системного подхода к обслуживанию автомобиля. Регулярная замена масла по регламенту, использование рекомендованных жидкостей и своевременная замена фильтров играют решающую роль.

Игнорирование интервалов обслуживания или попытки сэкономить на качестве расходников могут привести к ускоренному износу даже при "правильной" вязкости. Именно поэтому внимание к техническому состоянию автомобиля остается главным условием надежной работы двигателя в любое время года.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.

