Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло
Моторное масло
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 5:49

Менял масло каждые 10 тысяч км — мотор уже едва жил: теперь делаю иначе

Многие автолюбители привыкли менять моторное масло каждые 10 тысяч километров, следуя рекомендациям сервисной книжки. На первый взгляд это кажется разумным и безопасным правилом, но на практике такой интервал может быть слишком длинным. Опытные мотористы предупреждают: именно редкая замена масла нередко становится причиной преждевременного износа двигателя и дорогостоящего ремонта силового агрегата.

Почему стандартные интервалы могут быть опасны

Производители автомобилей действительно указывают средние сроки замены масла — обычно 10 или 15 тысяч километров. Но почти всегда есть оговорка: владелец должен учитывать "тяжёлые условия эксплуатации". И здесь кроется подвох: многие думают, что речь идёт о поездках по бездорожью или экстремальному климату. На самом деле, даже обычная городская езда относится к тяжёлым условиям. Частые пробки, морозы, холостые обороты двигателя, резкие перепады температур — всё это ускоряет старение масла и снижает его защитные свойства. В итоге, даже замена каждые 10 тысяч километров может оказаться слишком редкой, а мотор изнашивается быстрее.

Сложности с пробегом и моточасами

Простое измерение по километражу не всегда отражает реальную нагрузку на двигатель. 10 тысяч километров на трассе проходят за считанные часы, а в городе тот же пробег может потребовать сотни часов работы двигателя. Средняя скорость 25 км/ч в городских условиях означает около 400 моточасов работы, за которые даже синтетическое масло теряет часть своих свойств.

"В городе двигатель испытывает гораздо большую нагрузку, чем на трассе, поэтому ориентироваться только на километраж — рискованно", — отметил моторист.

Исходя из этого, оптимальный интервал замены масла для городских условий — примерно каждые 7-8 тысяч километров, что соответствует реальному времени работы двигателя.

Километраж vs моточасы

Параметр Трасса (10 000 км) Город (10 000 км)
Время работы двигателя ~200 часов ~400 часов
Износ масла Минимальный Значительный
Риск поломки двигателя Низкий Высокий

Советы шаг за шагом

  1. Определяйте интервал замены масла, ориентируясь не только на километраж, но и на время работы двигателя.

  2. Выбирайте масло с учётом типа двигателя, климатических условий и рекомендаций производителя.

  3. Сливайте старое масло через штатное отверстие в поддоне, чтобы избежать смешивания с новым.

  4. Не переливайте масло — это может вызвать вспенивание и повреждение деталей.

  5. Следите за правильной установкой масляного фильтра и закрывайте горловину заливки во время работ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком редкая замена масла.
    Последствие: ускоренный износ двигателя.
    Альтернатива: менять масло каждые 7-8 тысяч км или ориентироваться на моточасы.

  • Ошибка: перелив масла.
    Последствие: вспенивание, снижение смазывающих свойств.
    Альтернатива: контролировать уровень по щупу, не превышая нормы.

  • Ошибка: неправильная установка фильтра.
    Последствие: попадание мусора и пыли в двигатель.
    Альтернатива: следить за плотностью соединений и крышкой заливной горловины.

А что если…

Даже при соблюдении всех правил замены масла иногда стоит проверять состояние двигателя на диагностике, особенно если автомобиль старый или эксплуатируется в тяжелых условиях. Иногда простая профилактика предотвращает дорогостоящий ремонт.

FAQ

Как часто нужно менять масло в городе?
Лучше ориентироваться на 7-8 тысяч километров или учитывать моточасы работы двигателя.

Можно ли переливать масло для ускорения смазки?
Нет, перелив вызывает вспенивание и ускоряет износ двигателя.

Как правильно выбирать масло?
Учитывайте тип двигателя, вязкость, синтетика или полусинтетика, а также климатические условия.

Мифы и правда

Миф: "10 тысяч км — универсальный интервал для всех условий".
Правда: городская езда и простои в пробках ускоряют старение масла, поэтому интервал нужно уменьшать.

Миф: "Перелив масла полезен для двигателя".
Правда: это вызывает вспенивание и повреждает детали.

Миф: "Любое масло подходит для всех машин".
Правда: важно выбирать масло по типу двигателя и температурным условиям.

Три интересных факта

  1. Моточасы — основной показатель для грузовой и строительной техники, но мало используется в легковых авто.

  2. Даже синтетическое масло теряет защитные свойства при работе двигателя в пробках и при холостых оборотах.

  3. Правильная замена масла и фильтра может продлить срок службы двигателя на несколько лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глобальная битва автомобилей: Toyota против Tesla — кто возглавил рынок в 2025 году сегодня в 1:21

Узнайте, какие автомобили стали самыми продаваемыми в мире в 2025 году и что влияет на их популярность.

Читать полностью » Машина вдруг отказалась заводиться после ливня — я нашёл проблему там, где даже не думал искать сегодня в 0:57

Сырость и дождливая погода могут неожиданно вывести аккумулятор из строя. Разбираемся, почему это происходит и как выбрать АКБ, которая выдержит любые капризы природы.

Читать полностью » Шокирующие изменения в утилизации: что нужно знать перед покупкой автомобиля с мощным двигателем сегодня в 0:26

С 2025 года вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей. Как это повлияет на рынок и покупателей — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Около 60 % смертельных аварий происходят именно на трассах вчера в 23:19
Трасса кажется спокойной — но одна секунда отвлечения убивает: пришел в недоумение от последствий

Почему трасса — не место для самоуверенности? Инспектор ГАИ объяснил, какие три ошибки совершают почти все водители за городом и чем они опасны.

Читать полностью » Современные антифризы содержат ингибиторы коррозии и присадки, рассчитанные под конкретные двигатели вчера в 23:15
Залил антифриз в бачок — и воткнул воздушную пробку: машина встала как вкопанная на трассе

Даже простая замена антифриза может закончиться дорогим ремонтом. Разбираемся, какие ошибки совершают новички и как защитить мотор от перегрева.

Читать полностью » Глушение двигателя сразу после парковки вызывает перегрев системы охлаждения вчера в 22:57
Глушу двигатель сразу после езды — и получаю сюрприз: жаль, раньше не знал о риске для мотора

Не глушите двигатель сразу после парковки: короткая пауза перед остановкой может сохранить ресурс вашего мотора и системы охлаждения.

Читать полностью » Включение ближнего света днём повышает заметность автомобиля на дороге вчера в 22:01
Дневные ходовые огни — маленький трюк, делающий автомобиль заметнее в яркий день: жаль, раньше не пробовал

Выключать фары днём? Наоборот — включение света даже в светлое время суток помогает сделать ваш автомобиль заметнее и повысить безопасность на дороге.

Читать полностью » Оставил тканевые коврики на зиму — и не поверил, что с машиной может случиться такое вчера в 21:53

Тканевые коврики зимой могут стать причиной ржавчины и сбоев электроники. Узнайте, как защитить пол и электронику автомобиля от воды и грязи.

Читать полностью »

Новости
Еда
Смешиваю рыбу с майонезом в коржах — закусочный Наполеон тает во рту: жаль, раньше не знал
Питомцы
Ты её кормишь, гладишь, зовёшь — но она выбрала другого: как кошки видят то, чего мы не замечаем
Наука
Акация зонтичная растёт во время засухи вопреки природе — Джеймс Пиз
Садоводство
Оставил грядки голыми на зиму — весной почва была как бетон. Теперь делаю иначе
Дом
Очистить решётку кухонной вытяжки от жира помогают зубная щётка и спирт
Красота и здоровье
Врач Сергей Иванов: клетчатка усиливает эффективность противоопухолевых препаратов
Спорт и фитнес
Делаю всего шесть упражнений с парнем — и мышцы работают так, как не работали никогда: главное, не торопиться
Еда
Раньше жарил груши просто, теперь — с карамелью, и результат как в ресторане: жаль, раньше не знал
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet