Николай Тихонов Опубликована сегодня в 4:54

Масло уходит не полностью: вот что делают почти все водители неправильно

Остатки старого масла в двигателе снижают эффективность нового — владелец автосервиса

Замена моторного масла — одна из самых привычных процедур для автовладельцев, однако многие до сих пор ошибочно полагают, что после слива старой смазки двигатель полностью очищается. На самом деле часть отработанного масла неизбежно остается внутри системы, и это способно повлиять на эффективность работы мотора и качество вновь залитой жидкости. Владельцы автомобилей, особенно те, кто следит за ресурсом двигателя, должны понимать, как минимизировать влияние остатков старого масла и продлить срок службы силового агрегата.

Почему масло не уходит полностью

Двигатель устроен так, что полностью удалить старую смазку невозможно. Она задерживается в масляных каналах, масляном насосе, фильтре, а также в картерных полостях.

"Полностью избавиться от старой смазки невозможно: часть остается в масляных каналах, насосе, фильтре и внутри картерных полостей", — сказал владелец автосервиса.

Даже аккуратный слив не гарантирует, что в системе не останется около 7-15% масла. Иногда этот показатель выше, особенно если сливной болт был закручен слишком рано. При смешении остатков старой жидкости с новым маслом снижается его смазывающая способность и возрастает износ компонентов мотора.

Методы уменьшения остатков

Существуют простые способы, которые помогают минимизировать количество старой смазки:

  1. прогреть двигатель перед заменой, чтобы масло стало более жидким.

  2. разместить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.

  3. открыть крышку заливной горловины для выхода воздуха и ускорения стекания масла.

Дополнительные процедуры, такие как продувка системы или промывка двигателя специальными средствами, тоже сокращают остатки старой жидкости, но полностью устранить их невозможно.

Советы шаг за шагом

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.

  2. Установите автомобиль на ровную площадку.

  3. Подготовьте емкость для отработанного масла.

  4. Открутите сливной болт аккуратно, не спеша.

  5. После слива снимите фильтр и замените его.

  6. Промойте масляные каналы при необходимости.

  7. Залейте новое качественное масло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слив без прогрева → остались густые остатки → прогреть перед процедурой.

  • Закручивание болта сразу после слива → часть масла осталась → дождаться полного стекания.

  • Игнорирование фильтра → смешение старого и нового масла → заменить фильтр.

А что если…

Даже свежее масло после заливки теряет часть своих свойств. Остатки старой жидкости и примеси снижают эффективность примерно на 10%. В условиях жары, пробок или агрессивной езды, такая потеря становится критичной. Регулярная замена с использованием качественных масел помогает поддерживать оптимальную работу двигателя и предотвращает ускоренный износ деталей.

FAQ

Как часто менять масло в двигателе?
Рекомендуется ориентироваться на инструкцию производителя автомобиля и условия эксплуатации. Обычно это каждые 8-15 тыс. км для современных синтетических масел.

Сколько стоит качественная замена масла в сервисе?
В среднем стоимость замены с фильтром и промывкой системы варьируется от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от марки автомобиля и типа масла.

Что лучше использовать: синтетику или полусинтетику?
Синтетика обеспечивает лучшую защиту при высоких температурах и агрессивной эксплуатации, полусинтетика подойдет для умеренного стиля вождения.

Мифы и правда

  • Миф: после слива система полностью чистая.

  • Правда: остатки масла неизбежны и могут снизить эффективность нового продукта.

  • Миф: промывка полностью решает проблему.

  • Правда: промывка уменьшает остатки, но не исключает их полностью.

