Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:59

Подделка выглядит как оригинал, но губит мотор за пару недель — вот как её вычислить

Каждый водитель, хоть немного разбирающийся в устройстве своего автомобиля, знает: двигатель — сердце машины, а моторное масло — его кровь. От того, насколько качественным будет это масло, напрямую зависит срок службы "железного коня". Оно защищает детали от износа, охлаждает их и предотвращает накопление загрязнений. Но на фоне растущего спроса на автомобильные масла рынок заполонили подделки, способные вывести из строя даже новый двигатель всего за несколько месяцев.

Почему подделка опасна

Фальшивое масло — не просто обман покупателя. Это реальная угроза для любого автомобиля. Мошенники разливают по канистрам дешёвую минеральную базу, выдавая её за качественную синтетику. В результате двигатель не получает должной смазки, масло быстро теряет вязкость, густеет при низких температурах и перестаёт защищать детали от трения. В лучшем случае вас ждёт повышенный расход и неприятный стук, в худшем — капитальный ремонт, стоимость которого во много раз превысит "экономию" от покупки.

"Поддельное масло — это как поддельные лекарства: внешне всё похоже, но результат может быть катастрофическим", — отметил технический эксперт.

Современные фальсификаторы научились подделывать всё: от формы канистры до голограмм и QR-кодов. Поэтому визуальная схожесть с оригиналом уже давно не гарантирует качество. Даже опытный автомеханик иногда не способен отличить подделку с первого взгляда.

Пять признаков, которые должны насторожить

  1. Качество канистры. Настоящие производители используют плотный пластик без запаха, трещин и следов клея. Если материал мутный или со швами — это тревожный сигнал.

  2. Крышка и кольцо. У оригинала они соединены, а при вскрытии кольцо отрывается ровно. У подделки крышка может быть приклеена или болтаться.

  3. Этикетка. Проверьте печать: шрифты должны быть чёткими, текст без ошибок. Размытая краска и дешёвая бумага — признаки фальсификата.

  4. Маркировка. Номер партии и дата розлива наносятся лазером. Если надписи стираются пальцем или плохо читаются, перед вами — подделка.

  5. QR-код. Всё больше брендов защищают продукцию цифровой меткой. Проверьте код через официальное приложение. Если он не сканируется или ведёт на сомнительный сайт, лучше не рисковать.

Советы шаг за шагом: как покупать безопасно

  1. Покупайте только у официальных дилеров. Они работают напрямую с заводом, предоставляют сертификаты и документы на каждую поставку.

  2. Сохраняйте чеки. Это поможет подтвердить покупку в случае гарантийной проверки.

  3. Проверяйте упаковку сразу в магазине. Не стесняйтесь сравнивать канистру с фотографиями оригинала на сайте производителя.

  4. Следите за сроком годности. Старое масло теряет свойства даже в нераскрытой таре.

  5. Не гонитесь за скидками. Если цена подозрительно низкая — это повод задуматься.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка масла на рынке или в сомнительном онлайн-магазине.

  • Последствие: высокая вероятность нарваться на фальсификат и угробить двигатель.

  • Альтернатива: выбирать только авторизованных продавцов, например, в крупных сетях автотоваров или у официальных дистрибьюторов.

  • Ошибка: выбор масла без учёта допуска производителя автомобиля.

  • Последствие: неправильная вязкость может привести к масляному голоданию.

  • Альтернатива: проверять рекомендации в руководстве по эксплуатации и подбирать масло по VIN-коду через онлайн-каталоги.

А что если всё выглядит идеально?

Даже если канистра, крышка и этикетка кажутся безупречными, стопроцентную гарантию даст только лабораторный анализ. Однако его проводят редко — обычно только на крупных СТО или при спорах с поставщиком. Поэтому основная защита — внимательность при покупке.

Плюсы и минусы покупки у разных продавцов

Тип продавца Плюсы Минусы
Официальный дилер Гарантия подлинности, документы, поддержка производителя Более высокая цена
Крупная сеть автомагазинов Большой выбор, акции, проверки качества Возможны ошибки при логистике
Онлайн-площадки Удобство, быстрая доставка Риск нарваться на посредников и подделку
Частные продавцы Низкая цена Отсутствие гарантий и проверок

Мифы и правда о моторных маслах

  • Миф: если масло прозрачное и без запаха — оно хорошее.
    Правда: цвет и аромат не говорят о качестве, всё решает состав и сертификация.

  • Миф: все дешёвые масла — подделка.
    Правда: некоторые малоизвестные бренды производят качественный продукт, просто без рекламных накруток.

  • Миф: масло можно смешивать между заменами.
    Правда: это допустимо только при одинаковых спецификациях и вязкости, иначе возможно выпадение осадка и перегрев.

FAQ

Как выбрать масло для своей машины?
Ориентируйтесь на рекомендации производителя и климатические условия. Для новых двигателей предпочтительнее синтетика, для старых — полусинтетика.

Сколько стоит оригинальное масло?
Цены варьируются от 2 000 до 8 000 рублей за 4-5 литров в зависимости от бренда и состава.

Что лучше — синтетика или полусинтетика?
Синтетика долговечнее и стабильнее при перепадах температуры, но стоит дороже. Полусинтетика — компромисс между ценой и надёжностью.

3 интересных факта

  1. Некоторые производители добавляют в оригинальные масла микрочастицы металлов, по которым лабораторно можно определить подлинность.

  2. На подделках часто отсутствует защитная внутренняя фольга — мелочь, на которую обращают внимание профессионалы.

  3. Самыми подделываемыми брендами считаются Shell, Mobil и Castrol.

