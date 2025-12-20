Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Заливка моторного масла
Заливка моторного масла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 23:12

Один параметр важнее логотипа: ошибка при выборе масла дорого обходится двигателю

Слишком низкая цена и ошибки в упаковке считаются признаками фальсификата масла — Авто Mail

Рынок моторных масел в последние годы заметно изменился, и вместе с этим вырос риск нарваться на подделку. Из-за ухода многих зарубежных брендов спрос на привычные продукты никуда не исчез, а мошенники получили благоприятные условия для работы. В результате даже опытные автомобилисты всё чаще сомневаются в подлинности канистры с маслом. Об этом рассказал портал Авто Mail.

Почему контрафакта стало больше

Сокращение официальных поставок привело к дефициту известных марок и резкому росту цен. Для недобросовестных продавцов это стало удобной почвой: подделки продаются легче, а прибыль с каждой канистры заметно выше, чем несколько лет назад. Покупатели нередко переплачивают за знакомый бренд, не имея возможности проверить происхождение товара.

Параллельный импорт частично закрывает спрос, однако его объёмы ограничены. Кроме того, масла, предназначенные для других рынков, не всегда полностью совпадают по составу с версиями, которые раньше официально поставлялись в Россию. Всё это запутывает потребителя и повышает вероятность ошибки при покупке.

На что ориентироваться при выборе масла

Специалисты советуют начинать не с громкого имени, а с требований конкретного двигателя. Для мотора решающее значение имеют допуски и отраслевые классификации, а не узнаваемость логотипа. Европейские масла часто производятся на одинаковых пакетах присадок крупных химических концернов, поэтому продукты разных брендов могут быть очень близки по характеристикам. Американо-азиатские стандарты, как правило, проще, и для выпуска качественного масла здесь не требуется статус мирового лидера.

Перед покупкой полезно потратить немного времени на изучение информации в открытых источниках. Нескольких страниц поисковой выдачи достаточно, чтобы составить общее представление о продукте и его репутации. В русскоязычном сегменте есть площадки с независимыми лабораторными анализами, где сравнивают параметры свежих и отработанных масел. Даже при разном отношении к таким обзорам слабые продукты редко показывают стабильные результаты, особенно в условиях зимней эксплуатации двигателя.

Где и как покупать безопаснее

Официальный сайт производителя остаётся одним из самых надёжных ориентиров. Там обычно публикуются спецификации, физико-химические характеристики, паспорта качества и безопасности, а также информация о проверенных точках продаж. Собственный интернет-магазин бренда или его официальное присутствие на маркетплейсах также заметно снижает риск покупки подделки.

Отдельного внимания заслуживает цена. Слишком дешёвое "европейское" масло в российских реалиях — повод насторожиться. Качественный продукт не может стоить существенно дешевле, чем на родном рынке. Осмотр упаковки тоже важен: оттенки, шрифты и мелкие элементы лучше сверять с изображениями из официальных источников, так как мошенники всё чаще допускают неточности. Низкая стоимость и огрехи в оформлении давно считаются характерными признаками фальсификата моторного масла.

Системы проверки подлинности помогают, но не дают абсолютной гарантии. Использованные канистры нередко скупают и наполняют заново, поэтому полагаться только на код или наклейку рискованно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Длительный прогрев на холостом ходу вредит мотору — автоэксперт сегодня в 19:31
Не прогреваю машину зимой: так экономлю время сейчас и готовлюсь к большим тратам

Отказ от прогрева двигателя зимой кажется безобидным, но со временем может обернуться серьёзным ремонтом. В автосервисе объяснили, где проходит опасная грань.

Читать полностью » Одеяло, тёплая одежда и пауэрбанк считаются обязательными предметами зимой в машине — автоэксперты сегодня в 15:42
Зимой проверяют не навыки, а подготовку: этого набора в машине не хватает большинству водителей

Зимняя поездка требует особой подготовки: какие вещи действительно нужно возить в машине в мороз, чтобы справиться с неожиданной остановкой и дождаться помощи.

Читать полностью » Неправильная АКБ сокращает срок службы батареи — автоэлектрик сегодня в 11:58
Раз в год делаю это с аккумулятором — и он служит уже 6 лет: соседи не верят

Аккумулятор редко выходит из строя внезапно — чаще его ресурс сокращают ошибки водителя. Автоэлектрик объяснил, что убивает АКБ раньше времени и как этого избежать.

Читать полностью » Езда без ОСАГО допускается только до регистрации автомобиля в ГАИ — автоюристы сегодня в 7:10
Первые дни после покупки авто могут быть опасны: есть момент, о котором почти не говорят

Закон разрешает временно ездить без ОСАГО после покупки машины, но на практике эта норма работает не всегда и может обернуться штрафами.

Читать полностью » Поднятые дворники растягивают прижимные пружины зимой — автослесарь сегодня в 3:06
Пять минут прогрева — и дворники не примерзают: перестал поднимать их на морозе

Примерзающие дворники зимой — частая проблема, но привычка поднимать щётки может навредить машине. Автослесарь объяснил, как защититься без лишних последствий.

Читать полностью » Зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут — инструктор по вождению сегодня в 0:45
Выезжаю зимой на холодную? Так приближаю дорогой ремонт, а не экономлю время

Зимой привычные действия за рулём могут дорого обойтись: от лишних поломок до потери контроля на дороге. Инструктор назвал ошибки, которые делают чаще всего.

Читать полностью » Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики вчера в 22:57
Небольшая деталь в подвеске может испортить управляемость — многие о ней забывают

Небольшие стойки стабилизатора ежедневно выдерживают серьезные нагрузки и напрямую влияют на устойчивость автомобиля. Как понять, что они изношены, и когда их стоит менять.

Читать полностью » Защитный чехол снижает вред от зимней стоянки на улице — автослесарь вчера в 18:53
Зимой не запускал двигатель три месяца — и угробил аккумулятор: теперь делаю так

Зимняя стоянка под открытым небом кажется удобной, но без ухода может привести к лишним расходам весной. Слесарь объяснил, какие меры снизят риски.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Кинетическая цепь описывает взаимосвязь суставов при движении – NASM
Туризм
Заброшенные станции метро скрывают тайны городов – Моя Москва
Садоводство
Вегетативное размножение сохраняет сортовые качества растения — House Digest
Наука
Мышечные миокины подавляют рост раковых клеток — Университет Эдит Коуэн
Питомцы
Неприятный запах из пасти кошки связали с болезнями зубов — ветеринары
Дом
Цветные варианты шахматного пола заменили чёрно белую классику — дизайнеры
Красота и здоровье
В новогоднем макияже рекомендуется сократить блёстки на всём лице до одного акцента — Тина Свигку
Туризм
Москва стала самым популярным направлением на Новый год — Ромашкин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet