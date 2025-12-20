Один параметр важнее логотипа: ошибка при выборе масла дорого обходится двигателю

Рынок моторных масел в последние годы заметно изменился, и вместе с этим вырос риск нарваться на подделку. Из-за ухода многих зарубежных брендов спрос на привычные продукты никуда не исчез, а мошенники получили благоприятные условия для работы. В результате даже опытные автомобилисты всё чаще сомневаются в подлинности канистры с маслом. Об этом рассказал портал Авто Mail.

Почему контрафакта стало больше

Сокращение официальных поставок привело к дефициту известных марок и резкому росту цен. Для недобросовестных продавцов это стало удобной почвой: подделки продаются легче, а прибыль с каждой канистры заметно выше, чем несколько лет назад. Покупатели нередко переплачивают за знакомый бренд, не имея возможности проверить происхождение товара.

Параллельный импорт частично закрывает спрос, однако его объёмы ограничены. Кроме того, масла, предназначенные для других рынков, не всегда полностью совпадают по составу с версиями, которые раньше официально поставлялись в Россию. Всё это запутывает потребителя и повышает вероятность ошибки при покупке.

На что ориентироваться при выборе масла

Специалисты советуют начинать не с громкого имени, а с требований конкретного двигателя. Для мотора решающее значение имеют допуски и отраслевые классификации, а не узнаваемость логотипа. Европейские масла часто производятся на одинаковых пакетах присадок крупных химических концернов, поэтому продукты разных брендов могут быть очень близки по характеристикам. Американо-азиатские стандарты, как правило, проще, и для выпуска качественного масла здесь не требуется статус мирового лидера.

Перед покупкой полезно потратить немного времени на изучение информации в открытых источниках. Нескольких страниц поисковой выдачи достаточно, чтобы составить общее представление о продукте и его репутации. В русскоязычном сегменте есть площадки с независимыми лабораторными анализами, где сравнивают параметры свежих и отработанных масел. Даже при разном отношении к таким обзорам слабые продукты редко показывают стабильные результаты, особенно в условиях зимней эксплуатации двигателя.

Где и как покупать безопаснее

Официальный сайт производителя остаётся одним из самых надёжных ориентиров. Там обычно публикуются спецификации, физико-химические характеристики, паспорта качества и безопасности, а также информация о проверенных точках продаж. Собственный интернет-магазин бренда или его официальное присутствие на маркетплейсах также заметно снижает риск покупки подделки.

Отдельного внимания заслуживает цена. Слишком дешёвое "европейское" масло в российских реалиях — повод насторожиться. Качественный продукт не может стоить существенно дешевле, чем на родном рынке. Осмотр упаковки тоже важен: оттенки, шрифты и мелкие элементы лучше сверять с изображениями из официальных источников, так как мошенники всё чаще допускают неточности. Низкая стоимость и огрехи в оформлении давно считаются характерными признаками фальсификата моторного масла.

Системы проверки подлинности помогают, но не дают абсолютной гарантии. Использованные канистры нередко скупают и наполняют заново, поэтому полагаться только на код или наклейку рискованно.