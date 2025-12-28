Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 7:09

Неровная работа мотора напугала сразу: оказалось, проблему можно найти самому

Троение двигателя и потеря тяги часто связаны с системой зажигания — АвтоВзгляд

Машина вдруг перестаёт быть резвой, двигатель работает неровно, а ощущение от езды — словно кто-то удерживает авто за невидимую верёвку. Такие симптомы знакомы многим владельцам подержанных машин и часто вызывают тревогу. При этом проблема не всегда требует немедленного визита в сервис и серьёзных затрат. Об этом сообщает дзен-канал "АвтоВзгляд".

Почему диагностика всё чаще ложится на плечи водителя

Российский автопарк продолжает стареть, и этот процесс сложно остановить. Средний возраст автомобилей давно превысил 15 лет, а обновление происходит медленно из-за высоких цен, ограниченного выбора и сомнений в качестве новых моделей. Для многих автомобилистов вторичный рынок остаётся единственной реальной альтернативой, особенно если кредиты не входят в планы.

С возрастом у машины появляется всё больше мелких и крупных неисправностей. Частые поездки на СТО превращаются в ощутимую статью расходов, а уровень подготовки некоторых механиков, включая сотрудников дилерских центров, нередко вызывает вопросы. В итоге всё больше водителей предпочитают самостоятельно разбираться в базовых причинах нестабильной работы мотора, особенно когда речь идёт о троении двигателя и потере тяги.

Первые признаки и логика поиска неисправности

Начинать всегда стоит с наблюдений. Неровная работа двигателя на холостом ходу, потеря тяги при разгоне и ощущение сопротивления на ходу — это уже набор симптомов, который нельзя игнорировать. Машина фактически подсказывает, где искать источник проблемы.

Принцип работы ДВС относительно прост: ему необходимы воздух, топливо и искра. Поэтому диагностику разумно начинать с самого очевидного. Проверка и замена воздушного фильтра, а также заправка качественным топливом позволяют сразу исключить часть возможных причин. Если после этого поведение машины не меняется, логично перейти к системе зажигания и проверке искры.

Свечи, катушки и скрытые дефекты

Свечи зажигания — один из самых наглядных элементов диагностики. Если они чистые, без нагара, не повреждены и уверенно дают искру при запуске двигателя, вероятность их неисправности минимальна. Совсем другое дело — следы пробоя на керамическом изоляторе или характерный "ореол". Такой признак часто указывает на проблемы с катушкой зажигания или её резиновыми наконечниками.

В этом случае либо меняют узел целиком, либо пытаются восстановить контакты, если конструкция позволяет. Однако временные решения подходят не всем и не всегда.

Топливная система и электронная диагностика

Когда система зажигания не вызывает подозрений, внимание стоит обратить на топливную подачу. Бензонасос нередко подаёт о себе знать посторонними звуками — гулом или свистом. Такие сигналы обычно означают скорый ремонт. Если же насос работает тихо, а симптомы сохраняются, без электронной диагностики уже не обойтись.

Доступный модуль OBD2 сегодня можно купить за сравнительно небольшие деньги. Подключив его к разъёму автомобиля и запустив приложение на смартфоне, водитель получает доступ к данным электронного блока управления. Это позволяет увидеть пропуски зажигания и определить, в каком цилиндре возникает проблема.

Простой приём с перестановкой катушек между цилиндрами помогает точно локализовать неисправный элемент. Если ошибка "переехала" вместе с катушкой, причина найдена. Такой подход экономит время, деньги и избавляет от догадок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупатели в России стали чаще выбирать подержанные авто у дилеров — эксперты рынка вчера в 11:54
То, что считали запасным вариантом на авторынке: дилерская вторичка неожиданно вышла в плюс

Покупатели в России всё чаще выбирают подержанные автомобили у дилеров. Какие бренды стали лидерами и почему цены в сегменте начали снижаться.

Читать полностью » Китайские автомобили в Москве потеряли стекла при обогреве — автомобилисты вчера в 11:31
Холод пришёл — проблема вылезла: китайский автомобиль не пережил обычного зимнего утра

Морозы выявили неожиданный дефект новых китайских автомобилей: при включении обогрева стекло может разрушиться за секунды. Почему это происходит.

Читать полностью » Малую дистанцию признали опасной для двух автомобилей — автоэксперт вчера в 9:50
Этот светоч красный и неприятный: почему его включают, когда сзади висят

Когда сзади "висят на бампере", растёт риск ДТП и стресс за рулём. Инспектор ГАИ напомнил сигналы, которые помогают заставить держать дистанцию.

Читать полностью » Зимний обгон на трассе повышает риск потери управления из-за гололёда и снега — Аргументы и факты вчера в 6:17
Зимой делал обгон как летом — и чуть не пожалел: этот момент решает всё

Зимний обгон на трассе скрывает больше рисков, чем кажется на первый взгляд. Как снег, гололед и ошибки в управлении могут привести к аварии и что важно учитывать водителю.

Читать полностью » Приложения для навигации теперь предупреждают о камерах и пробка — автоэксперт вчера в 2:27
Забыли про паркоматы навсегда: простое действие в телефоне избавит от проблем с парковкой

Смартфон может быть незаменимым помощником за рулем. В ГАИ рассказали, какие приложения действительно нужны водителю и как они упрощают жизнь на дороге.

Читать полностью » Генератор снижает заряд аккумулятора зимой — автомеханики 26.12.2025 в 21:08
Зимой машина может не завестись из-за одной детали — о ней забывают почти все

Перед зимой многие проверяют аккумулятор, но забывают о генераторе. Простая диагностика за несколько минут поможет понять, готова ли система к морозам.

Читать полностью » Продажи полноприводного Evolute i-Space стартуют в I квартале 2026 — Известия 26.12.2025 в 18:35
Продажи полноприводного Evolute i-Space начнутся в начале 2026 года: названы сроки выхода

Evolute i-Space в России получит полный привод и второй электромотор. Продажи стартуют в I квартале 2026 года, характеристики уже раскрыты.

Читать полностью » Трещина на лобовом стекле может повлиять на работу подушек безопасности — ГИБДД 26.12.2025 в 17:14
Не все трещины на лобовом стекле одинаковы: один тип инспекторы пропускают, за другой — штрафуют

Езда с треснутым лобовым стеклом может обернуться штрафом и проблемами с безопасностью. Полицейский объяснил, когда повреждение допустимо, а когда — нет.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Банки переключаются с розничных на корпоративные кредиты — эксперт Мехтиев
Экономика
Ростелеком утвердил стратегию развития на 2026-2030 годы — Медведев
Экономика
Правительство выделило 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям — Мишустин
Общество
Стоимость детского новогоднего подарка достигла 454 рубля — эксперт АКРА Тренин
Еда
Средняя цена на мандарины упала до 185 рублей за кг — Контур.Маркет
Еда
В яблочную начинку советуют добавлять кристаллизованный имбирь — Simply Recipes
СФО
Цены на авиабилеты из Тюмени перед Новым годом выросли в 2-3 раза — Грас
Мир
Минфин США выдал лицензию на ликвидацию активов Лукойла — инвестор Роджерс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet