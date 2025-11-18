Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
антифриз
антифриз
© Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 17:53

Слил старый антифриз — и машина загудела по-новому, не ожидал такого результата

Антифриз G12 и G12+ следует менять каждые 5 лет или через 100 тыс. км — техник

Любая машина нуждается в заботе не только о внешнем виде, но и о внутреннем состоянии двигателя. Одним из важных компонентов автомобиля является охлаждающая жидкость, которую привычно называют антифризом. Неправильное обращение с ней может привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и дорогостоящий ремонт. Понимание того, когда стоит обновлять антифриз, поможет сохранить автомобиль в отличном состоянии и избежать непредвиденных поломок.

Зачем следить за антифризом

Антифриз — это специальная жидкость, которая циркулирует по системе охлаждения двигателя, предотвращая перегрев и защищая металлические детали от коррозии. Он не вечен: со временем присадки теряют свои свойства, и эффективность жидкости падает.

"Технические жидкости — это полноценные детали автомобиля", — подчеркнул автомобильный эксперт.

Это значит, что игнорирование состояния антифриза может быть столь же опасным, как пренебрежение тормозной системой или изношенными шаровыми опорами.

Сроки службы антифриза

Срок замены зависит от типа жидкости и возраста автомобиля. Новые машины с качественным антифризом могут обходиться без замены до 10 лет, но для автомобилей старше 10 лет рекомендуют обновлять жидкость каждые 5 лет. Автомобили старше 15 лет требуют еще более частой замены — примерно каждые 50 тыс. км.

Современные карбоксилатные антифризы служат до 100 тыс. км или 5 лет, не теряя своих свойств.

Сравнение типов антифриза

Антифриз Тип присадок Рекомендованный интервал замены
Тосол, G11 Неорганические 2 года или 50-60 тыс. км
G12 Карбоксилатные и органические 5 лет или 90-100 тыс. км
G12+ Органические и неорганические 5 лет или 90-100 тыс. км
G12++, G13 Лобридные (органические и неорганические) 8 лет или 200+ тыс. км

Сроки могут сокращаться из-за ржавчины в системе охлаждения или смешивания антифриза с другими жидкостями. В таких случаях лучше обновлять жидкость раньше указанного времени.

Признаки необходимости замены

  1. Появление осадка или пены, наличие хлопьев в антифризе.

  2. Масляные разводы или запах горелого масла — сигнал, что жидкость загрязнена моторным маслом.

  3. Рыже-бурый цвет и металлические частицы — признаки коррозии.

  4. Черный оттенок указывает на износ резиновых уплотнителей.

  5. Загустевшая жидкость в расширительном бачке.

  6. Постоянное снижение уровня ОЖ — возможная утечка или выход из строя помпы.

"Если аромат масла еле уловим, у вас есть 1-2 недели. При сильном загрязнении меняем антифриз в течение 1-2 дней", — пояснил техник.

Как проверить антифриз

Для самостоятельной проверки используют тест-полоски, определяющие уровень pH жидкости. Это помогает оценить эффективность присадок. Наборы доступны на маркетплейсах и стоят около 300 рублей.

Если пришлось смешать антифризы разных типов или доливать воду, рекомендуется как можно скорее заменить жидкость полностью.

Советы шаг за шагом

  1. Подождите, пока двигатель остынет. Рабочая температура жидкости может превышать 90°C.

  2. Проверьте уровень и цвет антифриза.

  3. Используйте тест-полоски для оценки pH.

  4. При необходимости полностью слейте старую жидкость и залейте свежую.

А что если…

  • Взяли некачественный антифриз? Меняем его сразу, не дожидаясь проблем.

  • Залили воду в бачок летом? Перед зимой обязательно замените смесь на полноценный антифриз.

Плюсы и минусы разных типов антифриза

Тип антифриза Плюсы Минусы
Тосол, G11 Дешевый, легко найти Частая замена, меньше защита от коррозии
G12, G12+ Долгий срок службы, защита металла Дороже, смешение с другими типами нежелательно
G12++, G13 Очень длительный срок, универсальный Цена выше, требует точного соблюдения инструкции

FAQ

Как выбрать антифриз для старого автомобиля?
Рекомендуется учитывать возраст машины, тип двигателя и климат. Для автомобилей старше 10 лет лучше использовать G12 или G12+.

Сколько стоит полный набор для замены антифриза?
Цена зависит от типа жидкости и объема: от 1 500 до 5 000 рублей.

Что лучше: менять антифриз самостоятельно или в сервисе?
Если есть опыт, можно делать самому. В сервисе гарантируют правильный слив и залив без ошибок.

Мифы и правда

  • Миф: антифриз нужно менять каждый год.

  • Правда: современные жидкости служат дольше, важно лишь контролировать их состояние.

  • Миф: зимой обязательно менять антифриз.

  • Правда: замена перед зимой нужна только при доливке воды летом.

3 интересных факта

  1. Антифриз защищает двигатель от перегрева до температуры кипения +130°C.

  2. В некоторых марках электромобилей охлаждающая жидкость используется для терморегуляции батареи.

  3. Цвет жидкости не всегда указывает на тип присадок — важнее проверять pH и состояние.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Kia Soul и Seltos лидируют по надежности среди моделей 2025 года — TopSpeed сегодня в 9:34
88 баллов надежности и выше: эти Kia не подведут даже через годы

Эксперты назвали десять самых надежных автомобилей Kia в 2025 году, которые сочетают стиль, комфорт и долгосрочную эксплуатацию.

Читать полностью » Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов сегодня в 9:15
Никогда не знал, как важно охлаждать турбину после поездки — это спасет от поломок

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы турбины китайского автомобиля и избежать дорогих ремонтов с помощью простых, но эффективных советов.

Читать полностью » Шипованные зимние шины создают шум до 75–80 дБ на скорости 60 км/ч — владелец шиномонтажа сегодня в 8:29
Шипованные шины доводили меня до бешенства — пока я не попробовал этот простой способ

Металлический гул от шипованных зимних шин можно уменьшить. Эксперты делятся проверенными методами, которые делают поездку тише и комфортнее.

Читать полностью » Ранняя замена зимних шин ускоряет их износ — автоэксперт Николай Погуляев сегодня в 8:21
Заменил летние шины на зимние слишком рано — последствия не заставили себя ждать

Эксперты рассказали, почему замена шин в ненастную погоду может стать вопросом жизни и смерти. Какие ошибки избежать и когда действительно нужно менять резину?

Читать полностью » Штраф за неоплату парковки в Ярославской области установлен в 2 500 рублей для физических лиц — Илья Осипов сегодня в 7:50
Штрафы за парковку в Ярославле удивят даже опытных водителей: что нужно знать заранее

В Ярославской области с декабря вводят платные парковки с обновленными штрафами. Узнайте, как изменятся правила для местных и гостей региона.

Читать полностью » Неправильное хранение шин ускоряет их старение — Абрамейцев сегодня в 7:24
Шины на грани гибели: что мы не замечаем, пока не стало слишком поздно

Автоэксперты рассказали, что влияет на срок службы автомобильных шин и как избежать распространённых ошибок в их эксплуатации

Читать полностью » Число штрафов за ПДД снизилось на 20,6% с января по октябрь — Минтранс Московской области сегодня в 6:40
Подмосковье удивляет: на дорогах творится нечто, что удивляет инспекторов

В Подмосковье число нарушений ПДД снизилось на 20%, система камер помогает водителям ездить аккуратнее и безопаснее.

Читать полностью » Автовладелец из Екатеринбурга вернул Exeed LX через суд — юрист Ольга Кривцова сегодня в 6:26
Проблемы с Exeed LX обернулись для автосалона штрафом и неустойкой 5,8 млн

Эксперты рассказали, как вернуть автомобиль дилеру из-за неисправности и какие права есть у потребителей в таких ситуациях.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В екатеринбургских школах стартуют занятия о святой Екатерине — епархия
Дом
Селина Хан: избыток воды и аммиак разрушают защитное покрытие паркета
Еда
Эмульсия в майонезе стабилизируется при медленном вводе масла — технологи питания
Садоводство
Томат Монгольский карлик плодоносит до заморозков — агроном Алексей Дроздов
Питомцы
Эколог Энтони: слоны проявляют скорбь, прощаясь с погибшими сородичами
Садоводство
Вырастить рукколу в помещении и наслаждаться свежими листьями можно за 4 недели
Спорт и фитнес
Бикрам помогает вывести токсины при регулярных занятиях — врачи
Красота и здоровье
Художественная литература помогает восстановиться после напряжения, отметили психологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet