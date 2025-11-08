Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мотор автомобиля
Мотор автомобиля
© commons.wikimedia.org by Tennen-Gas is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 23:15

Залил антифриз в бачок — и воткнул воздушную пробку: машина встала как вкопанная на трассе

Современные антифризы содержат ингибиторы коррозии и присадки, рассчитанные под конкретные двигатели

Многие автовладельцы по-прежнему уверены, что способны обслужить машину без помощи специалистов. Замена масла, фильтров и даже антифриза кажется простым делом, не требующим особых навыков. Однако сотрудники автосервисов предупреждают: именно при самостоятельной замене охлаждающей жидкости совершаются ошибки, которые способны "убить" даже самый надёжный мотор.

Почему замена антифриза — не такая простая процедура

На первый взгляд кажется, что сменить охлаждающую жидкость можно за час, вооружившись ключом и канистрой. Но современные двигатели устроены гораздо сложнее, чем моторы прошлых десятилетий. Их система охлаждения работает при высоких температурах, а точность соблюдения параметров здесь критична. Малейшая ошибка при сливе, промывке или заливке антифриза может привести к перегреву, кавитации в помпе или закупорке каналов радиатора.

"Ошибка в процессе может стать причиной выхода двигателя из строя, в том числе на небольшом пробеге", — пояснил сотрудник автосервиса.

Промывка системы — не формальность

Главная ошибка, по словам специалистов, — отказ от промывки системы охлаждения. Многие просто сливают старый антифриз и тут же заливают новый. Такой подход допустим лишь в относительно новом автомобиле с небольшим пробегом. Но если машина проехала 200-300 тысяч километров, внутри системы неизбежно образуются осадки, ржавчина и продукты коррозии.

Эти загрязнения оседают на стенках радиатора, в каналах двигателя, расширительном бачке и патрубках. В результате эффективность охлаждения снижается, а термостат и помпа работают под нагрузкой. Правильная промывка выполняется специальными составами, которые безопасно удаляют отложения, не разрушая алюминиевые элементы.

Как выбрать подходящий антифриз

Следующий риск связан с неправильным подбором охлаждающей жидкости. Современные моторы проектируются с учётом конкретных допусков, и заливка неподходящего антифриза может привести к химическим реакциям, выпадению осадка и даже к повреждению прокладок.

Чтобы не ошибиться:

  1. Проверяйте допуск производителя — он указывается в руководстве по эксплуатации.

  2. Не смешивайте жидкости разных типов (G11, G12, G12+, G13 и др.).

  3. При переходе с одного типа на другой обязательно промывайте систему.

Использование "ближайшего по цвету" антифриза — одна из самых распространённых ошибок. Цвет не отражает состав жидкости и не гарантирует совместимости.

Воздушные пробки — невидимая угроза

После заливки антифриза многие владельцы забывают об удалении воздуха. В итоге в системе образуется воздушная пробка, нарушающая циркуляцию. Такая ситуация быстро приводит к локальному перегреву и разрушению прокладок головки блока цилиндров.

Чтобы избежать этого:

  • во время заливки слегка приподнимите переднюю часть автомобиля (если конструкция позволяет);

  • периодически сжимайте патрубки, чтобы выгнать воздух;

  • после заливки запустите двигатель с открытой крышкой бачка и дождитесь выхода пузырьков.

Проверка уровня и корректировка

Когда воздух удалён, важно залить антифриз строго до отметки "MAX" в расширительном бачке, а затем прогреть двигатель 10-15 минут. После остановки мотора нужно выждать несколько минут и снова проверить уровень. Часто он снижается — это нормально, жидкость распределяется по всей системе. При необходимости долейте антифриз до нужного уровня.

Важно, чтобы над жидкостью оставалось небольшое пространство — при нагреве она расширяется, и переполненный бачок может спровоцировать вытекание и перегрев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заливка нового антифриза без промывки системы.
    Последствие: загрязнение радиатора и перегрев.
    Альтернатива: использовать промывочный состав или дистиллированную воду.

  • Ошибка: смешивание разных типов охлаждающей жидкости.
    Последствие: выпадение осадка, коррозия и утечка.
    Альтернатива: использовать антифриз строго по допуску производителя.

  • Ошибка: игнорирование удаления воздуха.
    Последствие: образование воздушной пробки и перегрев двигателя.
    Альтернатива: стравливать воздух вручную или с помощью специальных клапанов.

Таблица "Плюсы и минусы самостоятельной замены антифриза"

Плюсы Минусы
Экономия на услугах СТО Высокий риск ошибок без опыта
Полный контроль за процессом Возможность перегрева из-за воздушной пробки
Обучающий опыт для новичков Потеря гарантии при неправильной заливке или использовании неподходящей жидкости

А что если мотор уже перегрелся?

Если после замены охлаждающей жидкости стрелка температуры ушла в "красную зону", нужно немедленно заглушить двигатель. Дальнейшее движение приведёт к деформации головки блока и дорогостоящему ремонту. После остывания проверьте уровень антифриза, наличие подтёков и исправность вентилятора. В случае сомнений лучше вызвать эвакуатор и обратиться на СТО.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте новый антифриз нужного типа и дистиллированную воду.

  2. Полностью слейте старую жидкость, открутив сливную пробку радиатора и блока.

  3. Промойте систему специальным средством.

  4. Залейте свежий антифриз, соблюдая объём, указанный производителем.

  5. Стравите воздух и прогрейте двигатель.

  6. Проверьте уровень через 10-15 минут и при необходимости долейте.

Мифы и правда

  • Миф: если цвет жидкости совпадает, можно смешивать.
    Правда: цвет — не показатель состава. Смешивание несовместимых жидкостей вредно.

  • Миф: промывка системы нужна только старым машинам.
    Правда: промывать желательно при каждой третьей замене, независимо от возраста.

  • Миф: чем больше антифриза, тем лучше охлаждение.
    Правда: избыток жидкости мешает расширению и может вызвать утечку.

3 интересных факта

Современные антифризы содержат ингибиторы коррозии и присадки, рассчитанные под конкретные сплавы двигателя.

В некоторых моделях автомобилей (например, BMW и Mercedes) система имеет специальные клапаны для автоматического удаления воздуха.

Неправильная заливка охлаждающей жидкости — одна из частых причин гарантийных отказов на новые автомобили.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Звонил продавцу и услышал уклончивые ответы — вот как я вычислил перекупа сегодня в 17:20

На рынке подержанных автомобилей легко нарваться на перекупщика. Узнайте главные признаки, чтобы не купить проблемную машину и не потерять деньги.

Читать полностью » Теперь всегда делают так: попробовал один простой способ и удивился — приборная панель перестала тускнеть сегодня в 16:09

Жара и ультрафиолет способны испортить приборную панель быстрее, чем кажется. Разбираемся, что именно разрушает пластик и как сохранить торпедо в идеальном состоянии на долгие годы.

Читать полностью » Хотел поставить ТСУ на свою новую машину, а в итоге узнал неприятную правду о гарантии сегодня в 15:06

Можно ли установить ТСУ на новый автомобиль без потери гарантии и что делать, если дилер официально такую работу не выполняет? Разбираемся в нюансах и рисках.

Читать полностью » Увидел белый налёт на аккумуляторе — теперь понимаю, почему авто плохо заводилось по утрам сегодня в 14:54

Почему клеммы аккумулятора покрываются зелёным или белым налётом, о каких проблемах это предупреждает и какие ошибки чаще всего делают водители при очистке.

Читать полностью » WhatCar назвал самые ненадёжные кроссоверы 2025 года — лидер Volkswagen Tiguan сегодня в 13:16
Не ожидали такого от Kia и Mazda: эксперты назвали худшие модели по надёжности

WhatCar составил антирейтинг ненадёжных кроссоверов. Кто оказался в списке и почему даже премиальные модели не гарантируют долговечности.

Читать полностью » Эко-организатор Мари Поттер: сезонная ротация вещей помогает избежать беспорядка в машине сегодня в 12:11
Беру обычный контейнер из фикс-прайса — и в машине теперь идеальный порядок: даже дети не разбрасывают вещи

Пять простых приёмов, которые помогут за считанные минуты превратить беспорядочный салон в аккуратное пространство, где каждая вещь на своём месте.

Читать полностью » Российские автодилеры сообщили об отсутствии массовых скидок из-за дефицита машин сегодня в 11:17
Автосалоны без гирлянд и скидок: что стоит за исчезновением зимних акций

Глава РОАД предупредил — новогодних скидок на автомобили не будет. Почему рынок исчерпал запасы и какие акции всё же возможны у дилеров.

Читать полностью » Lexus ES 300h, Toyota Camry и Toyota Crown возглавили рейтинг надёжности седанов сегодня в 10:17
Toyota и Lexus сделали это снова: эксперты назвали самые безотказные седаны года

TopSpeed назвал самые надёжные седаны. Кто вошёл в топ-10 и почему японские модели снова удержали лидерство в рейтинге качества.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Учёные из Австралии назвали идеальное соотношение сна, движения и отдыха в сутки
Туризм
Деловые поездки 2025 года: Китай, Турция и Азии стали основными направлениями для командировок
Дом
Всё кипело и брызгало — но теперь микроволновка сверкает без единой капли химии
Красота и здоровье
Мариса Гаршик: кокосовое масло не подходит для лица с акне и жирной кожей
Наука
Пиклз: лишайники растут на костях динозавров и помогают их находить
Красота и здоровье
Кара Петруник советует ложиться спать до 22:45 для глубокого и восстанавливающего сна
Питомцы
Почему моя кошка ведет себя как охотник? Понял, что стоит за её атаками на мои ноги
Наука
Профессор Ишиклы: подземный комплекс Урарту с фресками найден под Гарибин-Тепе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet