Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Проверка уровня масла
Проверка уровня масла
© www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 9:05

Одна привычка с антифризом убивает систему охлаждения — а ошибка всплывает не сразу

Антифриз поддерживает стабильную температуру двигателя круглый год — auto.accessories

Зимой и летом двигатель одинаково уязвим: ему нужна стабильная температура, иначе начинается цепочка мелких проблем, которые быстро становятся дорогими. Многие водители вспоминают об охлаждающей жидкости только в морозы, хотя именно она чаще спасает мотор от перегрева в пробках и под нагрузкой. Самая неприятная часть в том, что ошибки с антифризом обычно не "взрываются" сразу — они проявляются постепенно. Об этом сообщает команда auto. accessories.

Зачем антифриз нужен круглый год

Охлаждающая жидкость — это не просто защита "от замерзания". Её задача шире: поддерживать рабочую температуру двигателя в разных режимах и одновременно оберегать элементы системы охлаждения от коррозии и износа. Когда система работает корректно, мотор не перегревается и не испытывает постоянных тепловых стрессов, а радиатор, помпа и патрубки служат дольше.

Если же защита снижается, возрастает риск коррозии, отложений и проблем с циркуляцией. Водитель может долго не замечать изменений, пока не появятся симптомы вроде нестабильной температуры, потери эффективности печки или неожиданных протечек. Поэтому качество и совместимость жидкости важны не меньше, чем своевременная замена.

Главная ошибка — выбирать "по цвету" и доливать "что нашлось"

Самый распространённый промах — ориентироваться на цвет и смешивать жидкости, не понимая, что уже залито в систему. Оттенок сам по себе не является надёжным признаком совместимости: визуально похожие составы могут отличаться по спецификациям, а несочетаемые — ухудшать защитные свойства. Такая "лёгкая доливка" способна ускорить износ деталей и снизить устойчивость системы к перегреву, особенно в жару или при длительных поездках.

Практическое правило простое: если вы не уверены на 100%, что находится внутри, не импровизируйте. В экстренной ситуации допускается долить воду, чтобы доехать, но это временная мера. Как можно быстрее систему нужно привести в норму и вернуть подходящую охлаждающую жидкость, рассчитанную на конкретные требования автомобиля.

Как часто проверять и менять

Контроль уровня — процедура быстрая, но выполнять её нужно правильно. Проверять антифриз стоит минимум раз в год, а ещё надёжнее — дважды: перед летом и перед зимой, чтобы не столкнуться с сюрпризами в период экстремальных температур. Срок замены зависит от типа жидкости и рекомендаций производителя, но часто ориентируются на интервал 2-4 года.

Есть важное правило безопасности: проверку проводят только на холодном двигателе. В нагретой системе жидкость находится под давлением, и попытка открыть крышку может быть опасной. Регулярная привычка следить за уровнем и состоянием антифриза — одна из самых простых мер, которые реально продлевают ресурс системы охлаждения и снижают риск перегрева.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мороз блокирует дверной замок в китайских авто прямо в пути вчера в 12:44
Еду на китайском авто в мороз — и в пути происходит странное с дверью: неприятный сюрприз

Китайские авто, занявшие рынок России, столкнулись с морозами: владельцы жалуются на замерзающие замки, окна и сбои техники при −35 °C.

Читать полностью » Прогрев двигателя зимой занимает 5-7 минут — автоэксперт вчера в 11:38
Производители говорят не греть, чтобы вы приехали к ним на ремонт после гарантии: не ведитесь

Нужно ли прогревать двигатель зимой и почему советы автопроизводителей могут вводить водителей в заблуждение.

Читать полностью » Бензин АИ-95 теряет свойства через месяц хранения — автосервисы вчера в 3:09
Раньше бензин хранили годами, а теперь — нет: на АЗС скрывают один важный факт о присадках

Почему бензин на современных АЗС теряет свойства быстрее и чем опасно длительное хранение топлива для двигателя автомобиля.

Читать полностью » Нарушение знака Остановка запрещена приводит к эвакуации автомобиля — автоэксперт 16.01.2026 в 18:35
Камеры штрафуют даже за минутную остановку под запрещающим знаком: срочно научитесь их различать

Почему знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" путают даже опытных водителей и чем может закончиться такая ошибка.

Читать полностью » Зону работы камер на выделенках расширили в законопроекте — Совет Федерации 16.01.2026 в 18:06
Камеры на дорогах начнут видеть больше — водителей ждет неприятный сюрприз

Власти обсуждают расширение зоны контроля дорожных камер на дорогах с выделенной полосой. Поправки могут изменить правила фиксации нарушений.

Читать полностью » Российский авторынок начнет оживление к марту 2026 года — автодилеры 16.01.2026 в 17:37
Авторынок оживёт к весне, но радость будет недолгой: цены на автомобили ещё удивят

Российский авторынок может начать оживать к весне 2026 года, но дилеры предупреждают: рост спроса будет сопровождаться повышением цен и сокращением запасов.

Читать полностью » Популярные модели на вторичке дешевеют медленнее — Ладушкин 16.01.2026 в 14:55
Купил авто с пробегом и понял, почему одни модели держат цену годами — всё решает один фактор

Узнайте, какие автомобили сохраняют стоимость на вторичном рынке и почему их легко продать через несколько лет. Откройте секреты успешного выбора автомобилей с пробегом.

Читать полностью » GAC запланировал вывод четырех моделей на рынок России в 2026 году — Известия 16.01.2026 в 12:00
GAC меняет правила игры в России: сразу четыре новинки и ставка на гибриды и электрокары

Компания GAC в 2026 году планирует выпустить четыре новинки, включая гибридный GAC S7 и полностью электрические модели. Узнайте, что еще ожидает российских автолюбителей.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Виа Аппия Антика стала маршрутом без толпы с руинами и акведуками в Риме — Бокко
Еда
Луковое варенье превратили в глазурь для запечённого лосося — Southern Living
Спорт и фитнес
Медвежья ходьба нагружает плечи бёдра и кор одновременно — фитнес-тренеры
Туризм
Никосия возглавляет культурный рейтинг на 2026 год — European Best Destinations
Наука
Пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза — Molecular Neurodegeneration
Дом
Фильтр посудомойки обычно рассчитан на чистку без плановой замены — Real Simple
Еда
Салат с курицей, ананасами и копченым сыром сохраняет баланс вкусов — повар
Питомцы
Морские свинки издают звуки похожие на хрюканье при общении — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet