Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Диагностика двигателя автомобиля
Диагностика двигателя автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 23:23

Двигатель кашляет маслом — добавляю Димексид и жду чуда: мотор оживает, но есть подвох

Для восстановления компрессии в старых автомобильных двигателях можно использовать Димексид

На автомобильных форумах уже не первый год обсуждают одно и то же средство — Димексид. Одни уверяют, что оно способно буквально оживить старый двигатель, другие считают его опасным для мотора. Чтобы расставить точки над "i", журналисты портала naavtotrasse.ru обратились к опытному мотористу, который объяснил, когда использование этого препарата может помочь, а когда — навредить.

Что такое Димексид и почему им заинтересовались автолюбители

Димексид — медицинский препарат, изначально созданный для наружного применения при воспалениях и травмах. Однако со временем его необычные свойства — способность растворять жировые и углеродистые отложения - заинтересовали автомехаников.

Так появилось народное "гаражное" применение: раскоксовка поршневых колец. Идея в том, чтобы залить препарат прямо в цилиндры двигателя, чтобы он растворил нагар, улучшил подвижность колец и восстановил компрессию. На форумах описывают схему: через свечные колодцы средство вливают в цилиндры, оставляют на сутки, а затем аккуратно откачивают шприцем с трубкой.

Работает ли этот метод на практике

Отзывы действительно противоречивые. У некоторых автовладельцев мотор "оживает" — повышается компрессия, снижается расход масла и выхлоп становится чище. Но есть и те, кто после такой процедуры вынужден делать капитальный ремонт.

Проблема в том, что Димексид — агрессивное химическое соединение, которое воздействует не только на нагар, но и на сам металл, поршни, кольца и маслосъёмные каналы. При первом запуске после обработки возможна детонация или даже повреждение деталей ЦПГ.

Почему эксперты против

Профессиональные мотористы сходятся во мнении: использовать Димексид можно только в крайних случаях, когда двигатель и так подлежит замене или капитальному ремонту.

Средство способно разъедать алюминий, медь и лаковые покрытия. При неаккуратном использовании остатки препарата попадают в картер, вызывают разрушение масляной плёнки и заклинивание масляного насоса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: применить Димексид в рабочем моторе "для профилактики".
    Последствие: повреждение цилиндров, детонация, капитальный ремонт.
    Альтернатива: использовать фирменные раскоксовки — Liqui Moly Engine Flush, Xado VeryLube, BG 109.

  2. Ошибка: не удалить остатки препарата из цилиндров.
    Последствие: димексид попадает в масло и разрушает смазочную систему.
    Альтернатива: после процедуры обязательно менять масло и фильтр.

  3. Ошибка: залить средство слишком много.
    Последствие: гидроудар при запуске двигателя.
    Альтернатива: строго соблюдать дозировку — не более 20-30 мл на цилиндр.

Когда средство допустимо

Использование Димексида может быть оправдано только в одном случае - если двигатель уже серьёзно изношен и подлежит замене. Тогда средство может на короткое время восстановить компрессию и продлить жизнь мотору на несколько сотен километров, чтобы, например, дотянуть до сервиса или продать машину под ремонт.

В остальных ситуациях риски превышают возможную выгоду.

Как проводится раскоксовка: шаг за шагом

  1. Снять свечи зажигания.

  2. Влить Димексид в цилиндры по 20-30 мл.

  3. Закрыть отверстия и оставить мотор на 12-24 часа.

  4. Откачать остатки шприцем с трубкой.

  5. Провернуть коленвал вручную несколько раз.

  6. Удалить остатки жидкости, установить свечи и заменить масло.

Эта процедура трудоёмкая и требует опыта — малейшая ошибка может привести к серьёзным последствиям.

Плюсы и минусы метода

Параметр Плюсы Минусы
Эффект Возможное восстановление компрессии Короткосрочный результат
Стоимость Дешевле фирменных средств Высокие риски для двигателя
Сложность Можно выполнить в гараже Требует точности и опыта
Безопасность Отсутствует Повреждает металл и покрытие

Мифы и правда

  • Миф: димексид продлевает срок службы двигателя.
    Правда: наоборот, он ускоряет износ деталей при регулярном применении.

  • Миф: это "народная альтернатива" профессиональной химии.
    Правда: современные автохимикаты безопаснее и эффективнее.

  • Миф: если мотор работает тише после заливки, значит всё хорошо.
    Правда: эффект временный — нагар просто размягчился, но не исчез.

FAQ

Можно ли использовать Димексид для дизеля?
Нет. Агрессивные пары способны повредить топливную систему и свечи накала.

Нужно ли менять масло после процедуры?
Обязательно. Остатки Димексида нельзя оставлять в смазочной системе.

Что выбрать вместо него?
Промывочные масла или мягкие химические раскоксовки известных брендов.

Исторический контекст

Идея использовать Димексид в моторостроении появилась ещё в начале 2000-х годов, когда о качественных автохимических средствах в России знали мало. Сегодня рынок предлагает десятки безопасных и эффективных раскоксовок, но "гаражные эксперименты" по-прежнему популярны. Опытные мотористы советуют помнить: чудес не бывает — химия не заменяет ремонт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

За 4-5 сезонов, даже если протектор не полностью стёрт, резина стареет и теряет свойства сегодня в 22:11
Липучка против шипов: миф развенчан — на льду держит лучше, но только в определённых условиях

Шиномонтажник объяснил, какие зимние шины выбрать в зависимости от региона и стиля езды — шипованные или липучку, и почему компромиссов не бывает.

Читать полностью » В случае загустевшего масла необходимо дать двигателю поработать 10-15 минут на холостом ходу сегодня в 22:07
Заливаешь летнюю жидкость в омыватель зимой — стекла покрываются льдом: это вам не летние дожди

Какие ошибки чаще всего совершают водители перед зимой и какие хитрости помогают сэкономить время и нервы в морозы — советы от автомеханика.

Читать полностью » Пока одни ищут китайцев, другие берут Chevrolet: модели, которые порой дешевле Lada сегодня в 21:59

Chevrolet укрепил позиции на российском рынке через параллельный импорт, предлагая доступные модели с современными опциями и практичным дизайном.

Читать полностью » Мой мотор сегодня в 20:34

Двигатель греется, стрелка скачет, расход топлива растет — а виноват всего один датчик. Разбираем, почему он "врет" и как вернуть мотору стабильность.

Читать полностью » Вроде просто поменяли шины, а подвеска рассыпалась: мастер допустил роковую оплошность сегодня в 19:23

Обычная смена шин может стоить вам подвески и нервов. Почему одна небрежность на шиномонтаже запускает цепочку скрытых поломок — и как этого избежать.

Читать полностью » Застрял на обочине без связи и помощи: теперь знаю, что нужно иметь в багажнике каждому сегодня в 18:52

Поломка автомобиля в пути может застать врасплох даже опытного водителя. Как действовать, чтобы остаться в безопасности и не усугубить ситуацию.

Читать полностью » Британия меняет правила игры: электрокары могут потерять своё главное преимущество сегодня в 17:55

Власти Великобритании решили, что за чистый воздух тоже надо платить. Новый налог для электромобилей может изменить правила игры на дорогах Европы.

Читать полностью » Бывший генеральный директор Renault Луи Швейцер умер на 84-м году — Le Monde сегодня в 16:59
Франция в трауре: не стало человека, на чьих решениях держался автопром всей страны

Бывший генеральный директор Renault Луи Швейцер скончался на 84-м году жизни, оставив после себя значительное наследие в автомобильной индустрии и международных связях.

Читать полностью »

Новости
Еда
Термическая обработка не уничтожает токсины в просроченной пище
Красота и здоровье
Доктор Нокс Бисли: главной причиной облысения остаётся генетика и чувствительность к ДГТ
Наука
Гласный: короеды усиливают ущерб хвойным лесам Европы из-за изменения климата
Красота и здоровье
Сьюзан Тейлор: добавки с биотином не ускоряют рост волос у здоровых людей
Дом
Френч-пресс вновь становится популярным способом приготовления кофе без кофемашины
Культура и шоу-бизнес
Идеальная любовь рухнула: как уход Аны де Армас на самом деле потряс Тома Круза
Садоводство
Аналоги ромашек для сада: 12 удивительных цветов с уникальными особенностями
ДФО
В Приморском заповеднике впервые зафиксировали китайского бюльбюля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet