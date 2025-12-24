Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 19:08

Ваша аккуратная езда — главный враг мотора: вот как это исправить за одну поездку

Низкие обороты вредны для двигателя в городе — автоэксперт

Городская езда кажется самым щадящим режимом для двигателя, особенно если не раскручивать мотор и двигаться плавно. Но парадокс в том, что именно "бережная" манера нередко приводит к накоплению отложений и лишним визитам в сервис. Чтобы этого избежать, иногда полезно дать мотору поработать активнее — без лихачества и с соблюдением правил. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему постоянные низкие обороты вредят современному ДВС

Большая часть водителей ездит в режиме "пробки — светофоры — короткие разгоны". Двигатель часто работает на холостом ходу и в зоне невысоких оборотов, где топливо сгорает не всегда полностью. В результате появляются отложения, которые со временем оседают на деталях камеры сгорания и мешают нормальной работе мотора. Из-за нагара двигатель может хуже тянуть, становиться "тяжелее" на разгон, а иногда и работать в более напряженном режиме, чем должен.

Проблема в том, что при постоянной спокойной эксплуатации самоочищение выражено слабее. Мотор редко выходит в диапазон, где температура и газообмен помогают "прожигать" накопившиеся продукты сгорания. Поэтому привычка ездить исключительно "внатяг" не всегда идет на пользу, даже если кажется экономной и аккуратной.

Как "продуть" мотор без риска и нарушений

Речь не о том, чтобы агрессивно ускоряться в потоке или устраивать гонки. Идея в другом: периодически давать двигателю короткую работу на повышенных оборотах в безопасных условиях. В материале упоминается диапазон порядка 4-5 тысяч оборотов в минуту, при котором температура в цилиндрах выше и отложения уходят быстрее. Такой режим помогает поршням и клапанам очищаться естественным образом.

Если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией, выручает ручной режим управления, который есть у многих машин. Он позволяет удерживать нужную передачу чуть дольше, чтобы двигатель не "сваливался" сразу в низкие обороты. В городе это проще делать на коротком отрезке при ровной дороге и прогнозируемой обстановке, например, когда впереди свободно и не требуется резких маневров.

Как часто это делать и где лучше

Ежедневная "продувка" не нужна: достаточно периодически, примерно раз в неделю, чтобы поддерживать систему в более чистом состоянии. Такой подход обычно не превращается в заметный перерасход топлива, зато помогает снизить риск накопления нагара на дистанции. Если есть возможность выбрать свободную трассу или загородный участок с небольшим трафиком, это еще удобнее: там легче выдержать стабильный режим несколько минут, не мешая потоку и не провоцируя опасные ситуации.

В итоге смысл рекомендации сводится к балансу: спокойная езда остается нормой, но двигателю иногда полезна контролируемая работа под нагрузкой. При соблюдении правил и разумной осторожности такая привычка может стать простой профилактикой, которая поддерживает мотор в бодром состоянии.

