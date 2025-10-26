Вкус молодости, который старит: энергетики подрывают здоровье даже у сильных

Современные энергетические напитки — один из самых противоречивых продуктов на рынке. Их рекламируют как средство для бодрости, повышения концентрации и выносливости, однако врачи всё чаще предупреждают: под эффектом "энергии" скрывается серьёзный удар по здоровью. Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ИАМ Пироговского университета, специалист мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Алексей Михайлович Решетун рассказал, почему энергетики нельзя считать безопасными и особенно опасно употреблять их подросткам.

"Почти все популярные энергетические напитки, представленные на рынке, по сути, трудно отнести к категории пищевых продуктов. Скорее, это результат работы химической индустрии", — отметил Алексей Решетун.

Что входит в состав энергетика

На первый взгляд, энергетик кажется обычным газированным напитком. Но за приятным вкусом и эффектом "взбодриться" стоит сложный химический коктейль.

Основные компоненты:

Кофеин - стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение.

Сахар - даёт кратковременный прилив энергии, за которым следует спад.

Таурин, гуарана, L-карнитин - усиливают действие кофеина.

Консерванты, ароматизаторы, красители - обеспечивают вкус и срок хранения.

Каждый из этих элементов по отдельности может быть относительно безопасен, но их комбинация вызывает мощную нагрузку на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Как энергетики действуют на организм

"Воздействие проявляется локально, раздражая чувствительную внутреннюю оболочку желудка и кишечника — слизистую", — пояснил врач Алексей Решетун.

После попадания в организм компоненты энергетика быстро всасываются в кровь. Это вызывает всплеск адреналина, повышение давления и частоты сердечных сокращений. Возникает иллюзия бодрости, но через несколько часов наступает обратная фаза — усталость, раздражительность, апатия.

Регулярное употребление энергетиков истощает нервную систему и повышает риск:

тахикардии и аритмии,

бессонницы и тревожных состояний,

гипертонии,

нарушений обмена веществ.

Сравнение: кофе и энергетик