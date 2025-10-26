Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0
Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:31

Вкус молодости, который старит: энергетики подрывают здоровье даже у сильных

Врач Алексей Решетун предупредил об угрозе энергетиков для сердца и нервной системы

Современные энергетические напитки — один из самых противоречивых продуктов на рынке. Их рекламируют как средство для бодрости, повышения концентрации и выносливости, однако врачи всё чаще предупреждают: под эффектом "энергии" скрывается серьёзный удар по здоровью. Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ИАМ Пироговского университета, специалист мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Алексей Михайлович Решетун рассказал, почему энергетики нельзя считать безопасными и особенно опасно употреблять их подросткам.

"Почти все популярные энергетические напитки, представленные на рынке, по сути, трудно отнести к категории пищевых продуктов. Скорее, это результат работы химической индустрии", — отметил Алексей Решетун.

Что входит в состав энергетика

На первый взгляд, энергетик кажется обычным газированным напитком. Но за приятным вкусом и эффектом "взбодриться" стоит сложный химический коктейль.

Основные компоненты:

  • Кофеин - стимулирует нервную систему, ускоряет сердцебиение.

  • Сахар - даёт кратковременный прилив энергии, за которым следует спад.

  • Таурин, гуарана, L-карнитин - усиливают действие кофеина.

  • Консерванты, ароматизаторы, красители - обеспечивают вкус и срок хранения.

Каждый из этих элементов по отдельности может быть относительно безопасен, но их комбинация вызывает мощную нагрузку на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Как энергетики действуют на организм

"Воздействие проявляется локально, раздражая чувствительную внутреннюю оболочку желудка и кишечника — слизистую", — пояснил врач Алексей Решетун.

После попадания в организм компоненты энергетика быстро всасываются в кровь. Это вызывает всплеск адреналина, повышение давления и частоты сердечных сокращений. Возникает иллюзия бодрости, но через несколько часов наступает обратная фаза — усталость, раздражительность, апатия.

Регулярное употребление энергетиков истощает нервную систему и повышает риск:

  • тахикардии и аритмии,

  • бессонницы и тревожных состояний,

  • гипертонии,

  • нарушений обмена веществ.

Сравнение: кофе и энергетик

Показатель Кофе (1 чашка) Энергетический напиток (250 мл)
Кофеин 80-100 мг 80-150 мг + таурин
Сахар нет / мало до 30 г
Влияние на сердце кратковременное длительное, усиливающееся при повторных дозах
Последствия умеренное возбуждение скачки давления, перегрузка нервной системы

Таким образом, энергетик действует не как напиток, а как стимулятор, схожий по принципу с лекарственным препаратом, но без медицинского контроля.

Особая опасность для подростков

"Растущий организм подростка, клетки которого активно делятся, особенно восприимчив к внешним воздействиям, включая влияние энергетических напитков", — подчеркнул Алексей Решетун.

У детей и подростков печень и нервная система ещё не полностью сформированы. Даже небольшие дозы кофеина вызывают у них перевозбуждение, проблемы со сном и повышенную тревожность. Сахар усиливает эффект, а затем вызывает резкое падение энергии, провоцируя зависимость от постоянного стимулирования.

Кроме того, энергетики нередко комбинируются с алкоголем — это крайне опасно. Кофеин маскирует опьяняющее действие, и человек выпивает больше, чем планировал, что увеличивает риск отравлений и сердечных осложнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить энергетик для повышения концентрации.
    Последствие: краткий эффект, за которым следует упадок сил.
    Альтернатива: прогулка, дыхательные упражнения, зелёный чай.

  • Ошибка: заменять сном бодрость из банки.
    Последствие: хроническое переутомление.
    Альтернатива: полноценный отдых и режим дня.

  • Ошибка: употреблять энергетики подросткам перед экзаменами.
    Последствие: скачки давления, нервозность, проблемы с сердцем.
    Альтернатива: адаптогены на основе элеутерококка, умеренное употребление кофе.

А что если пить энергетики редко?

Даже при эпизодическом употреблении напиток остаётся стрессом для организма. Если всё же хочется взбодриться, лучше выбрать напитки без сахара и с пониженным содержанием кофеина, а также обязательно пить воду для снижения концентрации стимуляторов.

Мифы и правда

  • Миф: энергетики безопасны при умеренном употреблении.
    Правда: даже одна банка может вызвать сильный скачок давления и сердцебиение.

  • Миф: безалкогольные энергетики безвредны.
    Правда: кофеин и сахар остаются, а значит, вред сохраняется.

  • Миф: энергетики улучшают спортивные результаты.
    Правда: эффект кратковременный, а восстановление после нагрузки ухудшается.

Исторический контекст

Первые энергетические напитки появились в Японии в 1960-х годах как средство для повышения выносливости рабочих. В 1980-х идею подхватили европейские производители, и энергетики стали массовым продуктом. К 2000-м годам рынок вырос до миллиардов долларов, а врачи начали фиксировать рост сердечных и психоневрологических расстройств среди молодёжи. Это привело к ограничениям продаж в ряде стран — например, в Латвии, Литве и Норвегии их запрещено продавать несовершеннолетним.

