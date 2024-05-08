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Минэнерго Украины просит граждан снизить потребление электроэнергии
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:46

Минэнерго Украины просит граждан снизить потребление электроэнергии

Министерство энергетики Украины обратилось к гражданам с просьбой снизить потребление электроэнергии. Ведомство сообщило о серьёзных повреждениях в энергетической системе.

По информации министерства, были повреждены объекты генерации и электропередачи в пяти областях.

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