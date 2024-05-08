Министерство энергетики Украины обратилось к гражданам с просьбой снизить потребление электроэнергии. Ведомство сообщило о серьёзных повреждениях в энергетической системе.
По информации министерства, были повреждены объекты генерации и электропередачи в пяти областях.
TCI: Канье Уэст не приедет в Москву этим летом
Организаторы не смогли договориться с Канье Уэстом о концерте в России.
Турист на Мальдивах устроил драку из-за просьбы сотрудников аэропорта оплатить багаж
В международном аэропорту на Мальдивах произошла ссора между пассажиром и сотрудниками авиакомпании Etihad Airways из-за перевеса багажа. Турист отказался оплачивать дополнительный вес, начав кричать на персонал, что переросло в драку.
Врач Шарапова: для предотвращения похмелья следует употребить кефир или тан
Врач Ольга Шарапова, главный врач Клинической больницы им. В. В. Виноградова, дала советы по профилактике похмелья.
Ученые выяснили, что периодическое голодание может защищать от рака печени
Учёные из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Тюбингенского университета обнаружили, что периодическое голодание по схеме 5:2 может защитить от воспаления и рака печени.