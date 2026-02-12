Живу на верхнем этаже — жара увеличила счета: автоматизация помогла сократить расходы
Рост счетов за электричество нередко становится заметен уже в первые месяцы после установки кондиционера или новой техники. При этом реальная экономия, как отмечают специалисты, начинается гораздо раньше — ещё на этапе ремонта или покупки жилья. Грамотные технические решения позволяют сократить расходы без отказа от привычного комфорта. Об этом в комментарии MoneyTimes рассказал эксперт по ремонту квартир, руководитель строительной компании Кирилл Аксенов.
Автоматизация как основа энергосбережения
По словам специалиста, ключевую роль в снижении потребления энергии играет продуманная система управления светом, отоплением и климатом. Современные технологии позволяют автоматизировать процессы так, чтобы ресурсы расходовались только тогда, когда это действительно необходимо. В результате квартира становится "умнее", а счета — заметно ниже.
Эксперт подчёркивает, что такие решения особенно эффективны в помещениях, где люди проводят разное количество времени в течение дня. Свет и тепло не тратятся впустую, а жильцы не испытывают дискомфорта из-за ручных настроек.
"Датчики движения поставить, датчики присутствия света. Если человек есть в помещении, включается свет, если нет — выключается. Ставить датчики температуры и подключать их к управлению радиаторами и другими системами отопления. Чтобы контролировать температуру и не перерасходовать лишнее тепло", — рассказал руководитель строительной компании Кирилл Аксенов.
Кондиционеры и техника: где теряются киловатты
Отдельного внимания, по мнению эксперта, требует система кондиционирования. Неправильно настроенный или устаревший кондиционер может потреблять значительно больше энергии, чем требуется. Использование умных датчиков температуры помогает избежать перегрузок и лишней работы оборудования, продлевая срок его службы.
Аналогичный подход стоит применять и при выборе бытовой техники. Энергоэффективные модели изначально стоят дороже, но в процессе эксплуатации позволяют экономить на каждом цикле работы — будь то стирка, охлаждение продуктов или поддержание микроклимата.
"Можно подключать умные датчики, чтобы температуру контролировать, чтобы кондиционер не гонял лишний раз больше холода и не перегревался, сами кондиционеры покупать энергосберегающие. Это касается всей техники: стиральных машин, холодильников и всего остального", — напомнил специалист.
Индивидуальный расчёт и реальные условия
Аксенов отмечает, что универсального решения для всех квартир не существует. Эффект от энергосберегающих технологий напрямую зависит от планировки, расположения и внешних факторов. Например, жильё на солнечной стороне требует более частого использования кондиционера, а квартиры на верхних этажах сильнее нагреваются летом.
"Нужно исходить из квартиры, это считается индивидуально в каждом случае. Допустим, квартира с прямым попаданием света, солнечная сторона, чаще придётся использовать кондиционер. Чем выше этаж, тем жарче, скорее всего, будет", — привел пример эксперт.
