Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чугунная батарея
Чугунная батарея
© unsplash.com by Umberto is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 14:40

Минус 10 % в платёжках — не миф: дом может греться сам, если включить одну настройку

Холод в доме не всегда означает, что нужно выкручивать отопление на максимум и мириться с растущими коммунальными платежами. Во многих случаях проблему можно решить без радикальных мер — достаточно скорректировать привычки и обратить внимание на уязвимые места жилья. Специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования объяснили, как сохранить тепло и комфорт в условиях российской зимы. Об этом сообщает The Spruce.

Устранение сквозняков как первый шаг к теплу

Даже при исправном отоплении тепло может быстро уходить из квартиры или дома. Чаще всего холод проникает через окна, входные двери и мелкие щели, которые со временем появляются в уплотнителях. Особенно заметно это в морозы, когда в дом тянет холодом даже при закрытых окнах.

Отдельного внимания заслуживают воздуховоды и вентиляционные каналы, особенно в частных домах и старых многоэтажках. При плохой изоляции теплый воздух теряется по пути к жилым комнатам, а система отопления начинает работать менее эффективно. Проверка и герметизация таких участков помогает равномерно распределять тепло и поддерживать стабильную температуру во всех помещениях.

"Герметизация и изоляция воздуховодов не только повышают эффективность отопления, но и обеспечивают подачу теплого воздуха во все уголки вашего дома", — говорит владелец компании Harrington Air Conditioning Райан Кэмп.

Скрытые источники холода могут находиться и в наружных стенах — в местах установки розеток и распределительных коробок. Простые уплотнители из вспененного материала под декоративными крышками помогают сократить приток холодного воздуха и снизить теплопотери.

Умный термостат и экономия энергии

В российских условиях отопительный сезон длится несколько месяцев, поэтому особенно важно не тратить тепло впустую. Программируемые термостаты позволяют автоматически снижать температуру ночью или в часы отсутствия жильцов, а затем возвращать комфортный режим.

"Если снизить температуру примерно на 4-6 градусов Цельсия на восемь часов в день, можно сэкономить до 10 % на отоплении в течение года", — говорит специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Джош Митчелл, владелец компании Air Conditioner Lab.

Такой подход помогает снизить нагрузку на систему отопления и сократить расходы, не жертвуя комфортом в повседневной жизни.

Рациональное использование помещений

В квартирах и домах часто есть комнаты, которые используются редко. В таких случаях имеет смысл закрывать двери и при необходимости ограничивать приток теплого воздуха, чтобы он распределялся в наиболее востребованные зоны — спальню, гостиную или кухню.

Однако специалисты предупреждают, что этот метод подходит не для всех систем отопления. Некоторые из них рассчитаны на равномерную циркуляцию воздуха, и резкое перекрытие потоков может снизить общую эффективность.

"Будьте осторожны, если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха рассчитана на равномерный поток воздуха, так как это может повлиять на ее эффективность", — отмечает Митчелл.

Потолочные вентиляторы и уход за системой

Потолочные вентиляторы полезны не только летом. Зимой их рекомендуют переводить в режим вращения по часовой стрелке и включать на минимальной скорости. Это позволяет направлять теплый воздух, скапливающийся под потолком, обратно в жилую зону.

"Это небольшое изменение, которое сильно влияет на ощущение уюта в комнате", — говорит специалист компании The Chill Brothers Фрэнсис Каспар.

Не менее важно регулярное обслуживание системы отопления. Замена фильтров, очистка вентиляционных решеток и периодическая профессиональная проверка помогают оборудованию работать стабильнее и потреблять меньше энергии в течение всего сезона.

Шторы и зонированное отопление

Зимой легкий текстиль лучше заменить на более плотные решения. Такие шторы помогают удерживать тепло ночью и уменьшают потери через стеклопакеты, особенно если использовать плотные зимние шторы, которые дополнительно защищают от сквозняков.

"Правильная теплоизоляция окон с помощью штор может снизить потери тепла до 25 %", — говорит Митчелл.

В частных домах и больших квартирах все чаще применяют зонированное отопление. Оно позволяет обогревать только те помещения, которые используются в данный момент, снижая нагрузку на систему и помогая экономить в холодное время года.

Комплексный подход к утеплению и настройке отопления помогает пережить зиму комфортно и без резкого роста коммунальных платежей, что особенно актуально в российских климатических условиях.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маленькая кухня стала удобнее — пришлось нарушить правило, которое навязывали годами 06.02.2026 в 18:22

Узнайте, как современные дизайнеры переосмысляют привычные правила для маленькой кухни, чтобы создать комфортное пространство.

Читать полностью » Эффект люкс включается автоматически: как сэкономить на ремонте и не выдать бедный бюджет 06.02.2026 в 18:09

Даже при скромном бюджете интерьер может выглядеть дорого. Дизайнер объясняет, какие решения помогают сократить расходы и не потерять в качестве.

Читать полностью » Уборка стала в разы приятнее: что добавить в воду, чтобы дом 06.02.2026 в 12:54

Лимон, мята и лаванда — три эфирных масла, которые помогают убирать и освежать дом: они дают чистоту, убирают запахи и создают приятную атмосферу.

Читать полностью » Нейтральная кухня устарела? Добавила один цветной элемент — и пространство ожило 06.02.2026 в 11:52

Добавить цвет на кухню можно без покраски: дизайнеры советуют использовать мебель, керамику, ковры, технику, картины и живую зелень — всё меняется за минуты.

Читать полностью » Маленький балкон, большие тайники: решения, которые прячут хаос и выглядят как интерьер мечты 06.02.2026 в 10:07

Балкон легко превратить из захламлённого склада в удобное пространство. Системы хранения помогают рационально использовать лоджию без потери комфорта.

Читать полностью » Ручная керамика служит годами — если не делать эту популярную ошибку 06.02.2026 в 1:10

Ручную керамику иногда можно мыть в посудомойке, но лучше делать это реже: горячая вода и химия быстрее изнашивают глазурь и цвет.

Читать полностью » Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками 05.02.2026 в 16:58

Шторы легко впитывают запахи кухни и влажности, но стирать их постоянно не нужно: помогут саше с содой или активированным углём и регулярное проветривание.

Читать полностью » Нагар со сковородки отходит пластами — если сделать один “пакетный” трюк на сутки 05.02.2026 в 12:57

Нагар на сковородке можно убрать быстрее, если выбрать правильный метод: от магазинных средств до соды, горчицы и домашних смесей для чистки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Короткошерстные собаки страдают чаще — просто этого не видно сразу
Спорт и фитнес
Йога и пилатес работают по-разному — вот что важно понять до первой тренировки
Еда
Домашний куриный сэндвич получается как в ресторане — всё решает один приём
Спорт и фитнес
Фитнес доводит до изнеможения, а вес стоит: умный подход запускает похудение без разрушения тела
Туризм
Jaguar бросает вызов Bentley и Rolls-Royce — ставка сделана на электрический GT
Туризм
Эту "маленькую Венецию" почти не знают туристы — а она всего в часе от лагуны
Питомцы
Квартира кажется уютной, а кошка живёт в тревоге: бытовые привычки людей запускают скрытый конфликт
Наука
Скорость света больше не предел: странная частица ломает главный запрет Вселенной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet