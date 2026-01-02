Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Несколько литий-железо-фосфатных элементов
© commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 8:34

Свет гаснет первым, а аккумуляторы держатся до конца: дома получают шанс пережить катастрофы

Домашние аккумуляторы поддержали энергоснабжение при ЧС — The Conversation

Экстремальная погода всё чаще испытывает энергосистемы Австралии на прочность. Наводнения, циклоны и пожары приводят к масштабным отключениям, затрагивая сотни тысяч домов. В такие моменты электричество становится не просто удобством, а критически важным ресурсом. Об этом сообщает издание The Conversation.

Когда сеть не выдерживает нагрузки

За последние годы Австралия неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда централизованная энергосистема оказывалась уязвимой. В 2022 году рекордные наводнения в регионе Нортерн-Риверс оставили без света почти 70 тысяч домохозяйств. Годом позже мощный шторм в Виктории привёл к отключению электроэнергии более чем у полумиллиона жителей. В 2025 году циклон "Альфред" обесточил около 320 тысяч домов.

Подобные аварии нередко совпадают с эвакуацией населения. Во время катастрофических лесных пожаров периода "Чёрного лета" десятки тысяч людей были вынуждены срочно покинуть свои дома. Усиление экстремальных осадков и наводнений укладывается в общую картину климатических изменений, которые всё чаще нарушают привычные погодные режимы, включая глобальные режимы осадков.

Почему локальные решения становятся ключевыми

Изменение климата делает экстремальные погодные явления более частыми и интенсивными. Длинные линии электропередачи легко повреждаются: деревья падают на провода, проливные дожди вызывают аварийные отключения, а пожары способны выводить из строя трансформаторы. В результате традиционные энергосистемы, охватывающие большие территории, часто не справляются с нагрузкой.

На этом фоне интерес к локальным источникам энергии заметно растёт. Бытовые аккумуляторы позволяют накапливать электроэнергию и использовать её даже при полном отключении сети. В Австралии их чаще всего устанавливают для экономии — сохраняя излишки солнечной энергии днём или покупая электричество по низким тарифам ночью, а затем используя её в часы пиковых цен.

Аккумуляторы в действии: реальные примеры

Практика показывает, что сочетание солнечных панелей и накопителей энергии способно играть решающую роль во время кризисов. После разрушительного урагана "Мария" в 2017 году именно такая система помогла восстановить электроснабжение детской больницы в Пуэрто-Рико. В Калифорнии микросети с аккумуляторами обеспечивали работу жизненно важных служб во время масштабных лесных пожаров 2025 года.

Даже электромобили могут выступать в роли временных источников энергии. Во время отключений, вызванных циклоном "Альфред" на юго-востоке Квинсленда, некоторые владельцы использовали батареи своих машин для питания бытовых приборов. Развитие технологий хранения энергии, включая натрий-ионные аккумуляторы, расширяет возможности таких решений и делает их более доступными.

Не только для дома, но и для сообщества

Потенциал бытовых аккумуляторов выходит далеко за рамки отдельных домохозяйств. По оценкам, если бы хотя бы 10 % домов в Виктории, пострадавших от отключений в 2024 году, имели аккумуляторы средней ёмкости около 17 киловатт-часов, суммарный запас энергии достиг бы 900 мегаватт-часов. Этого объёма хватило бы для питания ключевых служб мощностью 10 мегаватт на протяжении минимум двух с половиной дней.

Подобные подходы уже тестируются на практике. В Квинсленде реализуется проект Driving Resilience, в рамках которого изучаются мобильные энергетические центры для поддержки перемещённых сообществ во время наводнений и циклонов. Такие системы могут сочетать разные источники энергии и работать автономно при отключении основной сети.

Роль субсидий и будущие решения

Отдельный вопрос — как государственная поддержка может повысить готовность к чрезвычайным ситуациям. Один из возможных вариантов — дополнительные субсидии для домохозяйств в зонах повышенного риска: на окраинах городов, подверженных пожарам, в прибрежных и речных районах, а также на севере страны, где часто проходят циклоны. Условием могла бы стать готовность делиться накопленной электроэнергией во время кризисов.

Опасения по поводу безопасности аккумуляторов в пожароопасных районах также учитываются. Использование технологий с пониженным риском, таких как литий-железо-фосфатные батареи, позволяет снизить угрозы, тогда как дизельные генераторы в подобных условиях имеют серьёзные ограничения. В долгосрочной перспективе акцент на устойчивость способен сделать существующие программы поддержки более полезными не только для отдельных семей, но и для общества в целом.

