Батарейка внутри организма села навсегда: правила питания, которые возвращают бодрость в тело

Стабильный уровень жизненной энергии напрямую зависит от качества и сбалансированности ежедневного рациона человека. Согласно выводам нутрициологов, грамотная комбинация медленных углеводов, белков и правильных жиров позволяет избежать резких скачков глюкозы и постоянной сонливости. Корректный подход к выбору нутриентов становится фундаментом для высокой работоспособности на протяжении всех суток. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова подчеркивает, что основой энергетического обмена служат углеводы с низким гликемическим индексом, такие как цельные крупы, киноа или гречневая каша. Они обеспечивают пролонгированное насыщение организма без опасных для метаболизма спадов активности.

"В первую очередь речь идет о медленных углеводах, то есть цельных крупах, например буром рисе, гречке, киноа. Также в рацион стоит включать цельнозерновой хлеб и макароны, но не из муки высшего сорта. К таким углеводам обязательно нужно добавлять белок — яйца, курицу, индейку, творог, бобовые. Кроме того, важны полезные жиры: нерафинированные масла, авокадо, жирная рыба, потому что нам необходимы омега-3. Все это помогает поддерживать энергию в течение дня", — отметила Юлия Шарапова.

По словам эксперта, биологические ритмы диктуют необходимость правильного распределения пищевой нагрузки в течение светового дня. Запуск обменных процессов лучше начинать с полноценного завтрака, содержащего аминокислоты и полезные жиры, что создает запас прочности для организма. Основной прием пищи целесообразно переносить на обеденное время, когда метаболическая активность находится на пике.

Завершающая трапеза должна быть максимально легкой, так как к вечеру потребность организма в интенсивном пополнении гликогена существенно снижается. Как уточнила нутрициолог, в это время суток предпочтительнее выбирать сочетания некрахмалистых овощей с легкоусвояемыми белковыми продуктами. Такой подход, основанный на принципах нутрициологии, позволяет оптимизировать биохимические процессы и поддерживать стабильное ресурсное состояние организма.