Усталость
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:05

Батарейка внутри организма села навсегда: правила питания, которые возвращают бодрость в тело

Стабильный уровень жизненной энергии напрямую зависит от качества и сбалансированности ежедневного рациона человека. Согласно выводам нутрициологов, грамотная комбинация медленных углеводов, белков и правильных жиров позволяет избежать резких скачков глюкозы и постоянной сонливости. Корректный подход к выбору нутриентов становится фундаментом для высокой работоспособности на протяжении всех суток. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова подчеркивает, что основой энергетического обмена служат углеводы с низким гликемическим индексом, такие как цельные крупы, киноа или гречневая каша. Они обеспечивают пролонгированное насыщение организма без опасных для метаболизма спадов активности.

"В первую очередь речь идет о медленных углеводах, то есть цельных крупах, например буром рисе, гречке, киноа. Также в рацион стоит включать цельнозерновой хлеб и макароны, но не из муки высшего сорта. К таким углеводам обязательно нужно добавлять белок — яйца, курицу, индейку, творог, бобовые. Кроме того, важны полезные жиры: нерафинированные масла, авокадо, жирная рыба, потому что нам необходимы омега-3. Все это помогает поддерживать энергию в течение дня", — отметила Юлия Шарапова.

По словам эксперта, биологические ритмы диктуют необходимость правильного распределения пищевой нагрузки в течение светового дня. Запуск обменных процессов лучше начинать с полноценного завтрака, содержащего аминокислоты и полезные жиры, что создает запас прочности для организма. Основной прием пищи целесообразно переносить на обеденное время, когда метаболическая активность находится на пике.

Завершающая трапеза должна быть максимально легкой, так как к вечеру потребность организма в интенсивном пополнении гликогена существенно снижается. Как уточнила нутрициолог, в это время суток предпочтительнее выбирать сочетания некрахмалистых овощей с легкоусвояемыми белковыми продуктами. Такой подход, основанный на принципах нутрициологии, позволяет оптимизировать биохимические процессы и поддерживать стабильное ресурсное состояние организма.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Сахар уходит, а вместе с ним и вес: эта замена делает привычные десерты в разы безопаснее вчера в 10:12

Радикальные диеты уступают место осознанному выбору продуктов, позволяя сохранить сладости в рационе без вреда для процесса жиросжигания и общего самочувствия.

Читать полностью » Эмоциональный яд в красивой обертке: как распознать медленное разрушение личности в браке 17.03.2026 в 17:55

Скрытые механизмы внутрисемейного общения могут годами подтачивать здоровье, маскируясь под обычные бытовые разногласия и особенности сложного темперамента.

Читать полностью » Цифры в анализах не совпадают с самочувствием: в каких случаях беспокоиться не стоит 17.03.2026 в 14:15

Терапевт Владислав Жемчугов объяснил NewsInfo, что означают пограничные результаты анализов и когда это норма.

Читать полностью » Ловушка для красоты: привычное выдавливание прыщей может обернуться серьезной угрозой 17.03.2026 в 12:02

Привычка удалять недостатки кожи без участия профессионала превращается в опасную ловушку, последствия которой могут выйти далеко за пределы простого покраснения.

Читать полностью » Зрение под ударом: внешние факторы и привычки, превращающие сосуды глаз в тонкую бумагу 17.03.2026 в 11:58

Неожиданное появление красных пятен на глазном яблоке часто застает врасплох, заставляя искать причины в рабочих буднях или случайном перенапряжении сил.

Читать полностью » Локоны превращаются в солому за секунды: одна ошибка с феном разрушает структуру волос навсегда 16.03.2026 в 20:32

Привычная укладка может незаметно разрушать структуру локонов, если игнорировать правила создания защитного барьера перед воздействием высоких температур.

Читать полностью » Сердце требует скорости, а не покоя: сорок минут особого ритма меняют состояние сосудов 16.03.2026 в 20:31

Определенный ритм движений и ежедневная привычка создавать телу естественное напряжение способны радикально изменить состояние всей сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью » Привычка убивает будущее: древний инстинкт заставляет мозг бояться любых жизненных перемен 16.03.2026 в 19:32

Древние механизмы защиты до сих пор заставляют нас видеть смертельную опасность там, где на самом деле скрываются возможности для личного и карьерного роста.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Мебельная ловушка: как не потерять семейный бюджет в гонке за красивыми интерьерами
Спорт и фитнес
Идеальная форма за пару дней: как блоги подводят к опасным экспериментам над телом
Красота и здоровье
Сам по себе пот кипит: внезапная потливость может подразумевать серьёзные проблемы со здоровьем
Авто и мото
Конструкция с секретом: популярные модели Hyundai и Kia требуют пристального осмотра изнутри
Авто и мото
Тюнинг как карта к проблемам: изменения в автомобилях могут обернуться серьёзными штрафами
Недвижимость
Дачный костёр превращается в золотой: обычная уборка территории может закончиться визитом инспектора
Авто и мото
Один документ на все случаи жизни: водителям могут разрешить садиться за любой руль легально
СКФО
Больше чем просто реформа: правительство Чечни решило ускорить экономический рост региона
