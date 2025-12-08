Мозг включил печку: найден гормон, который заставляет тело сжигать жир без усилий

Исследователи выяснили, что кишечный гормон способен напрямую влиять на работу мозга, помогая организму расходовать больше энергии и бороться с лишним весом. Выяснилось, что вещество, известное как FGF19, запускает в организме сложные механизмы, которые повышают сжигание жира и улучшают метаболизм. Об этом сообщает издание Science Daily.

Как кишечный гормон управляет энергетическим балансом

Учёные обнаружили, что FGF19, естественным образом вырабатываемый в тонком кишечнике, способен передавать сигналы в гипоталамус — область мозга, ответственную за регуляцию температуры, аппетита и энергетического обмена. Оказалось, что при активации этой цепочки организм не просто замедляет накопление жира, но и усиливает процессы его сжигания.

Механизм действия гормона связан с активацией так называемых термогенных адипоцитов — особых жировых клеток, преобразующих энергию пищи в тепло. Когда FGF19 воздействует на гипоталамус, он усиливает активность этих клеток, что способствует повышению расхода энергии и, как следствие, улучшает контроль веса и уровня глюкозы.

"FGF19 уже связывали со снижением потребления пищи. Наша работа открыла новые горизонты, показав, что он также играет важную роль, воздействуя на гипоталамус и стимулируя увеличение расхода энергии в белой и бурой жировой ткани. Другими словами, помимо контроля аппетита, он стимулирует термогенез. Поэтому с точки зрения терапии ожирения это было бы очень полезно", — объясняет профессор Элена Кристина де Лима Барбоза из Центра исследований ожирения и сопутствующих заболеваний (OCRC) при Государственном университете Кампинаса (UNICAMP).

Новые возможности для лечения ожирения и диабета

Результаты исследования открывают перспективы разработки новых подходов к лечению метаболических нарушений. Учёные считают, что FGF19 может стать основой для создания препаратов, имитирующих действие природных гормонов. Такая стратегия уже доказала эффективность в лечении диабета и ожирения.

Исследование также показало, что FGF19 влияет не только на обмен веществ. Он снижает воспаление, повышает устойчивость организма к холоду и улучшает реакцию симпатической нервной системы. Однако если эта система блокируется, эффекты гормона исчезают. Это позволило учёным заключить, что именно нервные импульсы играют ключевую роль в механизме действия FGF19.

Глобальный масштаб проблемы ожирения

Ожирение остаётся одной из главных угроз современному здравоохранению. По данным Всемирного атласа ожирения, сегодня более миллиарда человек во всём мире страдают от лишнего веса. Если ситуация не изменится, к 2030 году эта цифра может превысить полтора миллиарда. Уже сейчас ожирение приводит к 1,6 миллионам преждевременных смертей ежегодно.

Особенно тревожна ситуация в Бразилии, где около 31% населения страдает ожирением, а до половины взрослых не выполняют минимальные рекомендации по физической активности. В этом контексте открытия, связанные с FGF19, могут дать новый инструмент для профилактики и терапии таких заболеваний, как диабет второго типа и метаболический синдром.

FGF19 и функции мозга

FGF19 вырабатывается в кишечнике, но воздействует на различные органы. В печени он регулирует выработку желчных кислот и уровень глюкозы, а теперь доказано, что он влияет и на мозговые центры. Исследователи вводили FGF19 непосредственно в мозг лабораторных мышей, чтобы изучить его действие в изоляции от других систем организма. Результаты оказались впечатляющими: животные с ожирением начали расходовать больше энергии, лучше переносили холод и демонстрировали снижение воспалительных процессов.

"Мозг играет чрезвычайно важную роль в контроле ожирения организма. Получая информацию от периферических тканей, он одновременно подаёт команды. Эти команды, по-видимому, задействующие симпатическую нервную систему, представляют собой интересный способ понимания расхода энергии", — добавляет Барбоза.

Как FGF19 взаимодействует с клетками мозга

Учёные пошли дальше, исследовав, какие именно клетки гипоталамуса реагируют на FGF19. Для этого они использовали методику секвенирования РНК отдельных клеток, что позволило определить, в каких нейронах активируются рецепторы гормона. Анализ более 50 тысяч клеток показал, что FGF19 взаимодействует с несколькими типами нейронов, влияя на энергетический баланс и температурную регуляцию.

"Мы хотим расширить это понимание. Мы изучаем гипоталамус, чтобы оценить воспаление, обычно наблюдаемое при употреблении пищи с высоким содержанием жиров, и выяснить, играет ли FGF19 какую-либо роль в этой области", — говорит докторант Лукас Зангероламо, соавтор исследования.

Сравнение FGF19 и современных средств для снижения веса

Если сравнить FGF19 с препаратами, основанными на действии гормона ГПП-1, можно выделить несколько отличий. ГПП-1 в основном воздействует на центры насыщения и уменьшает аппетит, тогда как FGF19 работает шире — он регулирует и обмен энергии, и процесс термогенеза. В перспективе комбинация этих подходов может создать более эффективные схемы лечения ожирения, направленные как на контроль питания, так и на повышение расхода калорий.

Плюсы и минусы подхода с использованием FGF19

Основные преимущества FGF19 заключаются в его естественном происхождении и способности влиять на несколько звеньев метаболизма одновременно. Это делает его перспективным кандидатом для разработки безопасных терапевтических средств.

Плюсы:

усиливает сжигание жира и расход энергии;

снижает воспалительные процессы;

улучшает чувствительность тканей к инсулину;

способствует лучшему контролю температуры тела.

Минусы:

исследования пока ограничены экспериментами на животных;

требуется глубокое понимание возможных побочных эффектов;

механизм влияния на нервную систему требует дополнительного изучения.

Советы по контролю веса и энергетического обмена

Следите за балансом калорий и уровнем физической активности. Отдавайте предпочтение продуктам с высоким содержанием белка и клетчатки. Регулярно проходите обследования, особенно если есть склонность к метаболическим нарушениям. Не применяйте гормональные или метаболические препараты без медицинского наблюдения. Уделяйте внимание качеству сна — он напрямую влияет на регуляцию аппетита и уровень гормонов.

Популярные вопросы о FGF19

Что такое FGF19 и где он вырабатывается?

FGF19 — это гормон, который синтезируется в тонком кишечнике и участвует в регуляции энергетического обмена, влияя на работу печени и мозга.

Можно ли использовать FGF19 для лечения людей?

Пока исследования проведены только на животных. Однако учёные уже разрабатывают соединения, способные имитировать его действие.

Как FGF19 помогает снижать вес?

Он усиливает термогенез — процесс выработки тепла за счёт сжигания жира, а также улучшает обмен веществ и снижает аппетит.