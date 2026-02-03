Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:46

Выгорание начинается с мелочей: незаметные действия, которые день за днём обесточивают организм

Ощущение усталости нередко возникает даже тогда, когда внешне всё выглядит стабильно. Источник снижения энергии часто кроется не в количестве дел, а в привычках, которые незаметно подтачивают ресурсы организма. Нейробиолог предлагает начать с отказа от того, что системно снижает уровень бодрости. Об этом сообщает издание Femina.

Почему отказ от привычек работает эффективнее новых целей

Многие стремятся улучшить самочувствие за счёт добавления новых практик — изменения рациона, роста физической активности или повышения продуктивности. Однако исследования в области нейронаук показывают: избыток требований к себе усиливает стрессовую нагрузку. Более устойчивым оказывается подход, при котором человек сначала устраняет факторы, мешающие восстановлению энергии.

Кембриджский университет подготовил специальный информационный бюллетень на основе научных работ, посвящённых взаимодействию тела и мозга. Эксперты подчёркивают, что энергия — это не вопрос силы воли, а результат физиологических процессов. Они зависят от движения, питания и того, как человек воспринимает сигналы собственного организма.

Не проводить часы в сидячем положении

Малоподвижный образ жизни отражается не только на мышцах и суставах, но и на работе мозга. Длительное сидение влияет на обмен веществ и снижает активность систем, отвечающих за мотивацию и настроение, что постепенно усиливает чувство вялости.

"Физическое здоровье напрямую связано с работой мозга. Даже умеренная активность улучшает настроение и помогает организму эффективнее управлять уровнем энергии", — отмечает исследователь Хьюго Флеминг.

Регулярное движение — от смены позы до коротких прогулок — поддерживает стабильный уровень бодрости. Это подтверждают и данные о том, что разнообразная физическая активность связана с более устойчивым самочувствием и выносливостью, о чём говорится в материале о пользе регулярного движения для здоровья.

Не зацикливаться на цифровых показателях

Фитнес-браслеты и приложения создают иллюзию полного контроля над здоровьем, однако для здоровых людей постоянное отслеживание показателей может усиливать тревожность. Цифры начинают формировать восприятие самочувствия, даже если объективных причин для беспокойства нет.

"Иллюзия точности может быть хуже, чем отсутствие данных. Показатели гаджетов иногда влияют на наше состояние сильнее, чем реальные сигналы тела", — говорится в исследованиях Флеминга.

Эксперт советует чаще ориентироваться на телесные ощущения — усталость, голод, потребность в отдыхе, — а не на уведомления экрана. Такой подход помогает точнее понимать собственные ресурсы и избегать лишнего напряжения.

Делать выбор в пользу сбалансированного питания

Питание напрямую связано с работой дофаминовой системы мозга, отвечающей за мотивацию и способность получать удовольствие. Резкие колебания уровня сахара в крови могут снижать концентрацию и усиливать упадок сил.

"Регуляция уровня сахара в крови с помощью питания поддерживает системы мозга, которые отвечают за мотивацию и обучение", — отмечается в научных данных исследовательской группы.

Стабильную энергию в течение дня помогают поддерживать продукты с высокой питательной ценностью и минимальной степенью переработки. Подобный эффект описывается и в материале о том, как цельные продукты меняют пищевые привычки без жёстких ограничений.

Отказ от привычек, которые постепенно истощают энергию, не требует резких решений. Умеренное движение, внимательное отношение к сигналам тела и сбалансированный рацион формируют устойчивую основу для хорошего самочувствия и работоспособности.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

