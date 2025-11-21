Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гора угля
Гора угля
© Wikipedia by jpmueller99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:11

Зима может атаковать хоть завтра: алтайские ТЭЦ нарастили резервы угля и мазута до рекордных уровней

В Алтайском крае подтвердили готовность теплосетей к новому сезону

Подтверждение готовности алтайских энергетиков к зиме получено заранее, и соответствующий паспорт выдан Минэнерго России, об этом сообщило РГ. Документ фиксирует, что подразделение Сибирской генерирующей компании в регионе выполнило весь комплекс запланированных работ и может входить в отопительный период без ограничений.

Что учли при проверке

Паспорт готовности отражает оценку ключевых параметров, от которых зависит стабильная подача тепла. Специалисты анализировали техническое состояние оборудования, результаты ремонтов и инвестпрограмм, обеспеченность кадрами и наличие необходимых запасов топлива. Каждый из этих критериев рассматривается как часть общей устойчивости энергокомплекса, и от их согласованной работы зависит прохождение предстоящей зимы.

Все предприятия компании в крае получили аналогичные документы. В перечень входят две ТЭЦ Барнаула, Бийская ТЭЦ, Рубцовский энергетический комплекс и теплосетевые подразделения в Барнауле и Бийске. Такой охват позволяет рассматривать региональную энергосистему как единый комплекс, в котором обновление и ремонт проводятся по согласованному графику.

Масштаб подготовительных работ

Подготовка к зиме стартовала сразу после завершения прошлого отопительного сезона. В этом году вложения в инфраструктуру трёх городов края заметно увеличились: их общий объём достиг 10,5 миллиарда рублей, что на 32 процента превышает показатель предыдущего года. Эти средства направили на модернизацию сетей, обновление узлов теплоисточников и восстановление участков, требующих повышенного внимания.

Отдельным блоком шли ремонтные и инвестиционные программы на ТЭЦ региона. На них направили 6,7 миллиарда рублей, что на 47 процентов больше прошлогодних значений. Теплосетевое хозяйство Барнаула, Бийска и Рубцовска получило 3,8 миллиарда рублей, и этот объём также увеличился — на одиннадцать процентов. На станциях сформированы повышенные топливные резервы: запас угля превышает норматив на 55 процентов, а мазута — в двенадцать раз, что создаёт дополнительный резерв надёжности на случай аномальных нагрузок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ямале цены на рыбу и мясо выросли на 7,3%, а алкоголь подорожал на 11,6% — Тюменьстат сегодня в 4:46
Ямал подорожал: на что скоро не хватит денег при бюджетных затратах

В октябре 2024 года на Ямале цены на товары и услуги увеличились на 4%, при этом значительный рост наблюдается в ценах на топливо, продовольственные товары и услуги образования.

Читать полностью » В Сургуте водители такси отказываются выполнять заказы из-за сегодня в 3:36
Сургут на морозе: как таксисты высаживают пассажиров ради "дорогих" поездок

В Сургуте жители жалуются на водителей «Яндекс Go», отказывающихся выполнять заказы из-за низкой стоимости. Почему это становится всё более частым явлением?

Читать полностью » В Югре после 9 класса можно обучиться востребованным профессиям в колледжах и техникумах сегодня в 2:26
В Сибири придумали куда определять "двоечников" после провального ЕГЭ

В Югре девятиклассники почти все сдают ОГЭ, и менее 1% не преодолевают минимальный порог. Как будет реализована возможность бесплатного освоения рабочих профессий для не сдавших?

Читать полностью » В ХМАО медведи не ушли в спячку из-за аномально теплой погоды — очевидцы сегодня в 1:16
Оставили медведей без сна: как аномальная погода сбивает с толку сибирских зверей

В ХМАО медведи не ушли в спячку из-за аномальной теплой погоды в конце ноября. Жители Когалыма увидели бодрствующего медведя.

Читать полностью » В Сургуте на рынке вторичной недвижимости увеличилось предложение на 4,5% — риелторы сегодня в 0:26
Распродают вторичку, как в последний день: что оживило рынок недвижимости в Сургуте

В Сургуте наблюдается рост предложения на рынке вторичной недвижимости, а интерес местных жителей к покупкам увеличился на 15% за месяц.

Читать полностью » В Шерегеше открывают горнолыжный сезон с 60-ю километрами трасс вчера в 23:30
Горы зовут громче, чем когда-либо: Шерегеш открывает сезон с фишками, которых ещё не знала русская зима

Шерегеш открывает сезон с обновленной инфраструктурой, яркой программой и амбициозными планами по росту турпотока. Гостей ждут новые сервисы, трассы и зимние развлечения.

Читать полностью » Прямые рейсы из Тюмени в Китай могут повысить популярность направления — эксперт Лисина вчера в 23:26
Безвизовый режим уже в Тюмени: куда сибиряки бронируют туры на Новый год с прямым рейсом

С отменой визового режима тюменцы активнее бронируют туры в Китай. Прямые рейсы могут сделать направление еще более популярным среди местных туристов.

Читать полностью » Бюджет Ямала на 2026-2028 годы: 80% расходов пойдет на улучшение качества жизни жителей вчера в 22:49
Будущее Ямала в цифрах: кому уйдут 1,24 трлн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе принят бюджет на 2026–2028 годы. Более 80% средств будут направлены на социальное развитие, здравоохранение и строительство жилья.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Перми создали роботов для сбора ягод и теперь им будет поручена часть сельхозработ
Еда
Морковь по-корейски добавляет пикантность салату Княжеский — Артём Волков
Дом
Большинство споров в парах связано с бытом — исследование семейных консультантов
Культура и шоу-бизнес
Дети стали приоритетом Итана Хоука при разводе с Умой Турман в 2005 году — Los Angeles Times
Красота и здоровье
Овсянка на молоке повышает сытость и калорийность рациона отметили диетологи
ЦФО
В Москве вырос интерес к долевому строительству — компания "Метриум"
ДФО
В ЦРБ Курильска впервые провели лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря
Красота и здоровье
Врач Тюрина объяснила, как скрытый стресс влияет на организм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet