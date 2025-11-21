Зима может атаковать хоть завтра: алтайские ТЭЦ нарастили резервы угля и мазута до рекордных уровней

Подтверждение готовности алтайских энергетиков к зиме получено заранее, и соответствующий паспорт выдан Минэнерго России, об этом сообщило РГ. Документ фиксирует, что подразделение Сибирской генерирующей компании в регионе выполнило весь комплекс запланированных работ и может входить в отопительный период без ограничений.

Что учли при проверке

Паспорт готовности отражает оценку ключевых параметров, от которых зависит стабильная подача тепла. Специалисты анализировали техническое состояние оборудования, результаты ремонтов и инвестпрограмм, обеспеченность кадрами и наличие необходимых запасов топлива. Каждый из этих критериев рассматривается как часть общей устойчивости энергокомплекса, и от их согласованной работы зависит прохождение предстоящей зимы.

Все предприятия компании в крае получили аналогичные документы. В перечень входят две ТЭЦ Барнаула, Бийская ТЭЦ, Рубцовский энергетический комплекс и теплосетевые подразделения в Барнауле и Бийске. Такой охват позволяет рассматривать региональную энергосистему как единый комплекс, в котором обновление и ремонт проводятся по согласованному графику.

Масштаб подготовительных работ

Подготовка к зиме стартовала сразу после завершения прошлого отопительного сезона. В этом году вложения в инфраструктуру трёх городов края заметно увеличились: их общий объём достиг 10,5 миллиарда рублей, что на 32 процента превышает показатель предыдущего года. Эти средства направили на модернизацию сетей, обновление узлов теплоисточников и восстановление участков, требующих повышенного внимания.

Отдельным блоком шли ремонтные и инвестиционные программы на ТЭЦ региона. На них направили 6,7 миллиарда рублей, что на 47 процентов больше прошлогодних значений. Теплосетевое хозяйство Барнаула, Бийска и Рубцовска получило 3,8 миллиарда рублей, и этот объём также увеличился — на одиннадцать процентов. На станциях сформированы повышенные топливные резервы: запас угля превышает норматив на 55 процентов, а мазута — в двенадцать раз, что создаёт дополнительный резерв надёжности на случай аномальных нагрузок.