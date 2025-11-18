Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:45

Жителям одного российского региона станет тяжелее купить энергетики: цели законопроекта

Свердловская область запретила продажу энергетиков

Свердловская область стала первым регионом России, который объявил о запрете продажи энергетических напитков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях, а также на массовых мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал 66. ru.

Новый закон и его цели

Местные депутаты приняли законопроект по данному вопросу единогласно. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Глава агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Анна Кузнецова, пояснила, что речь не идет о полном запрете на продажу энергетических напитков. Основной целью новых ограничений является защита здоровья населения, особенно детей и подростков, от чрезмерного потребления таких напитков.

По её словам, ограничительные меры необходимы для предотвращения негативных последствий, связанных с употреблением энергетиков в молодежной среде.

Штрафы и последствия

Закон предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Согласно данным 66. ru, в Свердловской области энергетические напитки продаются в 32,8 тысячи местах.

Напоминаем, что летом 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся штрафы за продажу энергетических напитков детям.

